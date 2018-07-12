Полузащитник сборной России середины нулевых Андрей Каряка – о незабитых пенальти, чемпионате мира и шансах финалистов.

- Андрей что зацепило вас на чемпионате мира?

- Зацепили хорваты. И, конечно, наши. Хорваты выдержали эти три матча по 120 минут и две серии пенальти. Хотя и не молоды, и силы должны были закончиться. Но мастерство, собранность, желание. Удивляюсь, как они во втором тайме переиграли молодых англичан, у которых и скамейка длиннее, и Кейн впереди зажигал.

- Бензин у Модрича и Ко не закончился?

- Трудно сказать. Когда выходишь в финал, силы находятся. Не знаю, откуда они берутся. Конечно, я ожидал финала Франция – Англия. Но наверху решили по-другому.

- Франция впечатляет?

- Да. Особенно Мбаппе. Молодой парень проводит потрясающий турнир. Даже не знаю, с кем его сравнить. Не просто стремительно бежит, но и управляет скоростью.

- Теперь вопрос о пенальти. Не из приятных для вас. На старте отборочного турнира к ЧМ-2006 вы на стадионе «Динамо» не реализовали 11-метровый в конце матча со Словакией. Счет был 1:0 в нашу пользу, и перед финальным свистком соперник забил ответный мяч. Что случилось?

- Не могу объяснить. До этого без промаха бил с точки. А тут… Самое интересное, что вскоре я не забил уже в чемпионате страны. «Зениту». Получилось, что не справился с двумя питерскими вратарями – сначала с Чонтофальски, потом с Малафееваым.

- Но такую обструкцию, как теперь Федору Смолову, болельщики вам не утраивали…

- Нет. Сейчас мало кто о моем пенальти вспомнит. Хотя этих потерянных двух очков сборной не хватило, чтобы поехать на чемпионат мира.

- Что посоветуете Смолову в столь непростое для него время?

- Ему надо перетерпеть. В футболе ведь от великого до смешного один удар. Пройдет время, у него впереди, надеюсь, много хороших матчей, пенальти и голов.

- Получит ли футбол нового чемпиона мира?

- Не знаю. Но в финале буду болеть за Хорватию.