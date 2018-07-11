Домагой Вида стал главным антигероем полуфинального матча Хорватии с Англией – его освистывал весь стадион.

Два часа до матча. Московское метро. В вагоне толпа хорватов и пара бразильцев, чья команда уже давно вылетела с чемпионата мира. На удивление, именно бразильцы создают атмосферу: поют, кричат, шутят…

В какой-то момент они начинают скандировать «Хорватия! Хорватия!» и удивляются: «Хорваты, почему вы такие смурные. Хорваты отшучиваются: «У нас впереди ответственный матч. мы концентрируемся перед игрой».

Судя по толпе хорватов на стадионе должно быть больше, чем англичан. Забегая вперед, так и было, но англичане были намного шумнее – пели свой гимн, скандировали «England! England!», заряжали традиционное «Don’t take me home».

- Друг, ты почувствовал, что вас в Москве стали любить чуть меньше? – спрашиваю у хорватского болельщика с фамилией Пршо на спине.

- Нет, но я понимаю, о чем ты говоришь. Дело в Виде?

- Да, он у вас тут напортачил.

- Ты не первый, кто спрашивает у меня про Виду. И даже не второй. Сейчас все русские почему-то говорят про Виду. Чего он такого натворил?

- Сказал «Слава Украине!» после победы над Россией.

- И что? Он же не имел в виду ничего политического. Он же хорват. Ему вообще наплевать на все эти ваши дела.

Уже у стадиона, за час до игры, я пытался найти людей в футболках с фамилией Виды на спине. Миссия была практически невыполнимой. И вот – девушка и парень, у обоих на спине написано заветное «Vida».

- Мы просто купили эти футболки в магазине очень давно, - с ходу начинают оправдываться хорваты.

- Я же еще не успел ничего спросить.

- Мы знаем, о чем пойдет речь. Мы не хотим говорить про политику. Сегодня главное – футбол.

И вот – футбол. Трибуны, много хорватов, много англичан, еще больше россиян. Отличная атмосфера. Начинают объявлять составы. Виду объявляют последним – ноль реакции со стороны трибун. команды выходят на поле – все еще ноль реакции. Вида впервые в матче касается мяча – ноль реакции.

Лишь за десять минут до свистка на перерыв, когда счет уже 1:0 в пользу Англии, когда хорваты молчат, а Англичане устали воспевать свою королеву, начинается свист. Каждый раз, как мяча касается Вида – свист. Стадион громко гудит, когда Домагою отдают пас. Настолько громко, что даже его партнеры стараются лишний раз не задействовать его.

- Освистывают Виду, - говорю хорватскому болельщику, вышедшему в перерыве на перекур, хоть это и запрещено.

- А почему освистывают? Из-за его фразы насчет Украины?

- Да.

- Он сказал «Слава Украине!», просто потому что дурак, а у нас теперь из-за этого проблемы. Понимаете… Он не имел в виду никакой политики. Он просто дурак. Да, он отыграл на Украине десять лет. Да, у него там много друзей. Но у тебя же должна быть голова на плечах – не надо говорить таких вещей в России во время чемпионата мира. Даже я понимаю, что между вашими странами сейчас напряженные отношения.

- Теперь его ненавидит весь стадион.

- Не только его. Я говорил с русскими на своей трибуне. Они планировали болеть за Хорватию, но теперь поддерживают Англию. Дурак – сделал плохо для нас всех.

Виду так и продолжили освистывать до конца матча. Ничего не изменилось. Только партнеры практически перестали давать Виде мяч – от греха и гула подальше.