– Мы чрезвычайно хорошо сыграли в первом тайме. Принимали правильные решения, контролировали игру. Надо было забивать второй гол уже до перерыва. Во втором тайме у нас было меньше времени с мячом. На молодых ребят давило подсознательно, что финал так близок. У Хорватии опытные игроки, и это сыграло свою роль. В дополнительное время мы вновь взяли игру в свои руки, но мелочи сыграли свою большую роль. На второй гол ответить не смогли, желаю им удачи в финале – они проявили волю.

Страна гордится нами, для болельщиков мы дали тоже во многом положительный опыт. Большего от своих игроков я добиться уже не мог – они сыграли блестяще. Хорошие способности, хороший стиль игры. Но мы пока не идеальная команда, мы еще не на пике.

– Хорватия сюрпризы преподнесла?

– Нет, мы к этому были готовы, в том числе и к тому, что они драться на поле будут за мяч. Взяли себя в руки и в дополнительное время. В третий раз играют по 120 минут – это говорит об их воле.

– В субботу игра за третье место. Она имеет значение для сборной?

– Игра за третье место – не та игра, о которой мечтаешь. У нас всего два дня на подготовку. Когда надеваешь футболку национальной сборной, сложно играть плохо. Но собраться будет тяжело. Собрать, сконцентрировать ребят – это и вызов для меня.

– Для Гарри Кейна это хороший турнир?

– Он отдал все команде. Был во втором тайме период, когда мы перестали контролировать игру. Надо проанализировать все. А Гарри Кейн играл очень хорошо в этом чемпионате. У меня нет к нему претензий – ни как к человеку, ни как к капитану команды.

– Вас много лет не было в решающих стадиях чемпионатов. Теперь ситуация исправилась?

– Да, у нас новые ориентиры. И мы доказали, что полуфиналы, финалы – все это для нас теперь будет постоянно реальность.

– В раздевалке какое сейчас настроение?

– Я не мог и не смог успокоить своих игроков. Но я сказал лишь то, что сказал чуть раньше вам: мы прошли далеко, и нами могут гордиться болельщики.

У нас бесподобный опыт. Все стали частью команды, и все выложились. Мы не зря сюда приехали.