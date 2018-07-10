Бесплатные поезда из Москвы, Нижнего Новгорода, Сочи и Казани высаживали на перроны партии новых болельщиков, а съемочные группы удивлялись: почему мало французов и бельгийцев, а большинство составляют любители футбола из Бразилии?

Действительно, бразильцев на Невском проспекте, прилегающих улицах и в фан-зоне было очень много. Большинство – в желтых (встречались и синие) майках или олимпийках с эмблемой своей федерации футбола и пятью звездами в районе сердца. Эту одежду они считают святой и не меняют ни на что. «Желтые» человечки не пели, не танцевали. Даже не улыбались, опровергая тезис, что у жителей этой страны всегда карнавальное настроение.

Почти все, приехавшие в Санкт-Петербург бразильцы, искренне верили, что именно их команда сыграет в матче №61, но их любимцы с Неймаром во главе уступили Бельгии. А билеты-то на матч куплены и авиарейсы заказаны на 16-17 июля, то есть, сразу после финала. Вот и ходят бразилушки по прохладному Санкт-Петербургу. Серые, под стать погоде.

Бельгийцы тоже к началу матча стали собираться в кучки и обращать на себя внимание и майками национальной команды, и боевыми раскрасами. Самое большое их скопление обнаружилось в центре Невского, где звучала музыка и устраивались пляски.

А вот французов почти не было. Или они умело маскировались. Но это не мешает их команде быть фаворитом этого полуфинала.