34-летний вратарь бельгийского «Брюгге», который в составе сборной России выиграл бронзу Евро-2008 и добрался до четвертьфинала ЧМ-2018, поделился впечатлениями от самого успешного в истории нашей команды турнира.

«ПОСМОТРИТЕ, КАК МОДРИЧ МЕНЯЛ УГЛЫ»

– Итак, чемпионат мира для сборной России завершен. Что чувствуете спустя пару дней после поражения от Хорватии?

– Не совсем еще отошел, если честно. Эмоций было много. Сначала эйфория и радость после победы над Испанией, потом противоречивые чувства после Хорватии. Игра в четвертьфинале нам давалась, по счету все тоже складывалось неплохо. Поэтому поражение в серии пенальти болезненно и неприятно. Конечно, этот результат для всей страны – большой праздник. Мы тоже считаем, что добились многого, но все могло сложиться еще удачнее. Для нас вполне реально было войти в четверку сильнейших сборных мира.

– Игорю Акинфееву пришлось проводить две серии пенальти подряд. Как вратарю выдержать такую нагрузку?

– Наоборот, на вратаря во время таких серий нагрузка меньше, чем на полевых игроков. Если удается парировать один удар, то появляется уверенность. А Игорь с испанцами отбил сразу два! Поэтому на серию против Хорватии он выходил без нервов. Однако, как ни крути, это лотерея. Неважно, вывел ты соперника из равновесия или нет. На этот раз удача от нас немного отвернулась.

– Велика ли в этом заслуга хорватского вратаря Даниела Субашича?

– Знаете, я за ним не следил. Был больше сконцентрирован на нашей команде. Думал о ней, а не о сопернике.

– Но вы перед игрой анализировали, как хорваты исполняют пенальти? У них ведь в 1/8 финала была серия против Дании…

– Конечно, разбор был. Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России. – Прим. ред.) давал указания Игорю. Хотя, не бывает футболиста, который всегда бьет одинаково. Посмотрите, как Лука Модрич менял углы. Такое не предугадывается заранее. Вратарю приходится действовать по ситуации, по ощущениям.

– Команда пыталась успокоить Федора Смолова после неудачной попытки и в целом не самого успешного чемпионата?

– И ребята Федю поддержали, и тренерский штаб. Он сильно переживает, что не забил свой пенальти. Никому не пожелаешь оказаться на его месте. Но никто Федю ни в чем не винит. Сколько великих футболистов не забивали пенальти! У нас на чемпионате мира сложилась такая команда, что в любой ситуации мы держались вместе, равнодушных у нас не было. И после неудачи Смолова не было никакого негатива.

– А настоящей душой сборной стал Артем Дзюба. Все видели, как он перед серией пенальти собрал команду в кружок и настраивал…

– Артём такой человек, что он и в автобусе, и в столовой, да где угодно – всегда был громче всех, шутил, находил добрые слова. И в данной конкретной ситуации, это видела вся страна, он пытался завести команду, кого-то подбодрить, а кого-то успокоить.

«ДАЖЕ НЕ ИГРАЯ, ОЩУЩАЛ СВОЮ ЛУЧШУЮ ФОРМУ»

– В то же время сборную России называли тренерской командой. Роль Станислава Черчесова в этом успехе действительно сложно переоценить. Что он говорил вам в перерывах матча с Хорватией?

– Станислав Саламович всегда находит нужные, конкретные слова. В перерыве между таймами было больше корректировок тактического характера. А между основным и дополнительным временем – эмоциональные подсказки. Те игроки, которые были в запасе, тоже старались в свою очередь подбодрить партнеров. В коллективе не было ни одного безразличного. Единение команды – это залог успешного результата сборной на этом турнире. Причем это касается не только игроков, но и тренерского, и медицинского штабов.

– Какой была роль Стауче, работавшего непосредственно с вами, Акинфеевым и Андреем Луневым?

– Гинтарас, помимо работы с вратарями, отвечал за стандартные положения. И на мой взгляд, в этом компоненте мы тоже много добились. Последний гол Марио Фернандес забил как раз со штрафного.

Гинтарас очень правильно, тонко, позитивно, профессионально подготовил всю вратарскую бригаду. Если мастерство Игоря Акинфеева было на виду, то мы с Андреем Лунёвым, даже не выходя на поле, чувствовали хороший уровень подготовки и готовы были в любой момент вступить в игру. Мы находились в отличном тонусе благодаря тренировочному процессу. Сам я внутренне ощущал свою лучшую физическую форму, хотя не участвовал в играх.

