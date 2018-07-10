Хотя бы для того, чтоб не наступить на грабли деревянной бронзы Евро-2008.

Не понимаю безудержных восторгов вокруг 5-8-го места россиян на домашнем ЧМ. Что тут особенного? Хозяева в родных стенах при сумасшедшей поддержке своей публики, благосклонности судей и календаря всегда выступают успешно. Это априори подразумевается. Если ты, конечно, не безнадежный аутсайдер типа ЮАР. Вспомните хотя бы скромную Корею, которая в 2002 году в плей-офф грохнула Италию и Испанию и лишь в полуфинале уступила в Сеуле Германии. Или взять основателей футбола – Англию. Пока при всем своем авторитете и грандиозном внутреннем чемпионате красно-белые только один раз брали мировую корону. И где? Правильно: дома в 1966 году и не без помощи советского арбитра Бахрамова.

Вы можете возразить: но Россия сделала невероятный рывок. Начинала ЧМ-2018 с беспрецедентно низкой позиции –в восьмом десятке мирового рейтинга ФИФА, с серией из семи безвыигрышных матчей. Но кто в этом виноват? Только мы сами! Недаром после поражения от Катара 1:2 осенью 2016 года, по словам Станислава Черчесова, он в бешенстве от инфантильности игроков разгромил всю раздевалку, а Виталий Мутко вовсе констатировал: «Это наш уровень». Правда, Кубок конфедераций вроде бы обнадежил, однако затем последовала та самая безвыигрышная серия.

Но не это главное. Сам этот рейтинг ФИФА чрезвычайно условен. Ибо хозяева ЧМ изначально поставлены в неравные условия. Они освобождены от отборочного турнира, где очки в этот рейтинг и набираются, потому что цена баллов за результаты в контрольных матчах по сравнению с официальными несопоставима. А значит, команды с плохим рейтингом, кроме хозяев, не могут попасть на ЧМ по определению.

Теперь посмотрим: а кого мы, собственно, обыграли на ЧМ-2018? Самую слабую на турнире Саудовскую Аравию, обезглавленный травмой Салаха Египет и мертвую Испанию, чудом ушедшую от поражения сборной Марокков компенсированное время только при помощи видеопросмотра, которая до этого даже Ирану уступила. При этом стоило нам нарваться на реально сильного и мотивированного противника – Уругвай, как все рассыпалось – 0:3, причем все сделали по сути два игрока, две суперзвезды – Кавани и Суарес. Недаром Черчесовговорит: еще неизвестно, как бы все сложилось, если бы мы попали на Уругвай не в ничего не решающем третьем туре, а во втором.

Тем не менее россияне вполне могли повторить подвиг Кореи и добраться до полуфинала, если бы не две ошибки Станислава Саламовича, в целом прекрасно проведшего эти 50 дней сборов и самого ЧМ-2018.

Не понимаю, почему, поведя с Хорватией на 31-й минуте 1:0, мы не свернулись, не выставили автобус, лучше – пару, как в поединке с Испанией, а продолжали безоглядно атаковать?! Не зря англичане говорят: кто выигрывает первый тайм, тот выигрывает матч. Нам оставалось дотянуть до перерыва жалкие семь минут, когда пропустили немыслимо для такого уровня важности - в общем для отечественного футбола это был матч жизни! – легкий гол. Причем ошибку допустил не один игрок, а все, кто был так или иначе задействован в этом эпизоде.

Самедов вообще исчез со своего фланга. Великолепно отыгравший турнир Фернандес зачем-то бросился на чужую половину бороться за верховой мяч, к которому он явно не успевал. Наш правый край вдруг оказался абсолютно пустым, и Манджукич в сверхгордом одиночестве пробежал едва ли не полполя прямо до нашей лицевой и отдал на голову Крамаричу, которого опять же никто не держал. При этом Игнашевич почему-то не пошел на Манджукича, Кузяев в последний момент бросил преследовать Крамарича, а Кудряшов вовсе отвернулся от эпизода в другую сторонуда еще и упал!

Очевидно, что всего этого не случилось бы, если бы после фантастического (в хорошем и ином смысле слова) гола Черышева мы бы всей командой ушли в компактную оборону, исключив саму вероятность открытых в нашем тылу зон и контратак противника с численным перевесом.

Ребята – красавцы. Сумели эту оплеуху пережить и даже отыгрались в овертайме. Но тут сплоховал тренер. Судя всему, Черчесову элементарно не хватило опыта. Да и откуда ему взяться, если Россия никогда не добиралась до четвертьфинала ЧМ! Он попросту растерялся. Уверен, в любой иной ситуации Черчесов никогда бы не позволил, чтобы финальную установку на серию пенальти давал не тренер, а игрок, как случилось с Дзюбой. Возможно, Станислав Саламович нашел бы иные слова, интонацию, чтобы вдохновить подопечных на второй подвиг подряд. Может, он что-то подсказал бы персонально Смолову. Чтоб тот настолько бездарно не запорол свою попытку, а этот детский промах задал негативный для нас тон всей серии. И вообще неясно, почему первый удар доверили провалившему ЧМ игроку, а не, например, Игнашевичу, Дзагоеву или Кузяеву, которые блестяще исполнили 11-метровые? Равно как непонятно, почему бил Фернандес, который мало того что защитник, пенальти вообще – не его тема. Все это вопросы к тренеру.

