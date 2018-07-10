Кого только не встретишь в эти дни в подтрибунных помещениях стадионов чемпионата мира. Обычно я отправлялся уже часа за полтора-два до начала матча за столы в пресс-ложе: важно было и увидеть то, как выходят игроки на поле (это же не обязательно разминка за 20-30 минут до свистка – когда на трибунах почти никого, игроки в цивильных костюмах-галстуках просто выходят на газон, чтобы проникнуться атмосферой поляны, где им предстоит игра), и оценить какие-то находки организаторов (на этот раз на табло показывают нарезку из всех подряд голов чемпионата – не хит-парад, а именно всем голов по порядку). Но в этот раз коллеги из редакции были конкретны: «Николай Николаевич, там слышь, Памелла Андерсон прилетела на матч к своему молодому любовнику. Как хотите, но найдите ее». Дальше они не пояснили, что именно хотят – упаковать и привезти в редакцию или что-то еще, но пришлось походить вокруг чаши стадиона, чтобы отыскать.

Пока что Памеллу не отыскал (до игры, впрочем, времени достаточно), но совершенно неожиданно, упаковываясь котлетами в здешней кафешке, обнаружил в буфете Пак Чжи Суна, экс-игрока сборной Кореи и «МЮ», в жизни которого было три чемпионата мира. Поэтому я сразу подсел к нему за столик, чтобы узнать о впечатлениях.

– Вы три чемпионата мира играли как игрок. Теперь вы здесь в качестве кого?

– Почти Ваш коллега. Эксперт сразу для нескольких изданий и ТВ.

– Впечатления от чемпионата?

– Все организовано потрясающе. Мне нравится и как выглядят города, и как построены стадионы, и атмосфера вокруг. Я честно скажу: таких чемпионатов мира я еще не видел. Может быть, только в Корее было что-то похожее. Но мне сложно сравнивать. Мне был 21 год, и я тогда играл впервые на таком турнире. Плюс это было на моей родине, а это всегда иначе воспринимается.

– Вы работали с Гусом Хиддинком, человеком, с которым многое связано и в российской футбольной истории. Что можете сказать о нем?

– Это абсолютно уникальный человек, который в моей жизни сыграл огромную роль. Я же играл в центре до того, как он пришел в сборную. Он мне так и сказал с самого начала: «Ты не опорник, ты должен быть в атаке». Честно говоря, не все получалось. Я чувствовал себя неуютно в центре атаки. Он пробовал меня на обоих флангах. Но благодаря Хиддинку я стал чувствовать футбол совершенно иначе. Российской сборной в свое время очень повезло.

– А как Вам сегодняшняя сборная России?

– Очень хорошая именно как команда. Желаю вашей сборной, чтобы это было не разовой удачей.