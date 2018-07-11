Кевин де Брюйне: Хотим уйти на перерыв на позитиве

– Сегодня шансы были 50 на 50. Матч был очень сложным для нас, нам противостояла очень организованная команда. И у нас, и у Франции было всего несколько голевых моментов, не так много. Все решил один угловой.

– Что думаете об игре Мбаппе?

– Он играет так, как играет. Я смотрю на свою игру, свои действия на поле и не думаю о соперниках. Он провел хорошую игру, но не показал чего-то особенного. Мы хорошо действовали против него. Он отличный игрок. В сборной Франции таких много.

– Как думаете, что ждет эту сборную Бельгии в будущем?

– Не знаю. Я еще буду играть за сборную, за остальных говорить не решусь. Сейчас мы должны восстановиться и сфокусироваться на последнем матче. Надеюсь, мы сможем его выиграть и подняться высоко, чего давно не происходило с Бельгией. Потом посмотрим, что будет. Мы хотим уйти на перерыв на позитивной ноте.

Венсан Компани: Французы заслужили уважения

– Не секрет, что команда огорчена. Но я считаю, что мы сыграли против французов очень дисциплинированно. У нас были свои моменты в основное время, сложно когда встречаются разные по стилю команды. Соперник заслужил уважения.

– Нет ощущения, что это был последний шанс для нынешнего поколения сборной Бельгии?

– Посмотрим, в футболе всегда может выпасть еще один шанс. Такое предубеждение может существовать и иногда игроки оправдываются этим. В любом случае у нас талантливая команда, мы должны извлечь опыт.

Ян Вертонген: Остается отдать все силы в матче за бронзу

– Франция была очень хороша в обороне, это позволило им победить за счет всего одного реализованного момента.

Думаю, у Бельгии по-прежнему шикарная команда. Нам нужно продолжать развиваться. Эта команда заслужила большего, чем полуфинал. Теперь нам остается только отдать все силы в матче за бронзовые медали.

Мбаппе – исключительный игрок с особым талантом. Думаю, я хорошо оборонялся против него. У него есть все качества для того, чтобы самому перевернуть игру. Его поведение... Куда больше ценятся футбольные качества.

Тоби Алдервейрелд: У Мбаппе – большое будущее

– Что скажете о том, что почти всю концовку матча Мбаппе провел на газоне?

– Да, он прошел дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее. Пока он поступает так в силу своего возраста.

Тибо Куртуа: Рассчитывали на игру в финале

– Хороший матч, французы били низко, но мы хорошо играли в пас, здорово проводили контратаки. Жалко проигрывать в полуфинале, но это футбол, такое случается. Игра была сложной до забитого гола. Сложно было дать первый пас. Мы довольны своей игрой, сейчас нужно абстрагироваться от этого результата и готовиться к матчу за третье место. Мы горды. Но, конечно, мы не на 100 процентов довольны, потому что будем бороться только за бронзу. Мы рассчитывали на игру в финале. Сложно будет сыграть в субботу. Победитель на стадии полуфинала определяется по нюансам.

– Вы провели шикарный матч.

– Я доволен своим вкладом на этом турнире. Мы постараемся занять третье место. У нас не то поколение, которое было в 1986 году. Думаю, через 20-30 лет нами тоже будут гордиться. Надеюсь, что мы сможем в будущим добиться успехов, мы еще молоды.