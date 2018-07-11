Телеведущая, фотомодель, блогер, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией и официальный посол ФИФА Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от подходящего к концу чемпионата мира.

«ПОЛУЧИЛА НАВЫКИ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ»

– На наших глазах сборная России разыграла настоящую сказку, но теперь все закончилось. Что чувствуете?

– Гордость. Гордость за ребят, за блестящий результат, который они показали. Команда подарила надежду, показала, что у нас есть футболисты, способные достойно играть на мировом уровне. Конечно, человеческая натура устроена так, что нам все время хочется большего, но, согласитесь, мало кто верил в победу над Испанией. А вот уже на четвертьфинал с Хорватией ехали с ощущением – все по силам. И так же и было.

Мы не прошли дальше только из-за каких-то мелких недочетов. Очень обидно. В последнее время вышло столько фильмов о великих победах советских времен, к примеру, «Легенда № 17», но теперь такой героический сценарий развернулся в нашей жизни. Подумать только: сборная была в одном пенальти от полуфинала чемпионата мира!

– Сложно находить в себе силы справляться с обязанностями посла ЧМ-2018 после столь драматичной для нашей команды развязки?

– Три года с момента, как меня назначили послом ФИФА, нахожу в себе силы (улыбается). Конечно, как болельщице после вылета нашей сборной за турниром наблюдать уже не так интересно, но у всех свои обязанности. Тем более интрига сохраняется, и победителя этого грандиозного, исторического для России соревнования мы узнаем только в воскресенье.

– Вы были непосредственной участницей чемпионата мира. Какое самое яркое событие опишете своим внукам, допустим, через 30 лет, когда они вас спросят о турнире?

– Три последних года стали самыми интересными за всю мою карьеру. Сама выросла как личность, много удалось добиться. Столько поездок, встреч с интересными людьми. Приобрела колоссальный опыт международных отношений, получила навыки народной дипломатии, которая также входила в мои обязанности.

– Ого!

– Да, пусть я и не являюсь официальным сотрудником дипкорпуса, но, приезжая в другие страны, представляла интересы России, давала всю необходимую информацию, рассказывала о том, как у нас будет здорово.

– Легко представить, сколько слов благодарности вы выслушали от тех, кто вам поверил.

– Да. Со своей миссией, считаю, справилась. Все иностранцы, приехавшие в Россию, в полном восторге от организации, гостеприимства, кстати, и от безопасности, о которой я так много рассказывала. А ведь во многих странах сомневались на этот счет. Мне хочется аплодировать всей команде организаторов за высочайший уровень проведения турнира.

«ФАТМА, УЩИПНИ МЕНЯ!»

– Назовете самую увлекательную поездку в качестве посла ЧМ-2018?

– Ой, столько всяких забавных историй происходило. Практически в каждой поездке их хватало. Если говорить о самом экзотичном месте, то назову Судан. Представляете: они ждут, что сейчас с трапа самолета спустится посол ФИФА, которому предстоит дать пресс-конференцию, и тут выхожу я. У многих в глазах читалось: «Женщина? Белая? Сейчас будет говорить о футболе?».

– Обошлось без эксцессов?

– Получилось найти общий язык, найти нужные слова и расположить к себе аудиторию. Уже после пресс-конференции ко мне подошли несколько человек и заговорили на ломаном русском: «Виктория, мы очень хотим приехать в Россию».

– Вы знали, что у Судана шансов не много?

– Дело не в этом. Я просто подумала, насколько устала, что даже не осознаю, на каком языке со мной разговаривают. Сами понимаете, представить, что в Судане к вам подойдет местный житель и заговорит по-русски – очень сложно. Спросила, откуда знают наш язык. Оказалось, что учились в Советском Союзе. Было удивительно и приятно.

– Понимая, какая будет нагрузка, были ли у вас сомнения, прежде чем согласиться стать лицом турнира? И если были, удивляетесь сейчас, что в принципе могли отказаться?

– Сомнений не было. Хотя изначально я была назначена послом от города-организатора, как и многие другие известные россияне. Было приятно и почетно, но не совсем понятно, в чем будет заключаться моя миссия. Но спустя некоторое время я заключила контракт уже с ФИФА, мои обязанности стали прописаны, и стало очевидно – эта должность просто создана для меня (смеется). Горжусь тем, что стала первой в истории женщиной – послом чемпионата мира.