Впрочем, дело не только в тренировках. Всегда важен правильный микроклимат внутри вратарской бригады. Настраивают на матч всех, а играть выходит только один. И мы были на позитиве, искренне поддерживали и переживали за Игоря, создавали нужную конкуренцию. Кстати, она присутствовала во всех линиях. Отсюда и результат.

– После поражения от уругвайцев Стауче не предъявлял претензий Акинфееву?

– Претензий – нет. А рабочий диалог шел после каждой игры вне зависимости от результата матча. Деталей этих разговоров я не знаю, так как Гинтарас проводит встречи с каждым голкипером тет-а-тет.

«ЧЕРЧЕСОВ И ХИДДИНК ДЕЛАЛИ АКЦЕНТ НА ПСИХОЛОГИИ»

– Легендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил нам, что не считает выход команды в четвертьфинал ЧМ-2018 подвигом. Что ответите?

– Не хотел бы вступать в полемику через прессу. Если смотреть на то, что происходит в нашем футболе за последние лет 30, наш результат на этом чемпионате мира выдающийся. Но считаю, что мы могли добиться еще большего с учетом того, как нас готовили и с каким желанием все ребята выкладывались на тренировках и в играх.

– Вячеслав Чанов отмечал, что ваша связка с Акинфеевым необходима сборной в психологическом плане.

– Со стороны виднее. Мне удалось побывать на двух форумах – это чемпионат Европы 2008 года и чемпионат мира в этом году. Оба этих турнира были успешные. Я не говорю, что это только моя заслуга, но на обоих чемпионатах был единый, дружный коллектив. На таких соревнованиях – это самое главное. Это выше имен и каких-то индивидуальных качеств. И я считаю, что болельщики, которые снова стали любить и уважать свою сборную и футболистов, в первую очередь оценили то, что у нас была команда.

– Можете сравнить Черчесова и Гуса Хиддинка, который тренировал сборную на Евро-2008?

– Связь времен безусловно есть! В подготовительном процессе мы сейчас практиковали некоторые упражнения из тех, которые были и при Хиддинке. Однако сравнивать двух специалистов я бы не стал, считаю это некорректным. Отмечу только, что оба уделяли много внимания менталитету и психологии.

К тому же, футбол за последние десять лет сильно изменился. В матчах используется VAR, а в тренировочном процессе высокоинтеллектуальные технологии. Ведется анализ разных показателей, кто сколько пробежал, куда и как отдал передачи. Лексаков Андрей Владимирович в онлайн-режиме активно помогал тренерам анализировать всю эту информацию. Это все тоже помогало побеждать. Мелочей в современном футболе нет.

«НЕ УВЕРЕН, ЧТО ДОИГРАЮ ДО КАТАРА»

– Черчесов пригласил болельщиков на ЧМ-2022 в Катар. И сказал, что там результат будет выше. А вы в Катаре выступить надеетесь?

– Не хочу загадывать. Но не уверен, что поеду в Катар как действующий футболист.

– Когда по стране запустили флешмоб «усы надежды», в команде не обсуждалась идея отпустить всем усы?

– В команде это не обсуждалось. Но знаю, что Станислав Саламович отнесся к этому флешмобу с юмором.

– В сборной Бельгии нет знакомых?

– Насколько я знаю, там только один игрок представляет бельгийский чемпионат. По-моему, футболист «Андерлехта».

– Остаетесь в «Брюгге»?

– Сейчас не хочу обсуждать клубные дела. Еще не отошел от чемпионата мира. Сейчас главное отдохнуть с семьей. Последние полтора года я был практически без отпуска, после Кубка конфедераций тоже не удалось отдохнуть. Дальше буду оценивать свое внутреннее состояние. Есть эмоциональное опустошение, последние полтора года были очень насыщенными. Это и спасение «Арсенала» от вылета, и чемпионство с «Брюгге», и четвертьфинал чемпионата мира.

– Но вам комфортно в Бельгии?

– Мне комфортно везде, если рядом есть семья. А если вы спрашиваете об уровне бельгийского чемпионата, то он достаточно высокий. Адаптировался я быстро.