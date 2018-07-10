«Слава Украине!» – заорал Домагой Вида в раздевалке сочинского «Фишта», а услышали и вздрогнули даже в Петропавловске-Камчатском, где как раз была полночь.

«Эта победа за «Динамо» и Украину!» – добавил огня Огнен Вукоевич и растянулся в улыбке. Он еще не знает, что Хорватский футбольный союз совершенно справедливо не простит ему этого и отберет аккредитацию.

Очевидно, Вукоевич считал, что это сойдет с рук – как оно случилось в деле швейцарских албанцев, праздновавших голы политизированным жестами.

ФИФА следовало бы занять жесткую позицию уже тогда и дисквалифицировать за подобное поведение. Но чиновники сложили руки и закрыли глаза на то, как Шакири и Джака сложили руки.

А почему? Раз есть у ассоциации такое правило – не использовать их площадки для высказывания политических и религиозных убеждений – почему бы не начать его соблюдать? А раз соблюдают – почему бы не начать применять высшую меру наказания?

Хорватский футбольный союз не стал здесь сюсюкаться – и принес в жертву Вукоевича. Виду помиловали – все-таки это слишком ценный игрок для команды и хорваты не решились нанести сами себе такой урон. Но изгнанием Вукоевича обозначили свою позицию – браво!

Дисциплинарная комиссия ФИФА, может быть, даже и хотела сделать то же самое, но все таки помиловала Виду с Вукоевичем, поскольку без самого жесткого наказания остались албанские орлы – а в обоих случаях следовало вынести одно и то же наказание. Формально ФИФА все же наказала излишне политизированных игроков – назначила штрафы. Но мы же понимаем – это пустая формальность. Как для обычного гражданина штраф в троллейбусе – сколько он там? 500 рублей? А тем более что украинская федерация возмещает убытки всем, достаточно произнести пароль: «Слава Украине».

Потом можно включить дурачка и рассказывать, что в твоих словах нет никакой политики. Удивительно, что этот детский лепет внушает кому-то доверие. Коллеги с повышенной толерантностью даже бросились писать тексты с заголовками: «Отстаньте от Виды, он не виноват, вы сами дураки – ведетесь, и да – там не было политики».

Политики, может, и не было.

А было гаденькое подначивание огромного количества народа, которые желали увидеть чемпионат мира, а не войны.

Мир выбыл в четвертьфинале.

А всего-то и требовалось – разве что пара извилин, чтобы подумать и осознать, какой шлейф за собой потянет это видео – попади оно в сеть. Оно и попало – не успели болельщики покинуть олимпийский парк. Обожгло не хуже, чем проигранная серия пенальти. И без того больно, а это что было – контрольный в голову?

Можно говорить, что хорватов жестко подставили их украинские друзья – мол, Вида и Вукоевич высказывались в личной беседе и не рассчитывали светиться в соцсетях. Но насколько незамутненным должно быть сознание хорватских говорунов, чтобы даже не предположить, какая карусель может завертеться от такой записи.

Что – ни одной политинформации в команде не было перед чемпионатом мира? Новости не слушаем? Не читаем газет? Живем на Марсе?

Прошло уже несколько дней, но я до сих пор не могу прийти в себя – зачем, парни? Ну зачем? Неужели никто и никогда вам никогда не рассказывал, что спорт должен быть вне политики, иначе все эти чемпионаты мира нужно отменять и закрывать. Есть же совершенно справедливое требование международных спортивных организаций – цыц на тему политики.

Подумайте об этом в перерывах между тренировками к полуфиналу.

Хорошо говорить, что думаете, но еще лучше – думать, что говорите.