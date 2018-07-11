Совсем скоро мы узнаем имя арбитра, которому доверят судить финальный матч чемпионата мира. Россиянин Сергей Карасев в шорт-лист претендентов не вошел, но может записать турнир себе в актив, считает председатель судейского комитета РФС. С его помощью мы подвели итоги ЧМ-2018 для блюстителей закона на футбольном поле.

«СУДЬИ НАБРАЛИСЬ ОПЫТА РАБОТЫ С VAR»

– Судейство было приличным, серьезных скандалов на этом чемпионате мира не случилось, – заявил 62-летний специалист, сам работавший главным судьей на ЧМ-1998. Разговор проходил еще до полуфинала Хорватия – Англия. – В плей-офф назначения получали уже лучшие из лучших. И судьи четко следовали тем инструкциям, которые предъявлялись к ним перед началом турнира.

– Но статистика в плей-офф поменялась. В сравнении с групповым этапом увеличилось число желтых карточек и сократилось количество пенальти. Это судьи ищут золотую середину и адаптируются к новым условиям или команды стали играть по-другому?

– В начале турнира судьи достаточно осторожно применяют дисциплинарные санкции. Если есть хотя бы какие-то сомнения, карточки обычно не показываются. А в плей-офф, когда накал страстей возрастает, судьи действуют в соответствии уже не столько с духом игры, сколько непосредственно с правилами. Цена карточек несколько ниже – перед полуфиналами они вообще сгорают.

– А по ходу турнира судейские инструкции могли претерпеть изменения?

– Не заметил никакой корректировки, стиль и принципы судейства сохранялись. Но в плей-офф работают более сильные арбитры, и к ним средняя статистика не применима. Они чаще полагаются на собственный опыт.

В целом же на чемпионате мира сохраняются ключевые требования руководителей ФИФА – давать командам играть, не торопиться с применением санкций в первых таймах, минимизировать число остановок.

– В плей-офф гораздо реже прибегали к системе VAR. Почему?

– В новых правилах на сезон-2018/19 четко прописаны принципы работы с VAR. Первый принцип: главный судья на основе подсказки видеоассистента принимает решение – фиксировать нарушение, продолжать игру или смотреть повтор на мониторе. В ходе турнира это взаимодействие было отлажено, и арбитры стали быстрее принимать решения.

– Проще говоря, арбитры тоже набираются опыта?

– Да. Опыт работы с VAR на матчах самого высокого уровня у всех был минимальным. Требовалась практика в боевых условиях. А сейчас принятие решений стало быстрым и, что важно, незаметным для зрителей.

«ПЛОХО, ЧТО КАРАСЕВ НАЧАЛ ТОЛЬКО С ТРЕТЬЕГО ТУРА»

– Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш критиковал VAR за то, что теперь не ясно, кто несет ответственность за принятое решение…

– Такой проблемы не вижу, потому что окончательное решение по-прежнему принимает главный арбитр. Просто теперь он выбирает, надо ли пересматривать спорный эпизод самому или можно положиться на подсказку видеоассистента.

– С появлением VAR судьи стали добавлять к таймам больше времени. Но почему в плей-офф мы опять наблюдаем по 5-6 компенсированных минут, хотя случаев просмотра видеоповторов, как вы сами заметили, стало меньше?

– Есть инструкции добавлять время, затраченное на замены, эвакуацию травмированных игроков, празднование голов и другие моменты затягивания времени. На чемпионате мира судьи за этим очень строго следят. Поэтому и на групповой стадии минуты добавлялись не столько из-за VAR, сколько из-за других ситуаций, на которые мало кто обращает внимание. Иногда кажется, что шесть минут – многовато, но на стадионе нетрудно разглядеть все эти задержки.

Вот раньше добавляли так: травмированный игрок – минута, питье воды, если жаркая погода, – минута, замена – полминуты, празднование гола – практически ничего, паузы, не связанные с заменами, – тоже ничего. Время, которое требуется добавить по этим эпизодам, в правилах было прописано. Но на это закрывали глаза, а теперь не закрывают. Компенсируется абсолютно все!

