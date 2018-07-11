Сборная Англии не столько исторический фаворит, сколько настоящий «андердог» этого чемпионата мира. Поможет ли это англичанам пройти Хорватия и выйти в финал?

Чемпионат мира в России уже по праву можно называть турниром «андердогов». Причем эта тенденция поддерживалась практически с самого начала. Гранды мирового футбола один за другим отправлялись домой, в итоге до полуфинальной стадии дошли Франция, Англия, Бельгия и Хорватия. Французы уже подтвердили свой статус во вчерашнем матче против бельгийцев. Сегодня же предстоит выяснить имя последнего финалиста.

Традиционно сборная Англии – фаворит подобных матчей. Что на самом деле довольно странно. С 1966 года прошло уже достаточно времени, а несколько откровенно «золотых» поколений так ничего и не добились. Даже не смотря на громкие имена и многомиллионные контракты. Богата ли звездами нынешняя сборная Англии? Откровенно говоря, нет. Да, в составе «трех львов» добротные футболисты, некоторые уже имеют статус звезд, но ведь какие-то 3-4 года назад они пылили по низшим лигам Англии.

Появляется вопрос: а может быть сборная Англии и есть тот самый «андердог», которому уготована дорога в финал через победу над Хорватией? Начнем с тренера. Гарет Саутгейт – далеко не глыба в тренерских кругах Англии. Еще в бытность футболистом он выступал всего за три клуба, ни один из которых не был даже тогда топовым в премьер-лиге. В сборной дела не шли: то промах с пенальти на домашнем Евро-1996, то скамейка запасных на чемпионате мира в Корее и Японии. Стал тренером «Мидлсбро», но и там ничего не добился. Теперь этот спокойный мужчина в «жилетке надежды» выведет сборную на матч полуфинала чемпионата мира.

Главная звезда англичан – Гарри Кейн. Какой путь пришлось проделать нападающему, чтобы хотя бы пробиться в основу родного «Тоттенхэма»? «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Лестер» в чемпионшипе. Это ли не путь настоящего «андердога» на вершину?

Его партнер по «шпорам» Деле Алли всего четыре года назад выступал за команду лиги 1 – третьего по силе дивизиона в английской футбольной пирамиде. Кстати, на том же уровне и в то же время играл и автор забитого мяча в ворота Швеции защитник Гарри Магуайр. Вспомним громкую историю Джейми Варди, который месил грязь в пятом дивизионе. Одной ступенькой выше тогда спасал свои ворота нынешний кипер сборной Англии Джордан Пикфорд. В свое время «Сандерленд» шесть раз отправлял вратаря в аренды в низшие лиги, чтобы тот набирался опыта: включая «Дарлингтон» и «Альфретон Таун» в шестом дивизионе!

Сам Джордан Пикфорд вспоминает о тех веселеньких деньках так: «Я столько матчей отыграл в низших лигах, что выступать в премьер-лиге или за сборную для меня не проблема. Если честно, то именно матчи в низах были гораздо сложнее всех этих топ чемпионатов».

И это правда. Знаете, почему Джордан Пикфорд настолько уверен в себе? Просто во время матчей за «Альфретон» ему кричали с трибун, что «под этим газоном похоронен его дедушка». Наверное, именно такая школа настоящего «андердога» – залог нынешнего успеха сборной Англии.

Да, в этой команде Англии нет гламурных звезд уровня Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда. Она мультикультурна, многонациональна и больше похожа на скромного «андердога», нежели на грозных родоначальников футбола.

Профессор Лестерского Университета Джон Уильямс вообще считает, что именно такая сборная – отражение современной Англии. «Сборная Англии, мне кажется, олицетворяет сейчас современную английскую идентичность: мультирасовая команда, которая сфокусирована на совместной работе. Это не просто сборище отдельных звезд. За каждым из парней стоит армия местных болельщиков – причем из маленьких клубов в том числе. Чемпионат «андердогов»? Возможно. Ведь то же самое было и с «Лестером» в премьер-лиге», – резюмирует профессор. Кстати, Джон Уильямс не только преподает в Университете модуль «футбол и общество», но и является автором нескольких бестселлеров о футболе.

Так что же получается? За исторически грозным именем фаворита сборной Англии скрывается настоящий «андердог», выскочка из низших лиг, который, похоже, поймал кураж и готов дойти до финала. Стоит ли бояться этого хорватам? Наверное стоит. Ну а финал Франция – Англия в таком случае будет просто великолепным завершением такого необычного чемпионата мира в России.