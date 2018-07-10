Наш обозреватель размышляет о причинах и следствиях скандала в сборной Хорватии. Считая, что ФИФА среагировала на него недостаточно жестко.

Все вроде бы уже официально закончилось. Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и тренер-скаут Огнен Вукоевич после матча с нашей командой покричали «Слава Украине» и посвятили ей же, Украине, победу над Россией.

Все это было записано на видео. А такие видео на столь крупных турнирах никогда не делаются просто так, для себя. Оно быстро оказалось в Сети и получило самую широкую огласку.

ФИФА в ответ пожурила футболиста и скаута за такой политический выпад. А хорватский футбольный союз принял решение отстранить Вукоевича от работы со сборной. Оба принесли официальные извинения в адрес России и наших болельщиков. Заявив, что никого обидеть не хотели. А просто таким образом поблагодарили Украину за работу в киевском «Динамо». Оба там играли в прошлом. А Вукоевич и сейчас работает скаутом.

И что это все?! Круг замкнулся. Все довольны, можно дальше наслаждаться футболом и пожелать Виде победы в полуфинале? А Вукоевичу, оставшемуся на ЧМ, плодотворно помогать своей команде уже неофициально.

Вот лично я категорически с этим не согласен.

Потому что все извинения от проштрафившихся хорватов – ложь. Да и уместны ли тут в принципе извинения после публичной попытки обострить на чемпионате мира застаревший политический конфликт.

Почему я сейчас им не верю, когда они говорят, что просто хотели отдать дань уважения Украине после победы?

Да потому что победа над Россией для них была уже пятой по счету. И раньше «Слава Украине!» ни разу не прозвучала. Ни после эпического разгрома сборной Аргентины в группе, ни после нервной победы над Данией в 1/8 финала ни Вида, ни Вукоевич об Украине даже не вспомнили. Зато сразу вспомнили после победы над нашей командой.

Мне вот сейчас доказывают, что ничего плохого в словах «Слава Украине!» нет. Что так в Киеве принято здороваться в определенных кругах. И я не собираюсь с этим спорить. Хотя думаю, что приветствия, принятые в партиях национал-патриотов различных государств не всегда уместны на мировых форумах, где как бы априори должны царить дружелюбие и интернационализм.

Важно, что брякнули его именно после матча с Россией. И вот это доказывает, что никакое это не уважение к Украине. А грубая до топорности и довольно подленькая провокация в адрес страны-хозяйки чемпионата.

Мне говорят, что Виде и Вукоевичу в тот вечер просто позвонили с Украины. Что они просто ответили на приветствие. Что их попросили посвятить эту победу… и т.д.

Я вполне это допускаю. То, что хорватов где-то развели. Спровоцировали на такой флеш-моб на эмоциях, а потом выложили в Сеть. Но я не верю, что они настолько глупы, чтоб не понимать последствий такой акции. Именно потому не верю, что оба долго прожили на Украине и прекрасно понимают, какое там отношение к России сейчас у правящих кругов и местных националистов. И кому конкретно нужны такие выкрики после матча с Россией.

Поэтому последующий закос под дурачков типа «у меня и в России тоже много друзей» меня и не удовлетворяет. Потому что у друзей в гостях так себя не ведут.

А если уж ты решился в их доме всерьез нагадить, будь добр отвечать за свои слова до конца. Не замазывай свой грубый политический выпад детскими извинениями типа «ой, я не хотел».

Конечно, футбол – очень нервный вид спорта. Страсти в нем кипят. И с трибун порой несется такое, что более уравновешенным любителям футбола бывает очень стыдно. И за клуб, и за державу. Это не только у нас, во многих (если не во всех) странах так.

Согласен, убрать гопоту с трибун трудно. Хотя и там с ней пытаются бороться. Но вот убрать эту самую гопоту из национальных сборных на уровне чемпионатов мира ФИФА вполне по силам. Тут никаких проблем нет.

И если Вида всерьез считает, что можно провоцировать международный конфликт, а потом просто за это извинится и инцидент исчерпан, то ФИФА так считать не должна.

А на ЧМ-2018 сперва косовары из сборной Швейцарии провоцировали сербов. Теперь хорваты постебались над конфликтом между Украиной и Россией. И все кончилось предупреждением и штрафами.

Ну а что при этом в сухом остатке?

Я уже знаю, что перед завтрашним полуфиналом Англия – Хорватия многие наши болельщики срочно «переобуваются». Те, кто еще пару дней назад собирался топить за хорватов и против Англии, теперь желает поражения Балканам.

И я не удивлюсь, если Виду завтра в Москве освистают. Или что похуже с трибун понесется. Потому что этот человек, принявший участие в разжигании международного конфликта против России будет спокойно бегать по полю и, возможно, прыгать от счастья радуясь очередным голам.

Как на него должны реагировать российские болельщики при этом? Боюсь предположить. А ведь потом опять напишут, что «Россия плохая и что это мы – злые». И шуток не понимаем.

Но кто виноват то?

Наверное, даже не Вида с Вукоевичем. Потому что дураков везде хватает. А те, кто допускает такие «шутки» на ЧМ, ограничиваясь предупреждениями.