– Существует шорт-лист претендентов на судейство финала. Кто ваш фаворит?

– Сложно сказать. Все европейцы, представленные в списке, достойны финала. Не исключено, предпочтение отдадут тому, кто завершает карьеру. Например, Бьорн Куйперс, как я слышал, проводит последний большой турнир.

С другой стороны, и южноамериканцы, Андрес Кунья, Нестор Питана и Сандро Риччи, тоже достойны финала. Как и мексиканец Сесар Паласуэлос. Видел его работу вживую на матче, он очень здорово управляет игрой.

При этом вряд ли финал отдадут тем, кто судил полуфиналы. Так что Кунья и Джюнейт Чакыр имеют меньше шансов. А у остальных эти шансы высокие.

– Перед матчем Австралия – Перу вы выразили уверенность в том, что россиянин Сергей Карасев отлично справится. Наш арбитр оправдал ожидания?

– Да. Сергей хорошо настроился на эту игру, отсудил ее в соответствии с требованиями судейского комитета ФИФА и получил бесценный опыт. Причем опыт, полезный для всего нашего футбола. Сейчас прошел семинар судей РФПЛ, на котором Сергей рассказал коллегам, что это были за инструкции и требования, а это очень важно – мы должны следовать за тенденциями мирового судейства.

– Почему Карасев не получил новых назначений?

– Плохо, что он начал только с третьего тура. А на плей-офф ФИФА оставила только самых опытных европейских арбитров, имевших за плечами финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. У Сергея, к сожалению, такого опыта пока нет.

– Каково место российского судейства в мировой иерархии?

– Думаю, мы входим в шестерку лучших в Европе, как и РФПЛ. Правда, из стран, не имеющих сильного чемпионата, нас сильно перегнали словенцы, которые подготовили сразу три элитные бригады арбитров. А вот с англичанами Россия примерно на одном уровне судейства.

– Как работа Карасева повлияла на репутацию нашего судейства?

– Здесь нет прямой взаимосвязи. Хотелось бы, чтобы у нас было больше судей элитной категории – минимум трое, кого назначали бы на полуфиналы и финалы крупных европейских турниров. Тогда имидж будет очень высок. Для этого нам всем надо много работать над повышением квалификации отечественных арбитров.

«В ЭПИЗОДЕ С ИГНАШЕВИЧЕМ КУЙПЕРС ПОСТУПИЛ ПРАВИЛЬНО»

– Какое правильное судейское решение в сложной ситуации ЧМ-2018 вам запомнилось?

– Эпизод на 94-й минуте матча Швеция – Швейцария. Арбитр из Словении Дамир Скомина дал защитнику Михаэлю Лангу красную карточку и назначил пенальти, а при просмотре видеоповтора заметил, что сам фол был за пределами штрафной площади. Удаление было верным, так как защитник не пытался сыграть в мяч. При этом точно определить место нарушения – внутри штрафной или нет – оказалось проблематично. И тут помог VAR.

Также сложно было заметить фол на Антуане Гризманне в матче Франция – Австралия в первом туре группового этапа. Сложнейший эпизод, и без VAR пенальти никто бы не назначил. А арбитр Кунья посмотрел видеоповтор и вынес правильное решение – пенальти.

– Как оцените судейство матчей России с Хоравтией и Испанией – соответственно бразильца Сандро Риччи и уже упомянутого голландца Куйперса?

– Риччи вообще идеально отсудил матч. Да и Куйперс отработал на очень хорошем уровне. Самое главное – он не испугался авторитета испанцев. Все-таки иногда в спорных моментах судьи принимают сторону великих команд, но тут мы увидели объективное судейство. Оба арбитра не мешали командам играть. Думаю, у наших фуболистов не может быть к судьям претензий.

– У россиян претензий нет, а у испанцев были. По поводу назначенного пенальти за игру рукой Жерара Пике и не назначенного – за якобы нарушение Сергея Игнашевича в нашей штрафной.

