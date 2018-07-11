А ведь на их месте могли быть мы.

ДО МАТЧА

Главным вопросом перед началом встречи была реакция собравшихся на трибунах болельщиков (а среди них россиян было, конечно, много) на защитника хорватской сборной Домагоя Виду, отметившегося в матче Россией голом, а после оного высказыванием благодарности Украине и киевскому «Динамо». Заинтересованные лица сразу нашли в словах Виды и Огнена Вукоевича, который был вместе с ним, политический подтекст и попытались раздуть скандал вселенских масштабов.

Вукоевич от греха был отстранен от работы с командой, а Вида ограничился предупреждением. Болельщики поначалу не повелись на провокации и на Виду во время предматчевых представлений команд отреагировали благодушно, однако начиная с 40-й минуты освистывали каждое действие экс-защитника киевского «Динамо».

Что до наставников команд, они футбольную общественность ничем не удивили. Составы команд угадывались вплоть до мелочей без малейшего труда.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

По сути, сборная Англии начала встречу, ведя в счете 1:0. Первый же стандарт у ворот Даниэля Субашича обернулся голом - Киран Триппьер включил режим Бекхэма и мастерским ударом вкрутил мяч со штрафного в левую от вратаря девятку. Этот гол стал девятым, рекордным, забитым англичанами на этом мундиале со стандарта. Такого не случалось с 1966 года, когда стала вестись эта статистика.

Вопреки тренду нынешнего мундиаля, добившись преимущества, британцы не стали опускаться ниже к своим воротам. Напротив, они навязали хорватам встречную игру. Из-под их прессинга «шашечные» выходили с большим трудом, совершая массу ошибок и потерь, а Лука Модрич в центре поля оказался под опекой и был не так заметен, как ожидалось. Пожалуй, немалую роль сыграл в этом тот факт, что в двух последних играх хорваты провели на поле в сумме по 240 минут. Было заметно, что островитяне намного свежее оппонента. Лишь по истечении получаса игры, когда англичане чуть подустали, подопечные Златко Далича стали подбираться к владениям Джордана Пикфорда.

У «трех львов» самым опасным был Гарри Кейн. Дважды он оказывался на острие, и оба раза сыграл неудачно. В обоих случаях постфактум был зафиксирован офсайд (причем, во втором эпизоде совершенно зря), но форварда это не извиняет – сначала он промахнулся по воротам, выйдя один на один с Субашичем, а затем не смог переиграть вратаря ударом с пяти метров. Причем справа в этом моменте открывался одинокий Рахим Стерлинг, но мяча он от партнера так и не дождался.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В перерыве Гарет Саутгейт решил все-таки пойти на поводу у моды и, отказавшись от энергозатратного прессинга, опустил англичан ниже. А его оппонент применил прием, которым уже не раз по ходу турнира пользовался, с постоянным обменом флангами Анте Ребичем и Иваном Перишичем, получавшим слева слишком много свободы.

До поры до времени англичане сдерживали давление соперника, но в середине тайма неожиданно прошляпили Перишича, подключившегося к атаке в центре штрафной. Для Джона Стоунза и его партнеров, сконцентрировавшихся на Марио Манджукиче, этот рывок стал большой неожиданностью.

С этой минуты преимущество практически полностью перешло к хорватам, поймавшим кураж. Они прижали оппонента в канатам и несколько раз готовы были нанести победный удар, но свои возможности упустили. Тот же Перишич спустя всего пару минут после гола бил в дальний угол ворот Пикфорда. Вратарь был бессилен что-либо сделать, но мяч угодил в штангу, а добивание Ребича пришлось ему точно в руки.

Обескураженные таким развитием событий англичане так не смогли взять себя в руки и вернуть ту игру, которую демонстрировали в первые 45 минут. А сборная Хорватии третий матч подряд довела до овертайма. Причем, как и во встрече с Данией и Россией, она отыгрывалась по ходу встречи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Все свои замены Далич припас на дополнительное время, планомерно освежая действия игроков. Уставшего Ребича заменил Андрей Крамарич, а защитника Стринича – Йосип Пиварич. Саутгейт в основное время выпустил Маркуса Рашфорда и Дэнни Роуза, а на 97-й сменил опорника – Джордана Хендерсона на Эрика Дайера. Игру англичан эти перестановки вовсе не усилили, даже напротив.

В овертайме преимущество «шашечных» сохранилось. Они продолжили оказывать давление на ворота Пикфорда и могли даже выйти вперед, если бы вратарь не успел вовремя выскочить на Марио Манджукича, отозвавшегося на проникающую передачу от Перишича с левого фланга. Но и Пикфорд был бессилен, когда все тот же Перишич выиграл борьбу у Кевина Триппьера и скинул мяч на угол вратарской, откуда Манджукич не имел права промахнуться.

Обессилевшие англичане в оставшееся время были ближе к тому, чтобы пропустить третий мяч, нежели сравнять счет.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ХОРВАТИЯ

Субашич 6,0 Врсалько 7,0 Ловрен 6,0 Вида 6,0 Стринич 4,5 (Пиварич) 6,5 Брозович 6,0 Модрич 6,0 (Бадель) б/о Ракитич 6,5 Ребич 5,5 (Крамарич) 5,5 Перишич 7,0 Манджукич 6,0 (Чорлука) б/о

АНГЛИЯ

Пикфорд 5,5 Уокер 6,0 (Варди) б/о Стоунз 5,0 Магуайр 6,5 Триппьер 6,0 Хендерсон 5,5 (Дайер) 5,5 Янг 6,5 (Роуз) 5.5 Лингард 6,0 Алли 6,0 Стерлинг 5,5 (Рашфорд) 5,5 Кейн 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Перишич – 7,0. Забил сам и ассистировал партнеру.

Врсалько – 7,0. Сделал голевую передачу. Надежно сыграл в обороне.

Ракитич – 6,5. Начал голевую атаку Хорватии классным переводом мяча. Вел игру балканцев в середине поля.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Далич – 6,5. В двух предыдущих стадиях хорваты играли дополнительное время и били пенальти. Несмотря на это, по игре англичанам они не уступали. А в дополнительное время превзошли. Далич приложил к этому руку, выпустив вместо слабо игравшего Стринича Пиварича.

Саутгейт – 5,0. Англия дала много свободы Модричу, Ракитичу и Брозовичу. В результате чего они раскидывали мячи на фланги. Благодаря переводу мяча игроком «Барсы» стал возможен гол Перишича.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Триппьер !

Поразил «девятку», пробив со штрафного поверх стенки.

Перишич !

После подачи Врсалько опередил Уокера и ударом в касание отправил мяч в сетку. Подаче Врсалько предшествовал радиоуправляемый перевод мяча Ракитича с левого фланга на правый.

Манджукич ?

Россыпь ошибок англичан: Триппьер проиграл борьбу Перишичу, а Стоунз проспал открывания за спину Манджукича.