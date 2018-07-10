Есть такая пословица в НХЛ, НБА, да и других сильных лигах: в плей-офф выходят на площадку даже «мертвые». Оказывается такие не только играют, но и идут на трибуны.​

Знакомьтесь: Пошанд. Он из Индии, выделяется из общей толпы болельщиков закованной в гипс левой ногой. Но хромал индиец по Дворцовой площади очень лихо и не отставал от жены и дочки.

– Сломал ногу уже здесь, в России, – не теряет духа Пошанд. – Но мне кажется, там не сильный перелом – видите, как я смело наступаю. И передвигаюсь без костылей. Знаете, в этой ситуации даже есть плюсы – хожу без левого ботинка и носок не пачкается (смеется).

– Поскользнулся, упал, гипс?

– Нет, все прозаичней. Я играл в футбол. Никакой операции не потребовалось, просто наложили лангетку.

– На полуфинал Франция – Бельгия пойдете?

– Обязательно! Это же полуфинал чемпионата мира! Когда у меня появится возможность посетить матч такой важности?

– Футбол давно любите?

– С самого детства гоняли мяч во дворе.