В европейском футболе намечаются большие перемены. Первая и, возможно, самая грандиозная, уже произошла, отодвинув чемпионат мира на второй план: Криштиану Роналду променял «Реал» на «Ювентус».

ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА

Не прошло и суток с сенсационного объявления о переходе Роналду, а интернет-магазин «Ювентуса» уже рухнул под напором посетителей, мечтающих обзавестись футболкой португальского феномена в новой, необычной цветовой гамме, и фанатов «Юве», сошедших с ума от грандиозного приобретения. Можно не сомневаться, «Старая синьора» этим летом побьет, а в дальнейшем не раз перекроет рекорд продаж своей атрибутики и билетов на стадионах мира. Но это не только выдающийся маркетинговый ход, но и фантастическое спортивное приобретение, ведь концерн «Фиат» взял в футбольную команду отнюдь не коммерчески выгодного пенсионера, на чьем имени еще можно успеть настричь купонов, а номинально – пока еще – сильнейшего игрока планеты, который всегда и везде стремится к победам и увлекает за собой партнеров.

В последние годы все, к чему прикасался Криштиану, становилось золотым: «Реал» в Лиге чемпионов (4 раза), «мячи» Франс Футбола (4 раза), даже неказистая сборная Португалии в Европе (1 раз). Вот и «Юве» захотел в этот ряд.

УХОДЯЩИЕ НАТУРЫ

Оставаться в «Реале» у Роналду смысла не было. Во-первых, испанские фискальные органы одолели. Во-вторых, непобедимая команда исчерпала себя и до последнего Кубка чемпионов дотянула еле-еле, на голимом классе. Зинедин Зидан, уходя, завещал ей перемены. Точнее, он видел, что надо меняться, но понимал – не справится, не хватит навыков. И предпочел стать предвестником новой эры «Реала», чем могильщиком старой. А в новой для КР7 прежнего, королевского места, скорей всего, не нашлось бы: вряд ли Хулена Лопетеги вдохновляла затея строить команду вокруг 33-летнего игрока, которому требуется спецобслуживание. А держать того на подхвате или заставлять переделать себя – совсем уж несерьезный разговор.

Кем «Реал» закроет левый фланг атаки, мы узнаем совсем скоро – как только мадридский клуб начнет тратить выручку со сбыта. Пока у Лопетеги есть в распоряжении Гарет Бэйл и Марко Асенсио; может там сыграть и Иско. В принципе, уже хорошо. Ну да про «Реал» как-нибудь в следующий раз. Сегодня важнее «Ювентус».

ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ!

В туринском клубе Роналду с успехом заменит любого форварда. Прежде всего, Марио Манджукича, игравшего в прошлом сезоне на том самом левом фланге. За три года в «Юве» он забил всего 34 мяча, а в Серии А 2017/18 – жалкие 5. Очевидно, что Криштиану во всех отношениях предпочтительнее. Об этом вам и паспортисты скажут: хорвату, по их сведениям, 32 года.

Центрфорвард «Старой синьоры» Гонсало Игуаин забивает несравненно чаще: 55 за два сезона, 16 – в минувшем чемпионате. Но он узкопрофильный игрок, ограниченный по числу умений и по диапазону действия. Криштиану не реже него сможет оказываться на острие атаки, подставляя ноги и голову под летящие мячи – это он умеет делать лучше всех на свете. Но он еще и отработает на фланге, в той его части, что простирается от центральной линии поля до чужих ворот.

Даже с этими – безусловно, отличными – футболистами «Ювентус» прошлой весной выбился в финал Лиги чемпионов, а нынешней едва не выбил из нее «Реал». Очевидно, по мнению боссов итальянской команды, Роналду должен добавить ей компонентов, недостающих для решающего рывка к трофею.

АЛЕКСАНДРА Б, АЛЕКСАНДРА…

Чемпион Италии, как и «Реал», еще долго будет перетряхивать и собирать состав. Уже приобретены в «Ливерпуле» турконемец Эмре Джан, в «Интере» бразилец Жуан Канселу, в «Шальке» хорват Марко Пьяца – и целая куча молодежи. «Ювентус» явно комплектуется на вырост, и Роналду ему нужен еще и для того, чтобы, удерживая постепенно обновляющуюся команду на вершине, стать примером для 20-летних. Которые, естественно, будут развиваться стремительными темпами, глядя на него и рядом с ним. Но и нынешний кадровый подбор, без учета дальнейших трансферов, выглядит перспективно: Хуан Куадрадо и Дуглас Коста по флангам, между ними Пауло Дибала или Пьяца, за спиной Миралем Пьянич и Блез Матюиди, или Родриго Бентанкур и Джан, а впереди свободный атакующий художник Криштиану. А если еще и Игуаин останется, и Манджукич…

Даже немного жаль, что в эту конструкцию не удалось вписаться Александру Головину. Как знать, не возникшая ли возможность прикупить Роналду повлекла отказ «Ювентуса» от сделки с ЦСКА? Зато у Дениса Черышева после всего случившегося наверняка навострились уши: не звонит ли телефон, не Мадрид ли на проводе?

МЫСЛЬ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Трансфер Криштиану важен не только для «Ювентуса», но и для всего европейского футбола в целом. Гегемония «Реала», похоже, наконец-то заканчивается – Лига чемпионов уже заждалась разнообразия. Италия впервые за много лет громыхнула мега-приобретением – последним подобного масштаба был, кажется, другой Роналдо, перебравшийся из «Барселоны» в «Интер»; в последующие два десятилетия «золотые мячисты» выбирали для продолжения карьеры иные маршруты. Чемпионат мира приглушил свет многих ярчайших звезд заканчивающего десятилетия и одновременно вывел на передовой рубеж других лидеров. Резонно предположить, что сильнейшие клубы континента, опираясь на впечатления от ЧМ, один за другим начнут меняться, заново формироваться, это разворошит болото национальных чемпионатов и обновит доски почета, а те команды, что за это время успеют подняться наверх и, быть может, потеснить вечных фаворитов всего и вся, смогут надолго утвердиться на верховных позициях.

В общем, есть добрая надежда, что сделка «Реала» с «Ювентусом» установила порог между прошлым и будущим, через который медленно переступает европейский футбол.