– В эпизоде с Пике пенальти был очевидным. Рука защитника находилась в неестественном положении – стопроцентный 11-метровый. А в эпизоде с Игнашевичем Куйперс получил информацию от своих видеоассистентов и решил, что пересматривать повтор необязательно. Считаю, что и здесь решение было верным.

– Много дискуссий по поводу игры Неймара на ЧМ-2018. Одни, как Петер Шмейхель, называют бразильца горе-актером, другие, как бразильский Роналдо, считают, что судьи недостаточно защищают звезду. А вы что думаете?

– Судьям всегда непросто найти баланс в эпизодах с нарушением правил против звезд, не только Неймара. Одна из главных задач арбитра – защищать таких игроков.

По моему мнению, дело не в симуляциях Неймара, а в травме, которую он получил в начале года. Артистичная реакция на фолы – это боязнь рецидива. И судьи, когда это было необходимо, применяли санкции к нарушителям. Поэтому я бы не концентрировал внимание на Неймаре. На мой взгляд, с защитой звезд на этом чемпионате мира судьи в целом справились.

«ТЕХНОЛОГИИ НИКОГДА НЕ ЗАМЕНЯТ ЛАЙНСМЕНОВ»

– Матч Бразилия – Бельгия судил европеец – серб Милорад Мажич, а Уругвай – Франция – аргентинец Нестор Питана. Ранее ФИФА такого конфликта интересов старалась избегать. Теперь континент для арбитра не имеет вообще никакого значения?

– Думаю, руководители судейского комитета ФИФА согласовали этот вопрос с руководителями федераций и решили, что в плей-офф запретят судить матчи только с участием своей сборной, а континентальный принцип упразднят.

Почему? Потому что в плей-офф важно получить арбитров, которые не судили те же команды до этого. Чтобы не было положительных или отрицательных историй. Уверен, тот же Питана не пересекался ни с французами, ни с уругвайцами. Может быть, один-два раза за карьеру.

– Может ли профессионализм и объективность арбитров дойти до той точки, когда им будет позволено судить сборные своих стран?

– Нет, этого никогда не будет. Самому арбитру тяжело судить такой матч. Представьте, если он совершит оплошность против той страны, в которой сам живет… Уверен, никто на это не пойдет. Поэтому упразднения континентального принципа достаточно – нет ничего плохого в том, что аргентинец судит матч сборной Уругвая.

– Сначала внедрили систему определения гола. Затем ввели VAR. Очевидно, что технологии наступают. Какими будут следующие шаги?

– В век технологий они будут применяться, от этого никуда не денешься. И VAR показала, что эта тенденция позитивная. Думаю, в будущем на откуп технологиям отдадут определение положения вне игры. Помощник будет получать сигнал, поднимать ли в той или иной ситуации флаг. Это мы скоро увидим.

– Если у арбитров появился помощник, который видит все эпизоды с нескольких ракурсов и может оперативно доложить о любом нарушении, зачем вообще нужны лайнсмены?

– Лайнсмены помогают арбитру не только в определении нарушений, но и в управлении игрой и футболистами. А это главное предназначение судей. Поэтому система трех арбитров изменена не будет.

– Через 8 лет команд на чемпионате мира будет уже не 32, а 48. Соответственно, увеличится количество матчей и судей. Появятся ли на ЧМ-2026 бригады из одной страны?

– При 48 командах это вполне возможно. Тем более, даже на этом чемпионате мира такое уже было – приехали две бригады из США – Марка Гейгера и Джейра Маруффо. Вполне вероятно, матчи будут отдавать более квалифицированным арбитрам, но нельзя забывать и про принцип развития футбола на планете. А для этого нужно приглашать судей со всех континентов.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СУДЕЙСТВО ФИНАЛА

Европа: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Куйперс (Голландия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).

Океания: Мэтью Конгер (Новая Зеландия).

Южная Америка: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия).

Азия: Алиреза Фагани (Иран).

Африка: Маланг Дидью (Сенегал).

Северная Америка: Марк Гейгер (США), Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

СУДЬИ – ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАТЧЕЙ ЧМ-2018