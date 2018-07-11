– Раздаются голоса, что французы играют в слишком прагматичный футбол. Но возникает вопрос: можно ли сейчас выигрывать на высоком уровне, не играя прагматично?

– Думаю, что нет. Игра нашей сборной – тому яркий пример. Финальная часть чемпионат мира – достаточно короткий отрезок. Поэтому красота отходит на второй план, а на первый – прагматичность и результат.

Сборная Франции в первую очередь заботится о безопасности своих ворот, а в нападении надеется на быстрые атаки и индивидуальное мастерство игроков. И плюс – стандарты. На этом чемпионате мира мы еще раз убедились, что важность стандартов повышается год от года.

– Давайте пройдемся по линиям сборной Франции. Начнем с защиты.

– В команде два защитника высокого класса: Варан, который играет в «Реале», и Умтити из «Барселоны». Оба могут играть один в один с нападающим соперника и большинство этих единоборств выигрывают. Матч со сборной Бельгии показал, насколько сильна оборона сборной Франции. Ведь у бельгийцев одна из лучших атак на этом чемпионате, но моментов у них почти не было. А открытие чемпионата крайний защитник Павар, про которого до турнира мы немного знали. Это по поводу игроков.

И второй момент: французы не оставляют сопернику свободных зон. Из-за этого игроки соперника не имеют возможность разбежаться и проводить быстрые контратаки. Французы всегда успевают вернуться и встречают их лицом. Это очень важно.

– Средняя линия.

– Там тоже футболисты очень высокого уровня. Канте и Погба – лучшие на своих позициях в мире. Или одни из лучших. При этом французы легко и быстро перестраиваются в зависимости от игры соперника. Местами они играют 4-3-3, при этой схеме впереди действуют Мбаппе и Гризманн – по флангам, Жиру – в центре. И если возникает необходимость, Мбаппе и Гризманн оттягиваются немного назад, закрывают фланги. И уже получается схема 4-5-1.

Здесь нужно учитывать, какого уровня мастерства футболисты в распоряжении Дидье Дешама. Поэтому сборная Франции может менять тактику по ходу матча несколько раз. Игра со сборной Бельгии тому подтверждение. Эти же футболисты играют в сильнейших клубах Европы, и там тоже тактика меняется по ходу матча. Для них это не проблема.

– Лидеров в такой команде трудно выделить…

– Это очень сбалансированная команда, в каждой линии по два-три игрока высокого уровня. Про пару центральных защитников мы уже говорили. А возьмите, к примеру, Мбаппе – человек обладает потрясающей скоростью и техникой. При малейшей возможности он просто убежит и создаст опасность у чужих ворот.

– Слышны разговоры, что Жиру не забивает, но играет постоянно.

– Пока не забивает. Но сколько пользы он приносит команде. Он проделывает огромный объем работы, постоянно прессингует защитников, не дает им расслабиться, а при атаках отвлекает на себя одного-двух игроков соперника. Тем самым, у Гризманна и Мбаппе появляется больше возможностей.

– В чем Франция изменилась по сравнению с Евро-2016, где она вроде бы показывала радующую глаз игру, но в финале так и не смогла пробить португальцев?

– Не надо забывать, что пока французы первыми открывали счет. И было бы интересно на них посмотреть, если б они первыми пропустили. Тогда бы им пришлось атаковать более энергично, раскрываться.

Если же сравнивать с 2016 годом, возможно, команда стала более сплоченной. Но хочу повторить, что мы все время ждем какой-то феерической игры, но сейчас все определяет результат.

Спросите любого футболиста: что вы предпочтете – играть красиво и быстро вылететь, или играть прагматично и стать чемпионом? Наверное, ответ очевиден.

Сейчас такой футбол, что редкая команда имеет заметное преимущество над соперником. На этом чемпионате мы, пожалуй, можем назвать только три сборные, которые уступали в классе остальным – Саудовская Аравия, Египет и Панама. А когда начинается плей-офф, игра зачастую идет до первой ошибки, до первого пропущенного мяча. Только после этого игра немного раскрывается. И в матче Франция – Бельгия игра получилась закрытой. Бельгийцы пытались действовать размашисто, но французы очень грамотно и своевременно закрывали свободные зоны, прессинговали уже на чужой половине поля, о чем я говорил выше. Поэтому у бельгийцев не получилось создать в атаке что-то существенное.

Плюс остался без мяча Лукаку. Варан и Умтити снимали верх, фланговые прострелы тоже до него не доходили. Так французы нивелировали главную атакующую единицу бельгийцев. Но все же нельзя сказать, что Франция переиграла Бельгию. Просто французы забили первыми, а бельгийцам как раз и не хватило забитого гола.

– Чем нынешняя сборная Франции отличается от команды образца 1998 года?

– Трудно эти команды сравнивать, футбол сильно изменился. Если же говорить об отдельных футболистах, то в той команде были мастера мирового уровня, и в этой тоже их немало. Тогда Зидан забил два гола головой бразильцам в финале, а сейчас в полуфинале это сделал Умтити, тоже после подачи углового. Поэтому еще раз хочу повторить, что с каждым годом все большее значение будут иметь стандартные положения.