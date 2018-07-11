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12:45

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Виктория Лопырева: Перед пенальти Дзюбы повторяла вслух: «Ты сможешь!»

Форвард сборной России Артем Дзюба был признан читателями «Советского спорта» лучшим игроком команды на чемпионате мира.

В голосовании на нашем сайте, в котором приняли участие 67 089 человек, 29-летний нападающий занял первое место, набрав 13 891 голос (20,7%). Дзюба опередил голкипера Игоря Акинфеева на 184 голоса (13 707, 20,4%). Третье место занял лучший бомбардир команды полузащитник Денис Черышев, забивший четыре гола (10 786, 16,1%).

Далее расположились: Марио Фернандес (10 053, 15%), Роман Зобнин (4 789, 7,1%), Сергей Игнашевич (4 642, 6,9%), Александр Головин (4 574, 6,8%). Больше тысячи голосов также набрал еще и защитник Илья Кутепов (1 522, 2,3%).

12:30

Лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер – о предстоящем матче с Англией.

«Впереди нас ждет сложнейший матч чемпионата. Наш соперник крайне мотивирован и заряжен на победу. Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить. Но у нашей сборной такие же планы, и мы постараемся показать себя с лучшей стороны».

12:15

Если кто забыл, вчера в первом полуфинале Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0.

12:00

Всем привет! Сегодня нас ждет второй полуфинал ЧМ-2018: в «Лужниках» сойдутся сборные Хорватии и Англии.

За кого вы будете болеть в матче Хорватия – Англия?
даты проведения: 10.07.2018 г. – 11.07.2018 г. Обсудить
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