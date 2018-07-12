«Советский спорт» - главном тренере сборной Хорватии Златко Даличе, который вывел свою команду в финал ЧМ-2018.

ФУТБОЛИСТ НИ О ЧЕМ

Вы не найдете восторженных статей о Златко Даличе. Будучи футболистом – с конца восьмидесятых до начала нулевых – Далич выступал за югославские (в дальнейшем хорватские) клубы. И все. Он почти никогда не имел железобетонного места в основе, таких сейчас называют «игроками обоймы». Кстати, сам Златко всегда трезво оценивал свои возможности, подчеркивая, что отсутствие технической оснащенности он компенсировал работоспособностью и безмерным желанием.

Далич начал карьеру в 1983 году в «Хайдуке», затем перешел в «Динамо Винковцы» (1986-87). Следующим его клубом был боснийский «Вележ» (1988-1991). После обретения Хорватией независимости много играл за «Вартекс» (1992-96), потом – вернулся в «Хайдук» (1996-98), а закончил карьеру все в том же «Вартексе» в 2000-м. Златко не вызывался ни в одну из возможных национальных сборных.

Любовь к образованию пересилила любовь к футболу. Далич успел выучиться на электрика, а в 34 года стал ассистентом главного тренера в «Вартексе». Затем он на три года превратился в местного Валерия Карпина, работая то спортивным директором «Вартекса», то его главным тренером.

ПРОПУСТИЛ ПОЛУФИНАЛ ЧМ-1998

Для Далича предстоящий финал против Франции – это «шанс свести счеты». Как считает сам Златко, бог может помочь его команде победить, потому что 20 лет назад, на чемпионате мира во Франции, он благоволил хозяевам турнира. В полуфинале ЧМ хорваты уступили французам 1:2, а Далич даже не смог поприсутствовать на той встрече.

- Мне тогда было 32 года, я играл за «Хайдук». Мне как болельщику удалось побывать на трех матчах сборной Хорватии на групповом этапе (с Ямайкой (3:1), Японией (1:0), Аргентиной (0:1). Конечно хотелось остаться на плей-офф, но пришлось вернуться в клуб и готовиться к сезону. Никогда не забуду, как радовался голу Давора Шукера и как расстроился после гола Лилиама Тюрама.

Чемпионат мира 1998 года навсегда вписал Хорватию в историю мирового футбола, запомнили нас и наши красно-белые шашечки. В тот непростой момент заявить о себе на весь мира было невероятно важно.

ВОСПИТАЛ ПОЛСОСТАВА ХОРВАТИИ-2018

Безликий футболист не всегда такой же тренер. По-настоящему серьезными делами Далич занялся в 2006 году, когда ему предложили занять пост помощника главного тренера хорватской молодежки. Вроде бы ничего особенного, но Далич самым прямым образом воспитывал молодых Ракитича, Ловрена, Манджукича, Перишича, Врсалько, Виду и еще парочку футболистов из состава-2018.

Он уже тогда знал их возможности, но главное – характер и его особенности. Разве у вас не возникло вопросов, как никому не известный тренер возглавил звездную по именам сборную за два дня до решающего матча с Украиной (2:0) в квалификации? Он знал полкоманды смолоду, они приняли его как своего и коллектив стал только сильнее.

ФАНАТ ЭКЗОТИКИ

После того, как Далич взял Суперкубок Албании с «Динамо» (Тирана) и едва не вошел в тройку (4-е место) с «Риекой» в чемпионате Хорватии, тренер начал размышлять о качественном скачке вперед. В 2012-м возник вариант с крошечным клубом «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии, затем была неплохая работа в «Аль-Хиляль» (вице-чемпионство и Кубок принца СА) и переезд в ОАЭ и местный «Аль-Айн». Финансовые условия на Ближнем Востоке были просто прекрасными, но Златко устал от здешнего уклада жизни. Ему хотелось вернуться домой. Тем более что денег на тот момент накопилось предостаточно.

Он отправился в трехмесячный отпуск на остров Паг в Адриатике, и там его просто замучили звонками. «Аль-Джазира» почти вернула хорвата в ОАЭ, хотя были предложения от иранских, египетских и аравийских клубов. Семья настояла и Златко никуда не поехал.

***

Как оказалось, это была судьба. Через два месяца ему внезапно прилетело предложение заменить Анте Чачича и встряхнуть сборную Хорватии, наполовину составленную из его воспитанников, перед важнейшей встречей с Украиной. Дальше хорваты раскатали в стыках греков (4:1), а сейчас готовятся к финалу чемпионата мира против французов.