Словом, ребята, конечно, молодцы, но праздновать нам по большому счету нечего. Сборная всего лишь сделала то, что должна была. Ибо очевидно, что при нашем уровне мастерства мы можем чего-то добиться, только умирая на поле. И никак иначе. Это первое!

А второе, как говорит Никита Симонян: «Онли». Только при надлежащей физической подготовке мы можем на что-то рассчитывать в серьезных турнирах. Это всегда было козырем сборной СССР – что в 50-60-х годах, что в 70-80-х при Лобановском. Благодаря отменной функционалкероссияне выстрелили на Евро-2008 и сейчас на ЧМ-2018, где попросту всех перебегали.

Но меня потрясли слова супруги Акинфеева, которая в субботнем ток-шоу после вылета сборной на вопрос о тяжелой доле жены футболиста ничтожесумняшеся заявила: «Да вся разница лишь в том, что в обычных семьях кормилец приходит с работы домой в 9 вечера, а мой, если не на сборах и нет игры, - в пять»…

Ну вот вам и ответ, почему мы в футболе в такой, простите, заднице! И почему нет равных в мире российским художницам, синхронисткам, фигуристкам. Да потому что они не выходят сутками из зала, бассейна, катка!!! Все просто как дважды два.

Потому и хоккейная сборная СССР доминировала на планете, став «красной машиной», ибо 11 месяцев в году сидела на базе. И это были мировые звезды! Чего им, казалось бы, тренироваться, истязать себя? Но достигли бы даже самые талантливые космических высот без этой ежедневной пахоты? Тот же Третьяк за всю жизнь не пропустил ни единой тренировки. Фирсов как-то сказал мне, что, уже будучи игроком «Спартака», в 18 лет проводил порой за день по 5 матчей – играл за клуб за мужиков и молодежку на первенство Москвы в хоккей и бенди, а когда Тарасов забрал его в армию в ЦСКА, 12 месяцев в году тренировался по три раза в день. Или взять Павла Буре. По его словам, на предсезонке у Тихонова армейцы пахали вообще пять раз в день!

Черчесов все это прекрасно понимает. Потому и утверждает, что невозможно сборную как следует подготовить к тому же контрольному или матчу отборочного этапа за 3-5 дней. А вот, когда в твоем распоряжении хотя бы месяц, совсем другое дело. Что Станислав Саламович и гениально доказал, выжав почти из каждого игрока 120, если не 150 процентов потенциала. Научив их правильно действовать тактически, причем по разным моделям.

Но что дальше? Какой выход? Их два. Или создавать базовый клуб сборной, каким было киевское «Динамо» в футболе и ЦСКА, а теперь СКА – в хоккее. Да и в российском футболе еще недавно у нас было нечто похожее – «Зенит», что, к слову, способствовало успеху на Евро-2008.

Либо как-то преодолевать отборочный этап, а потом перед Евро или ЧМ сажать национальную команду на длительный сбор – лучше месяца на два. А еще лучше на полгода. Как это сделали американцы перед зимней Олимпиадой-1980 и сотворили самую грандиозную сенсацию с истории хоккея. Они и сейчас от подобной методы не отказались. Юниорская сборная США готовится в ЧМ для 18-летних целый сезон, и уже 20 лет звездно-полосатые господствуют на этом уровне. А главное – постоянно растут новые звездочки, уверенные в себе победами над сверстниками в переходном возрасте.

Так что, я призываю: давайте потише. Не стоит захваливать наших футболистов. Здорово, что это понимает сам Черчесов, говоря, что по большому счету сборную чествовать не за что – медалей-то она не выиграла.

Тем более что подобное мы уже проходили. Случайно, только благодаря бескорыстной помощи хорватов, попали на Евро-2008. Повезло, как и сейчас, с группой, равно как с первым соперником в плей-офф – Голландией. ЕеХиддинк отлично знал, а сами голландцы находились в прострации после несчастья, случившегося с одним из их футболистов. Однако в полуфинале испанцы во второй раз на турнире показали нам наше место – по сумме двух матчей мы огребли от чемпионов 1:7.

Тем не менее за эту деревянную бронзу (за третье место ведь матча не было) пресса и болельщики вознесли Хиддинка и его подопечных до небес. А в итоге небожители Аршавин и Павлюченко, Билялетдинов и Торбинский, Сычев и Саенко только деградировали. Бездарно продули в стыках Словении. Капитан договорился до того, что «ваши ожидания, ваши проблемы». То есть только болельщики хотят, чтобы сборная на Евро боролась за медали, а ведущим футболистам сборной – все по фиг. И как апогей констатация предшественника Черчесова: «Все мы – тренеры и игроки сборной – говно».

Станислав Саламович сумел переломить тенденцию. Но все люди, болеющие за российский футбол, должны четко осознавать: это только начало! И, кажется, нынешние сборники это понимают, иначе зачем они после Хорватии плакали в раздевалке?..

Кстати, автобус со сборной Бразилии, тоже выбывшей в четвертьфинале, по возвращении из России местные болельщики закидали гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. А Овечкин, когда в олимпийском Турине не взял даже бронзу, назвал тот турнир главным разочарованием в жизни.

В спорте всегда нужно нацеливаться исключительно на максимум. Иначе и минимума типа выхода из какой-нибудь очередной пресловутой группы никогда не достигнешь.