– Вместе с гордостью наверняка усилилось чувство ответственности. Сильно волновались, как все пойдет?

– Очень сильно. Пока в России шла подготовка, я активно перемещалась по миру: каждые два дня просыпалась в новой стране, а порой и на новом континенте. Везде выходила к людям и со всей страстью и любовью к своей стране рассказывала, почему им нужно приехать, что их ждет. Я искренне верила в свои слова и в то же время понимала, какая на мне ответственность – представлять огромную Россию перед всем миром.

– Помните момент, когда выдохнули?

– На матче открытия сидела рядом с генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой – и говорю ей: «Фатма, ущипни меня. Неужели это тот самый чемпионат мира, к которому мы так готовились, а не просто очередная игра, которые мы посещали все последние годы несчетное количество раз?»

– Она поняла, что с вами происходило?

– Рассмеялась и подбодрила: «Да, Виктория. Наконец-то этот момент настал, и, по-моему, все проходит неплохо».

«ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧЕРЧЕСОВУ»

– Вы столько сделали для того, чтобы турнир был успешным. Насколько обидно было узнать о видеоролике хорватов Домагоя Виды и Огенена Вукоевича?

– Не хочу давать никаких оценок. Мое мнение: футбол – вне политики, он должен объединять, стирать границы как в нашей голове, так и на политической карте мира. Футбол дает миру уникальный шанс: не важно, какого у тебя цвета кожа, на каком языке ты говоришь, – добро пожаловать всем. Это, кто не знал, официальный девиз ФИФА для нашего турнира.

– С не чужим для вас человеком тоже происходят не самые приятные вещи – что-то скажете тем, кто делает вашего бывшего мужа Федора Смолова козлом отпущения?

– Не думаю, что нужны какие-то публичные комментарии. Уверена, он сам все знает – и что-то добавлять не имеет смысла. В любом случае футбол – командная игра, и ребята показали отличный результат. Отдельная благодарность от меня Артему Дзюбе и Денису Черышеву. Как они сражались за честь страны, у меня вызывает огромную гордость.

– Сборная России остановилась в четвертьфинале, подарив столько ярких моментов! Можете выделить один, который вызвал у вас самые незабываемые эмоции?

– Пенальти в матче с Испанией. Не послематчевая серия, а когда Дзюба готовился пробить в первом тайме. Стадион замер, у меня внутри все замерло внутри, и я осознала: какая же сейчас ответственность, какое давление на этом парне. На мониторе в нашей ложе его лицо показали крупным планом, и мне так захотелось передать ему всю свою уверенность в том, что он обязательно забьет. Не сдержалась и начала говорить вслух, убеждать: «Ты сможешь, ты сможешь». И он смог! Вообще, считаю, это был турнир Дзюбы. А сам момент с его пенальти – потрясающий.

– По ходу турнира вы видели наших ребят ближе, чем большинство болельщиков. Было ли в мелочах заметно, что команда превращается в настоящую футбольную семью?

– Надо выразить огромную благодарность Станиславу Саламовичу Черчесову, что на наших глазах родилась новая сборная России, пусть многие футболисты не первый год вместе выступали в ней. Тренеру удалось найти подход к каждому именно в плане становления команды. Этого нам не хватало раньше. Мне Черчесов всегда нравился как человек и тренер, мы замечательно общаемся, и, считаю, именно нормальное общение внутри коллектива в первую очередь отличает хорошего специалиста. Заслуга Черчесова в нашем результате огромна. Легендарные игроки из Испании, Португалии и Аргентины уехали домой. А мы еще оставались на турнире. Спасибо, тренер! Теперь давайте не будем опускать планку.

– Вы сами планируете каким-либо образом остаться в футболе после такого приключения? Или все-таки подобные моменты даются нам один раз – и дальше уже будет не так интересно?

– Не хочу забегать вперед, но могу сказать: у меня есть несколько интересных предложений в футбольной сфере. Вполне возможно, что продолжу свою работу в футболе.