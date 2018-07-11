«Франция – Бельгия: полный отпад!», «Рафаэль Варан и Самюэль Умтити: крепкая парочка», «Гризу должен брать пример с Зинедина Зидана!», «Франция должна гордиться сборной!», «Давай Жиру – голешник в финале, это будет класс!», «Только ничего не менять!», «Показав сногсшибательное мастерство и тактическую грамотность, наша сборная выбила бельгийцев на пути к финалу чемпионата мира» – таковы заголовки статей в ведущей спортивной газете Франции L’Equipe.

«Благодаря нашим двум стопперам сборная снова сыграла на ноль, – читаем в статье, посвященной Варану и Умтити. – Но ребята играют здорово не только сзади. В одной четвертой Варан забил головой Уругваю, в полуфинале таким же ударом головой отличился его напарник. Эти двое действуют очень уверено и согласовано, во истину козырное сочетание! «Два классных игрока, им надо было просто сыграться, – цитирует газета Килиана Мбаппе. – В течение всего турнира они прибавляли. И теперь в решающий момент находятся в наилучшей форме». Хотя перед ЧМ были определенные в них сомнения. Потому что не очень убедительно сыграли в товарищеском матче против Колумбии (2:3) в марте. Впрочем, это было единственное поражение сборной с этой парочкой в центре обороны, а ведь сыграли вместе одиннадцати матчей».

«На этом ЧМ мы снова убедились: что бы ни происходило, надо верить в Антуана Гризмана, – пишет газета в статье о нападающем сборной. – Он обещал, что наберет форму к одной восьмой, как это было два года назад на Евро, и сдержал слово. Статистика говорит сама за себя: гол Аргентине в одной восьмой (4:3), гол и результативная передача в одной четвертой против Уругвая (2:0), вчера, правда, не забил, но угловой удар в его исполнении, ставший голевой передачей – дорого стоит! Впрочем, по его словам, ничего удивительного, ведь «все эти действия отрабатывали на тренировках». Хотя Гризманн раскачивался минут двадцать, но этот матч без сомнения пока лучший для него в России. Как только Антуан заиграл в свою игру, оборона Бельгии затрещала.

Да, он пока играет не так впечатляюще, как на Евро в 2016-м. Однако, два года назад к финалу Евро сдал физически, и смазал концовку турнира. Теперь Гризманн имеет все шансы реабилитироваться. И если приведет Францию к победе, кто знает, может получить и Золотой Мяч».

Газета выставила следующие оценки в первом полуфинальном матче.

Франция:

Льорис – 8

Эрнандес – 7

Павар – 6

Умтити – 8

Варан – 8

Матюиди – 7

Канте – 7

Погба – 7

Жиру – 5

Гризманн – 7

Мбаппе – 7

Тренер: Дешам – 8

Средняя оценка – 7

«Первый же рывок Мбаппе (оценка 7) на первой минуте задал тон всему матчу, – так характеризует газета игру десятки сборной Франции. – Как только он вырывался на свободное пространство – Вертонгену было не позавидовать. Он мог записать в этом матче прекрасную голевую передачу на 56-й минуте, но Жиру сплоховал. Мог даже записать на свой счет две результативных, если бы забил Толиссо в добавленное время….»

Бельгия:

Куртуа – 8

Альдервейрельд – 5

Компании – 6

Вертонген – 5

Шадли – 5

де Брюйне – 5

Феллайни – 4

Дембеле – 3

Витсель – 5

Азар – 6

Лукаку – 4

Тренер: Мартинес – 5

Средняя оценка – 5,1

«Эден Азар (оценка 6) был самым агрессивным в сборной Бельгии. На 6-й, 19-й, 32-й минутах обыгрывал Павара, но ситуацию спасали два центральных защитника Варан и Умтити. Во втором тайме вынужден был играть ближе к своей обороне и стал менее опасным».