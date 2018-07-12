В группе англичане, считай, и не играли: без проблем разобравшись с Тунисом и Панамой (в сумме – 8:2), выставили против Бельгии второй состав и получили довольно удобную сетку плей-офф. Однако после побед над колумбийцами и шведами я имел глупость счесть их чуть ли не теневыми фаворитами концовки чемпионата. Уж больно необычно команда выглядела.

Забивали британцы в основном с пенальти и со стандартов, при розыгрыше которых использовали тактику «паровозика». Перед подачей игроки выстраивались в плотную колонну, а потом разбегались кто куда по непредсказуемым траекториям. Защитники, привыкшие с другими соперниками разбирать подопечных заранее и контролировать их не только визуально, а борцовскими захватами за что придется (частые судейские проповеди этим «обнимашкам» особо не мешают), просто не поспевали за шустрыми британскими «вагончиками», получая один гол за другим.

Прежде, чем сконструировать этот «паровоз», Гарет Саутгейт даже ездил в НБА – изучал, как там ставят заслоны, чтобы освобождаться от опеки. Тактика и правда баскетбольная: там подобные построения - обычное дело, например, вдоль центральной линии против прессинга. Ну как тут было не засимпатизировать тренеру-экспериментатору с его элегантной, в лучших традициях британской классики, серой жилеткой поверх белой рубашки?

Плюс разобрало любопытство: а ну как целый чемпионат мира по футболу можно выиграть одними стандартами? Это ж будет настоящая революция!

И ведь они сначала так хорватам и забили – пусть не с навеса, а прямо со штрафного. И тут же добавили парочку опасных угловых. Ура-ура, я все угадал, я самый умный...

Щас! Тоже мне, шут гороховый выискался. На второй тайм из раздевалки вышла совсем другая сборная Англии. И то, во что она стала играть, назвать футболом было нельзя даже с большой натяжкой. Они не то, что до стандартов – до чужой половины поля добирались редко и еле-еле. Резко «подсели», бегали, как вареные, и пару точных передач подряд друг другу отдать толком не могли.

И вот это - сборная страны, где придумали футбол? Ничего себе «родоначальнички». Уж лучше б тогда и не рожали, не отделяли бы правила от регби 155 лет назад. С «дыней» у них, ей-богу, лучше получается: как-никак три финала Кубка мира и один титул (в 2003-м) за последние 30 лет.

Нет, не выигрываются первенства планеты одними стандартами, «паровозами», серыми жилетками и поездками в НБА. В футбол еще надо уметь играть, господа хорошие. А вы свое же собственное изобретение изуродовали до неузнаваемости. Как если бы соотечественники Карла Бенца вместо безотказных современных немецких машин сотворили бы нечто раззолоченое и сверхкомпьютеризированное, но с квадратными колесами и дохлым 10-сильным движком. Нате вам, езжайте – если, конечно, сумеете…

Зато у хорватов с мощностью и «бензином» все в полном порядке. Уж не знаю, чем они там заправляются (ракия?), но смесь явно ядреная: за три раунда плей-офф трижды отыгрывались и отбегали 90 лишних минут – целый дополнительный матч! Включая двужильного коротышку со смешной веревочкой на голове, грустными глазами на изможденном лице и какой-то инопланетной способностью посылать мяч ногами в любую точку пространства с любого расстояния.

Собственно, это и есть футбол. Уже давно не британский - всемирный. И Лука Модрич на этом чемпионате еще непременно в него сыграет. Один раз. В финале. Против сборной Франции.