Два часа ночи, скоро рассвет над Петербургом, но сборной Франции не до сна. Как и целой толпе родственников и знакомых игроков, отравившихся на праздничный ужин прямо со стадиона. Сейчас они с командой одно целое. Самюэль Юмтити – герой полуфинала, и здесь в центре внимания. «Самюэль, Самюэль!» - скандируют две сотни человек. По требованию общественности (Антуан Гризманн и Бенжамен Менди чуть ли не силком выводят его из-за стола) центральный защитник сборной повторяет то, что сделал три часа назад на поле – то бишь снова празднует гол бельгийцам. Десяток шагов вперевалочку, руки к небу. Сотрапезники во всю глотку повторяют то, что творилось на трибунах, но с большей примесью хохота. Памела Андерсон – подруга Адиля Рами, ведет себя на удивление скромно для «супер-стар», но не выглядит белой вороной на этом празднике жизни. Дидье Дешам (по одну руку - жена Клод, по другую приятель Наги и актер Дэни Бун) не отстает от коллектива по части смеха – он то всегда верил в Юмтити, хотя травма колена могла стоить парню чемпионата мира.

На столах - красное вино и шампанское. Но много бутылок так и останутся непочатыми. Большинство игроков предпочитают вдарить по пивку. Но никто не переусердствует – кружечка, две. Праздничный ужин заканчивается в половине третьего. «Приглашенные» покидают гостиницу. Остаются только жены и малые дети финалистов. Бенжамен Павар, ставший национальным героем после гола Аргентине, делает сэлфи с с подругой – Рашель Легрэн-Трапани, бывшей Мисс Франции – и сразу выкладывает в интернет…