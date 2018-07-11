Атакующий полузащитник Бельгии Эден Азар и вратарь Тибо Куртуа подвергли критике стиль Франции. Это очень забавно. Потому что они сами ему поспособствовали.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

После вылета из турнира Азар и Куртуа досадовали на стиль соперника.

«Лучше проиграть с Бельгией, чем победить таким образом с Францией. Мы играем в более красивый футбол, мне такой стиль больше по душе», - сказал творец «Челси».

«Франция играла в антифутбол. Это их право… Но на это неприятно смотреть», - отметил партнер Азара по сборной и клубу.

КТО ВИНОВАТ В СТИЛЕ ФРАНЦИИ?

Возникает вопрос: а что вы хотели, ребята?

В пяти матчах перед полуфиналом Бельгия забила 14 мячей, отличаясь в каждом из матчей. Это лучший результат турнира. Сразу девять футболистов поразили чужие ворота.

Бельгии по душе открытый футбол. Команда расписалась в данном факте в игре с Бразилией в 1/4 финала. При обороне подопечные Роберто Мартинеса действовали по схеме 4-3-1-2, оставляя впереди Кевина Де Брюйне, Эдена Азара и Ромелу Лукаку. Футболист «Манчестер Сити» ловил подборы и отскоки, а два его партнера предлагали себя под передачи в передней линии. Даже во втором тайме «Красные дьяволы», ведя в счете, не перестраивались. Они хотели взять южноамериканцев атакой. Поэтому в матче было много моментов.

Бразилия в таком футболе потерпела фиаско. У Франции шансов и подавно не было бы. Потому что у нее есть замечательно вписывающийся в стиль Жиру, который разучился забивать. После игры с Бельгией в его активе 465 сыгранных минут и 0 голов! У «Красных дьяволов» в атаке результативны все. Поэтому они могут действовать по принципу «вы нам забьете, сколько сможете, а мы сколько захотим». Но никак не «трехцветные». Их шанс – быстрые атаки. И турнир это доказывает.

ПОЧЕМУ В ТАКТИКЕ ФРАНЦИИ НЕТ НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО?

Франции требовалось найти лом против данного принципа Бельгии. Дидье Дешам решил закрыться на все замки. В их надежности был шанс его коллектива.

Когда красивая и умная девушка нравится парням, и они ее докучают вниманием, в этом не виноват никто. Кроме нее самой. Единственное, что она может сделать – смириться с ситуацией и придумать, как жить. Повлиять на отношение к себе она не сможет, если искусственно не перестанет быть собой, примерив маску.

У Бельгии такая же ситуация, как у бесподобной девушки: команда не могла специально играть плохо, чтобы соперники ею не восхищались. Поэтому «Красным дьяволам» нужно было быть готовым к тому, что оппоненты будут закрываться. Это естественно. Странно реветь, что соперник – вот же чертяка – сыграл от обороны.

Мадридский «Атлетико» с таким стилем, как у Франции, дважды выходил в финал Лиги чемпионов! С другим шансов не имел бы.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ИГРЕ ФРАНЦИИ?

За работу в матче с Бельгией Франция достойна восхищения. Она сломала действия соперника – не подорвался ни один замок. Еще раз, для понимания масштаба ситуации: ранее остановить команду Роберто Мартинеса не смог никто. Как ни пытался. А «трехцветные» справились.

Ключевые элементы Франции:

1. Оливье Жиру и Антуан Гризманн

Форвард «Чели» вступил в отбор 7 раз (86% - успешные), нападающий «Атлетико» - 8 (25% - удачные).

Бельгия играла в атаке по схеме 3-4-3. Нападающие Франции работали по первым к защитникам хавбекам. С первых минут ими были Дембеле и Витсель. Жиру так утомил игрока «Тоттенхэма», что он был заменен уже на 60-й минуте. А ведь он лучший плеймейкер «Красных дьяволов»! Это признание Роберто Мартинеса.

2. Н’Голо Канте и Блез Матюиди

Хавы передавали друг другу Де Брюйне, когда он играл в правофланговой зоне. Ни разу не отпустили творца.

Во втором тайме Де Брюйне оказался в опорной зоне, откуда ему было нужно разгонять атаки. Лидера стал встречать Жиру. И с задачей тоже справился.

3. Поль Погба

Хладнокровно отыграл с Маруаном Феллайни, к которому был приставлен персонально. За матч бельгиец нанес лишь один удар, да и тот неточный.

4. Самуэль Умтити и Рафаэль Варан

Игроки «Барсы» и «Реала» сдержали Ромелу Лукаку. Если быть точнее, позволили ему нанести лишь один удар за матч! Его средний показатель на турнире – 2,4.

В матче с Уругваем в 1/4 финала Умтити и Варан не позволили ничего сделать Луису Суаресу. Воротам он не угрожал. Его средний показатель – тоже 2,4.

Варан и Умтити четко передают соперников друг другу. Их игра в данном компоненте вызывает восторг. С учетом победы «Реала» в Лиге чемпионов, Рафаэль видится одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

У Франции есть подходящие исполнители для разрушительного футбола. Дидье Дешам логично направляет способности футболистов на результат. Он в современном мире определяет все.

БЕЛЬГИЯ МОГЛА ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ?

Мартинес делал замены. Но они не спасли ситуацию – от перестановки слагаемых сумма не изменилась.

Были шансы, что Бельгии поможет Альдервейрельд – во втором тайме центральный защитник стал включаться в атаку, протаскивая мяч к чужой штрафной. Но Франция успевала его встретить.

Такую Францию Бельгия могла взять только движением. Запутывая игроков. Но столкнулась с проблемой. Ее озвучил Мартинес: «Не хватило собранности в передней трети и передвижения в штрафной. У Франции были более отдохнувшие игроки». Почему у «трехцветных» были более свежие исполнители? Вопрос к тренерском штабу «Красных дьяволов». Четвертьфиналы сборные играли в один день – 6 июля.

Вероятно, Бельгию подвел стиль игры. Уже второй раз, впервые – когда оказал влитяние на стратегию соперника. Команда умоталась в игре с Бразилией, играя интенсивно.