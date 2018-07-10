Главный редактор «Советского спорта» пытается объяснить, почему не надо омрачать финиш чемпионата дискуссией о поведении хорватских футболистов.

Про ситуацию с хорватскими футболистами написано и сказано уже столько… Но количество бреда сейчас растет только в геометрической прогрессии. У нас замечательный чемпионат мира, он прошел (по крайней мере, дошел до полуфиналов) без эксцессов, без мордобоя на улицах, который нам так старательно обещали со всех сторон. Нам нравится атмосфера на стадионах, на улицах, в фан-зонах – так зачем сейчас что-то усугублять?

Ну, сказал человек (не очень умный человек) глупость – что сейчас копаться в деталях? ФИФА вынесла предупреждение, Хорватская федерация отлучила из сборной провокатора-тренера – зачем мы теперь с лупой выискиваем, к чему бы нам еще придраться, на что бы нам еще обидеться?

Вчера был в студии Первого канала, где гости витийствовали: «Нет, это не глупость! Это была заранее подготовленная провокация! С чего бы ему это не сказать после победы над Аргентиной или Исландией?» Депутаты – они как футболисты, тоже не всегда самые умные встречаются: ну, конечно же, уже на старте чемпионата все знали, что случится матч Хорватия – Россия и слова репетировали три недели?

И потекла вода в хату! Новые видосы будут все больше и больше распалять все стороны конфликта, которого изначально-то и не было. Старое видео или не старое, по-сербски говорит или по-хорватски, ерничает или нет, какой именно Белград обещает утопить в огнях: сербскую столицу или ресторан на Подоле (очаровательный киевский район), где так часто любят зависать игроки киевского «Динамо».

– Он хороший футболист, но просто оказался без мозгов, – сказал мне вчера Валерий Газзаев, тренировавший Вукоевича лет 7-8 назад.

Все. Точка. Большего уже не скажешь. И других объяснений не придумаешь. Но заслон этому бурному потоку «срачей» не поставить. Украинские болельщики в фейсбуке костерят хорватскую федерацию за непродуманное (с их точки зрения) отчисление тренера из сборной, а ФИФА – за наказание игрока. Мол, орла албанского швейцарским косоварам простили, а здесь все сразу возбудились.

Вам это смешно? Так что же вы сами не пытаетесь вести себя иначе? До такой степени, что готовы болеть за англичан завтра в Лужниках. И это при том, что еще несколько дней назад кроме как морщась про мелкобритов не говорили…