ПЕРЕД МАТЧЕМ

Матч исторических соперников и географических братьев в полуфинале чемпионата мира – это интересно. Молодые команды, до отказа напичканные звездами АПЛ, подходили к этому полуфиналу в абсолютно разных ролях. Франция, два года назад проигравшая в финале домашнего Евро, снесла на своем плей-офф пути разобранную Аргентину (4:3) и расчетливый Уругвай (2:0). Бельгия, которая приобрела по ходу ЧМ характер, наконец вышла из тени и перестала быть привлекательным андердогом последних международных турниров, влюбила в себя многих.

Эта пара полуфиналистов определенно вызывала больше интереса со стороны болельщиков нежели Хорватия – Англия. Во многом потому что любой из первой пары в любом случае будет считаться фаворитом в игре с командой из пары другой. Что в финале, что в матче за третье место. В общем, встреча фаворитов!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Сборная Бельгии удивила. Команда Роберто Мартинеса доминировала на поле арены в Санкт-Петербурге. Сначала бельгийцы завладели территориальным преимуществом, затем мячом, а уже потом начали создавать моменты. Первый такой состоялся на 16-й минуте, когда Эден Азар получил мяч на левом краю штрафной площади и мощно пробил в дальний гол. Полузащитник «Челси» по воротам не попал, хотя был близок, мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от штанги.

Дальше бельгийцы продолжили давить. И вновь мог отличиться Азар, а также Тоби Алдервейрелд. Удар последнего из «девятки» вытащил партнер Тоби по «Тоттенхэму» Уго Льорис. И это все за первые 20 минут встречи! Бельгия транжирила моменты и испытывала судьбу, а Франция держалась из последних сил, надеясь на контратаки и быстроногого Килиана Мбаппе.

Ближе к 30-й минуте французы все-таки выровняли игру и даже совершили несколько опасных подходов, но все тот же Мбаппе не смог качественно завершить атаку точным ударом. Килиан еще и проявил себя в качестве ассистента, на 34-й минуте, с фланга навесив на одинокого Оливье Жиру. Нападающий плохо пробил в касание и не попал по воротам одноклубника по «Челси» Тибо Куртуа. Затем Мбаппе под занавес 45-минутки выкатил мяч на набегающего Бенджамина Павара и крайний защитник чудом не забил второй гол на турнире. Сложный удар в дальний угол с края вратарской ногой в последний момент отразил голкипер.

ВТОРОЙ ТАЙМ

И практически сразу после перерыва открыли счет французы. Угловой на 51-й минуте закончился для команды Дидье Дешама результативно. Подача с правого корнера от Антуана Гризманна нашла голову Самюэля Умтити на ближней штанге. Защитник сыграл на опережение, вылетел перед Маруаном Феллайни и срезал мяч в дальний угол. Красиво и практически так же, как было в моменте с Рафаэлем Вараном и его голов в ворота Уругвая.

Дальше – мучения Бельгии и опять россыпь неиспользованных моментов. И это еще Франция не забила после нескольких отличных подходов. А у Бельгии растворился Ромелу Лукаку, навесов на него практически не было. Французы околоидеально защищались, быстро садясь в оборону.

Моменты у Бельгии были, тот же Феллайни чудом не попал в ворота на 65-й минуте. Но затем ничего. Замены Мартинеса не дали результата, а Франция несколько раз простила соперника, не увеличив счет лишь благодаря какому-то сказочному невезению. Таким образом в финал отправляется, как мы поняли из плей-офф, самая расчетливая команда ЧМ-2018.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА

Гол Умтити с углового. Франции хватило одного гола при большом количестве моментов. Бельгия не смогла качественно ответить даже после кадровых и тактических перестановок. Нужно было реализовывать превосходство в первой половине встречи. В этом бельгийцы очень похожи на бразильцев, которые уступили французам в той же манере.

Франция – Бельгия – 1:0 (0:0)

Гол: Умтити, 51

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Н'Зонзи, 85), Мбаппе

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Компани, Шадли (Батшуайи, 90), Витсель, де Брюйне, Феллайни (Феррейра Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Лукаку

Предупреждения: Канте, 87; Мбаппе, 90 – Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ФРАНЦИЯ

Льорис 7,5 Павар 6,5 Варан 7,0 Умтити 7,0 Эрнандес 6,5 Канте 7,0 Погба 7,5 Матюиди 7,0 (Толиссо, 86) б/о Гризманн 6,5 Мбаппе 7,5 Жиру 7,0 (Н'Зонзи, 85) б/о

БЕЛЬГИЯ

Куртуа 7,5 Алдервейрелд 6,5 Компани 7,0 Вертонген 5,5 Шадли 5,5 (Батшуайи, 90+1) б/о Витсель 5,5 М. Дембеле 5,0 (Мертенс, 60) 6,0 Феллаини 5,0 (Карраско, 80) б/о Де Брейне 7,0 Лукаку 5,5 Азар 7,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Погба – 7,5. Выделялся шикарной техникой и замечательными передачами, в отряде с Канте и Матюиди выжег зону перед штрафной.

Мбаппе – 7,5. Был бесподобен в отдельных эпизодах, создав несколько голевых возможностней партнерам. Умотал Вертонгена до такой степени, что схлопотал от него леща.

Льорис – 7,5. Куртуа тоже играл шикарно, но вратарь французов еще и не пропустил.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Дешам – 7,0. Прочитал игру бельгийцев как книжку для средних и старших классов. Ему даже замены не понадобились.

Мартинес – 5,0. Не придумал никаких способов обыграть такую же команду, как его собственная.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Умтити =

Вылетел на подачу углового и, опередив Феллаини, пробил головой над руками Куртуа.