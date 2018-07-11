- Победа на Евро нам не далась два года назад. Нам хотелось праздника дома у себя. И очень хотелось дать праздник болельщикам. Здесь мы этого не ощущаем. Посмотрим, что будет дома после финала.

Мы провели немало долгих месяцев с начала подготовки. Кто знал, что мы дойдем до финала? Немногие. А завтра мы будем смотреть, с кем будем встречаться. Не хочу быть скромным, потому что у меня есть свои обязанности.

- Есть ощущение, что всегда есть резерв, где вы можете прибавить, как это было, к примеру, в матче с Аргентиной. И пробег у игроков не такой уж большой, тоже можно прибавить. Стоит ждать решающего рывка в финале, как это было в финале 1998-го года?

- У нас очень молодая команда. Я не стал бы ничего сравнивать. Я счастлив за них, когда вижу их глаза. И я счастлив за них как за свою семью. Они и до чемпионата мира говорили: мы хотим стать чемпионами. Но мало ли что ты говоришь до чемпионата – а вот теперь совсем иная ситуация, когда остался один шаг.

- Бельгийский тренер говорит, что шанс у Франции был только один. И он – во время стандарта – был использован.

- Сильная сборная. Но она помогла нам стать еще сильнее. И мы довольны быть сильнее их. Для меня счастье смотреть, как мои игроки растут. Есть возможность учиться – они учатся, есть шанс что-то ухватить – они ухватываются. Мы проигрывали Аргентине - и повернули игру. А для этого в команде надо единство. Они подпитываются друг другом.

- За последние 6 ваших тренерских лет это лучшее командное выступление?

- Многие сыграли свою лучшую роль сегодня, но я бы пока не давал таких оценок.

- Как будете готовиться к финалу?

- Наши семьи здесь. И у нас пять дней. Мы 48 часов возьмем на восстановление. Потом будем работать, чтобы наша судьба была максимально счастливой.