Если говорить о Франции, то французы всегда играли в такой легкий, кружевной, атакующий футбол. Еще на чемпионате мира 1958 года французы прославились своей атакой – Раймон Копа и Жюст Фонтен, забивший 13 мячей на том чемпионате. Рекорд, который вряд ли кто-то превзойдет. Хотя очевидно, что тогда был совсем другой футбол. Сейчас романтики в игре французов поубавилось, команда стала похожа на своего тренера Дидье Дешама, который сам был дисциплинированным, исполнительным, надежным футболистом. Два года назад на Евро-2016 французам как раз этой практичности не хватило. Сейчас же, такое впечатление, французы выкладываются ровно на столько, сколько им нужно для победы. И, конечно, стоит отметить, что в составе футболисты, которые играют в лучших клубах мира. Это кроме высокого мастерства еще и уверенность в себе.

Теперь про бельгийцев. Эту команду называют золотым поколением. Их называли в числе фаворитов еще на прошлом чемпионате мира, а уж на Евро-2016 все говорили, бельгийцы должны выстрелить. В команде много звезд, но чего-то не хватало. Однако сейчас команда заматерела. Характерным в этом плане был матч с японцами. Бельгийцы проигрывал 0:2, но затем отыгрались. Многие команды старались бы дотянуть до добавочного времени, чтобы там уже все решить. Но бельгийцы вырвали победу, забили протрясающий гол. Что касается состава, то сборная Бельгии по составу ни в чем не уступает Франции.

С большим интересом ожидаю этого матча. Думаю, что игра получится интересной. Обе команды заслуживают сыграть в финале. Но, думаю, что выиграют французы. Я придерживаюсь своей теории, что чемпионаты мира выигрывают только одни и те же сборные.