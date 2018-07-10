ЧМ-2018 подходит к завершению, футбол возвращается к будням – трансферы, сборы, матчи. Однако, переход Криштиану Роналду в «Ювентус» – событие экстраординарное.

То, что «Реал» начинает новую эру – стало ясно сразу же после ухода из клуба Зинедина Зидана. На смену ему пришел с скандалом изгнанный из сборной Испании Хулен Лопетеги. После трех побед подряд в Лиге чемпионов, очевидно, команда готова взять паузу. А вот Криштиану – нет. Ему уже 33, играть на высоком уровне осталось 3-4 года. Очевидно, он более заинтересован в том, чтобы стать частью уже существующей команды, чем фундаментом для построения новой.

Еще более интересен теперь жизненный путь «Юве» – команду только что покинул ее легенда Джанлуиджи Буффон. Очевидно, что целью его перехода в «Пари Сен-Жермен» является выигрыш Лиги чемпионов – этого трофея в коллекции итальянского голкипера нет. Не поторопился ли он? И как вообще переход Роналду отразится на европейском футболе?

Мне кажется, «Реал» решил сыграть против «Барселоны» на «опережение обновления». Месси тоже уже за 30, Иньеста «Барсу» уже покинул, значит, и там будет строиться новая команда. «Реал» идет на более радикальное обновление, и надеется выиграть время. Ведь, несмотря на успех в Лиге чемпионов, борьбы в «Примере» своему сопернику в прошедшем сезоне он навязать не смог.

Подобные перестановки в грандах испанского футбола дают серьезный шанс «Атлетико». Команда Диего Симеоне в меньшей степени зависит от персоналий, и в большей – системна. Не исключено, что именно они будут главным фаворитом начинающегося сезона.

«Ювентус», разумеется, остается главным фаворитом серии А. Но как Роналду впишется в новую команду? Будет ли он готов в 33 года в чем-то подстраиваться под существующих партнеров, или новый «Ювентус» будет выстраиваться вокруг него? Если верно второе предположение – это очень большой риск для итальянцев. Понятно, что с маркетинговой точки зрения, этот трансфер «отработают» на 200%, но все же главное для футбольного клуба – результат на поле. В Италии он будет. А в Лиге чемпионов? «Ювентус» дважды играл в финалах, и оба раза проигрывал. Неужели он выиграет теперь, уже без Буффона?

Заметные переходы в европейском футболе происходили и до, и даже во время ЧМ-2018. Но такого громкого – не было несколько лет. Кстати, есть информация, что у Криштиану была возможность вернуться в Манчестер, причем именно в «Юнайтед», но от такой идеи отказался сам английский клуб.

Клубный европейский футбол вступает в эпоху серьезного передела сфер влияния. Помимо реконструкций «Реала» и «Барселоны», и нового супергероя Турина, серьезное обновление ждет и «Баварию». Которая тоже начнет новый сезон с новым тренером. Все идет к тому, что нас ожидает самая непредсказуемая Лига чемпионов за много лет.

Что может дать новый вызов самому Криштиану? В 33 года футболист часто нуждается в подобном, тем более, что все самое лучшее, связанное с «Реалом» последних лет происходило при его участии. Возможно, он даже подустал от соперничества с Месси, возможно, надоела «жизнь под солнцем». Роналду приходит в клуб, проигравший 5 своих последних финалов Лиги чемпионов. Что это, как не новый вызов для самого португальца? Теперь можно не сомневаться, до ЧЕ-2020 он сохранит и тонус, и настрой. А может быть, сыграет и на следующем чемпионате мира – с точки зрения мастерства вряд ли у Португалии появится игрок лучше.