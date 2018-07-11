«Слава Украине!» – за эту безобидную для игрока киевского «Динамо», но оскорбительную для многих фразу защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и члена тренерского штаба хорватской команды Огнена Вукоевича в России разве что не распяли. Первого оштрафовали на большие деньги, а второго – выдворили из сборной и лишили аккредитации. Решение принимал лично президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер.

Большинство любителей футбола помнят Шукера, как великолепного нападающего, лучшего бомбардира ЧМ-1998, где Хорваты выиграли бронзовые медали. Тогда Давор на один гол обошел легендарных Вьери и Батистуту, а Хорватия в матче за третье место обыграла Голландию с Деннисом Бергкампом и Патриком Клюйвертом.

Кладбищенская история

Однако, как это часто бывает в жизни, отличный профессионал не всегда оказывается хорошим человеком. К слову, о червоточине в душе Шукера знали еще до ЧМ-1998 во Франции, но отличного игрока прощали. Президента федерации – нет. Поэтому сейчас болельщики объявили Шукеру настоящую войну. Так в чем же дело?

В 1996 году в прессе появилась фотография, на которой молодой Шукер позирует у могилы Анте Павелича – основателя и лидера хорватской фашистской ультраправой, националистической организации, которая называлась Усташи. Она правила в Хорватии в годы Второй мировой войны. От рук ее сторонников погибло до 800 тысяч сербов, 80 тысяч цыган и 30 тысяч евреев.

52 BIS) Suker incluso se fotografio en MAdrid junto a la tumba de Pavelic pic.twitter.com/n2yQXGeYh3 — Draza Mihailovitx Txetnik Vojvoda (@Drazmihailovitx) April 24, 2016

Вряд ли стоит объяснять, как сейчас в хорватском обществе относятся к Усташам. Однако президент не отказывается от своих убеждений: «Все знают, во что верит Шукер», – отвечает любящий говорить о себе в третьем лице президент футбольной федерации.

Готовы!

У Усташей во времена войны был лозунг «За родину! Готовы!» – что-то сродни бандеровскому «Слава Украине! Героям слава!», использовавшемуся на Украине в то же время. Обе фразы можно разделить на две части и употреблять, как приветствие. Вторая часть всегда будет ответом на произнесенную первую. Этим в 2013 году и воспользовался защитник сборной Хорватии Йосип Шимунич.

После победы над сборной Исландии в стыковом матче отбора к ЧМ-2014 он схватил микрофон и, обращаясь к фанатам, и крикнул «За родину!», на что трибуна ответила «Готовы!». Это повторилось несколько раз.

За фанатские крики вместе с нацистским салютом Федерация футбола Хорватии была оштрафована, а самого Шимунича, которому тогда было уже 35 лет, ФИФА дисквалифицировала на 10 матчей. После этого стало известно, что Шимунич материально поддерживал создателей фильма о том, что данные о холокосте сербов Усташами были завышены. вот что тогда сказал Шимунич:

– Некоторым людям не мешало бы подучить историю. Я не боюсь. Я не сделал ничего плохого, я поддерживаю мою родину, Хорватию. Если кто-то имеет что-то против, это его проблемы.

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер, видимо, посчитал это решение несправедливым. После окончания карьеры футболиста Шимунич вошел в состав тренерского штаба сборной Хорватии, где продолжает трудиться по сей день. Он сейчас находится в России.

Вида на фоне таких начальников просто ангел.