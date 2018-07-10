Бельгия повторила путь Бразилии. Франция – в финале ЧМ в третий раз за 20 лет
Сборная Франции обыграла команду Бельгии (1:0) в полуфинале ЧМ-2018.
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Матч исторических соперников и географических братьев в полуфинале чемпионата мира – это интересно. Молодые команды, до отказа напичканные звездами АПЛ, подходили к этому полуфиналу в абсолютно разных ролях. Франция, два года назад проигравшая в финале домашнего Евро, снесла на своем плей-офф пути разобранную Аргентину (4:3) и расчетливый Уругвай (2:0). Бельгия, которая приобрела по ходу ЧМ характер, наконец вышла из тени и перестала быть привлекательным андердогом последних международных турниров, влюбила в себя многих.
Эта пара полуфиналистов определенно вызывала больше интереса со стороны болельщиков нежели Хорватия – Англия. Во многом потому что любой из первой пары в любом случае будет считаться фаворитом в игре с командой из пары другой. Что в финале, что в матче за третье место. В общем, встреча фаворитов!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Сборная Бельгии удивила. Команда Роберто Мартинеса доминировала на поле арены в Санкт-Петербурге. Сначала бельгийцы завладели территориальным преимуществом, затем мячом, а уже потом начали создавать моменты. Первый такой состоялся на 16-й минуте, когда Эден Азар получил мяч на левом краю штрафной площади и мощно пробил в дальний гол. Полузащитник «Челси» по воротам не попал, хотя был близок, мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от штанги.
Дальше бельгийцы продолжили давить. И вновь мог отличиться Азар, а также Тоби Алдервейрелд. Удар последнего из «девятки» вытащил партнер Тоби по «Тоттенхэму» Уго Льорис. И это все за первые 20 минут встречи! Бельгия транжирила моменты и испытывала судьбу, а Франция держалась из последних сил, надеясь на контратаки и быстроногого Килиана Мбаппе.
Ближе к 30-й минуте французы все-таки выровняли игру и даже совершили несколько опасных подходов, но все тот же Мбаппе не смог качественно завершить атаку точным ударом. Килиан еще и проявил себя в качестве ассистента, на 34-й минуте, с фланга навесив на одинокого Оливье Жиру. Нападающий плохо пробил в касание и не попал по воротам одноклубника по «Челси» Тибо Куртуа. Затем Мбаппе под занавес 45-минутки выкатил мяч на набегающего Бенджамина Павара и крайний защитник чудом не забил второй гол на турнире. Сложный удар в дальний угол с края вратарской ногой в последний момент отразил голкипер.
ВТОРОЙ ТАЙМ
И практически сразу после перерыва открыли счет французы. Угловой на 51-й минуте закончился для команды Дидье Дешама результативно. Подача с правого корнера от Антуана Гризманна нашла голову Самюэля Умтити на ближней штанге. Защитник сыграл на опережение, вылетел перед Маруаном Феллайни и срезал мяч в дальний угол. Красиво и практически так же, как было в моменте с Рафаэлем Вараном и его голов в ворота Уругвая.
Дальше – мучения Бельгии и опять россыпь неиспользованных моментов. И это еще Франция не забила после нескольких отличных подходов. А у Бельгии растворился Ромелу Лукаку, навесов на него практически не было. Французы околоидеально защищались, быстро садясь в оборону.
Моменты у Бельгии были, тот же Феллайни чудом не попал в ворота на 65-й минуте. Но затем ничего. Замены Мартинеса не дали результата, а Франция несколько раз простила соперника, не увеличив счет лишь благодаря какому-то сказочному невезению. Таким образом в финал отправляется, как мы поняли из плей-офф, самая расчетливая команда ЧМ-2018.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА
Гол Умтити с углового. Франции хватило одного гола при большом количестве моментов. Бельгия не смогла качественно ответить даже после кадровых и тактических перестановок. Нужно было реализовывать превосходство в первой половине встречи. В этом бельгийцы очень похожи на бразильцев, которые уступили французам в той же манере.
Франция – Бельгия – 1:0 (0:0)
Гол: Умтити, 51
Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Н'Зонзи, 85), Мбаппе
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Компани, Шадли (Батшуайи, 90), Витсель, де Брюйне, Феллайни (Феррейра Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Лукаку
Предупреждения: Канте, 87; Мбаппе, 90 – Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ФРАНЦИЯ
|
Льорис
|
7,5
|
Павар
|
6,5
|
Варан
|
7,0
|
Умтити
|
7,0
|
Эрнандес
|
6,5
|
Канте
|
7,0
|
Погба
|
7,5
|
Матюиди
|
7,0
|
(Толиссо, 86)
|
б/о
|
Гризманн
|
6,5
|
Мбаппе
|
7,5
|
Жиру
|
7,0
|
(Н'Зонзи, 85)
|
б/о
БЕЛЬГИЯ
|
Куртуа
|
7,5
|
Алдервейрелд
|
6,5
|
Компани
|
7,0
|
Вертонген
|
5,5
|
Шадли
|
5,5
|
(Батшуайи, 90+1)
|
б/о
|
Витсель
|
5,5
|
М. Дембеле
|
5,0
|
(Мертенс, 60)
|
6,0
|
Феллаини
|
5,0
|
(Карраско, 80)
|
б/о
|
Де Брейне
|
7,0
|
Лукаку
|
5,5
|
Азар
|
7,0
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Погба – 7,5. Выделялся шикарной техникой и замечательными передачами, в отряде с Канте и Матюиди выжег зону перед штрафной.
Мбаппе – 7,5. Был бесподобен в отдельных эпизодах, создав несколько голевых возможностней партнерам. Умотал Вертонгена до такой степени, что схлопотал от него леща.
Льорис – 7,5. Куртуа тоже играл шикарно, но вратарь французов еще и не пропустил.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Дешам – 7,0. Прочитал игру бельгийцев как книжку для средних и старших классов. Ему даже замены не понадобились.
Мартинес – 5,0. Не придумал никаких способов обыграть такую же команду, как его собственная.
РЕЙТИНГ МАТЧА
6,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Умтити =
Вылетел на подачу углового и, опередив Феллаини, пробил головой над руками Куртуа.