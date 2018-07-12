Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Евгений Кисурин – о победе сборной Хорватии над Англией.

Кисурин - одна из легенд отечественного баскетбола 90-х. Два сезона Евгений отыграл в знаменитой загребской «Цибоне», получил хорватское гражданство и считается лучшим легионером в истории клуба. Поэтому мы и обратились к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями от вчерашнего полуфинала ЧМ-2018.

- Смотрел матч на даче в Любане (Ленинградская область. – Прим. ред.), вначале болел за Англию, - неожиданно начинает беседу Евгений. – Мне казалось, что финал Англия – Франция был бы интересней. Но после того как англичане растранжирили несколько моментов в первом тайме, а затем откровенно начали играть на удержание счета и надеяться, что хорваты им сделают подарок, посчитал, что будет несправедливо, если такая команда выйдет в финал. А потом, когда хорваты сравняли, стал уже переживать за них. Ну, а когда Манджукич забил, мы с женой так орали!

- Отчего такие эмоции, если изначально не болели за Хорватию?

- Напряжение в матче достигло апогея, да и гол хороший и важный. Где-то эмоции немного захлестнули. Если взять чемпионат в целом, то англичане, возможно, выглядели посимпатичней. Против нас хорваты не заслуживали победы, им где-то повезло. Но полуфинал хорваты выиграли совершенно справедливо. Поэтому в финале будут болеть за них, хотя французы выглядят потрясающе.

- Хорваты проявили характер. Уж вам-то не знать, что такое хорватский характер…

- Это воля к победе, агрессия – играют жестко, временами, грязно. Ну это присуще всем командам из бывшей Югославии. Но никто не дрогнул, никто не испугался англичан.

- Кадры из Загреба видели?

- Видел, такого всеобщего ликования на улицах не припомню. Возможно, что-то подобное было в 1998 году, когда хорваты бронзу выиграли на чемпионате мира во Франции. Но я тогда сам играл, как это не странно сейчас звучит, на чемпионате мира только по баскетболу. У меня есть опасения, что если хорваты победят на ЧМ, то про баскетбол забудут, как про непрофильный вид спорта.

- Вы сказали, что хорваты не заслуживали победу в четвертьфинале. Почему?

- Наши больше ее заслуживали, они допустили всего пару ошибок. Впятером против двоих хорватов назад побежали и не смогли им помешать забить. А при втором мяче на линии удара три человека стояло, и никто мяч не отбил. Смолову достаточно было бедром пошевелить и гола бы не было. Уверен, что англичан наши прошли бы, и в финале у французов выиграли бы.

- Когда последний раз были в Хорватии?

- Давно, лет пятнадцать назад. Просто восемь лет подряд я там каждое лето проводил. Хотелось каких-то новых впечатлений.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Я руководитель молодежной программы «Уралмаша». Тренирую молодежную команду «УрФУ-Уралмаш». С нового сезона стартует Студенческая лига ВТБ, наша команда в ней будет играть.