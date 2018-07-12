Вся Украина на чемпионате мира по футболу в России болеет за сборную Хорватии, которая не позволила жовто-блакитным попасть на ЧМ-2018.

7 июля 2018 года – сборная Хорватии в Сочи в четвертьфинале чемпионата мира по футболу обыгрывает сборную России в серии послематчевых пенальти и во второй раз в своей истории выходит в полуфинал ЧМ.

8 июля, чуть за полночь, после матча с Россией, в интернете появляется видео. На записи защитник сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа», автор гола и забитого пенальти в ворота Игоря Акинфеева, Домагой Вида и член тренерского штаба Хорватии и экс-игрок московского «Спартака» Огнен Вукоевич празднуют победу над Россией лозунгом «Слава Украине!» Они оба играли в киевском «Динамо" и привыкли так приветствовать украинских друзей, которые, судя по всему, и распространили эту запись, подставив своих хорватских приятелей.

9 июля в интернете появляется еще одно видео. На нем отчетливо видно как Домагой Вида и экс-игрок московского ЦСКА Ивица Олич, говоря с кем-то по телефону на сербском языке, произносят «Слава Украине!» и «Белград, гори!» Говорили они с Украиной – с киевским рестораном «Белград». кому и зачем понадобилось записывать этот сеанс видеосвязи?Еще одна подстава для футболистов.

После этого Хорватский футбольный союз принимает решение отчислить из расположения сборной Вукоевича, а ФИФА штрафует участников скандала с политическим оттенком на достаточно высокую сумму. Вида несколько раз извиняется, в том числе и после победы над Англией, извиняется на русском языке, говоря, что для него нет разницы, русский или украинец.

Параллельно со свершениями сборной Хорватии на ЧМ-2018, на Украине наконец-то начинают обращать внимание на турнир, в котором желто-голубая сборная участия не принимает. Отголоски скандала долетели и до Киева. На Украине начинается настоящее сумасшествие.

Президент Федерации футбола Украины Олег Павленко выступает с официальным заявлением. Оказывается ФФУ готова возместить сумму штрафа, который наложили на Вукоевича за его участие в скандальной съемке. Кроме того федерация готова предложить ему место работы, если будет принято какое-то решение по его увольнению из сборной Хорватии.

Вся Украина в этот момент болеет за сборную Хорватии – уже в полуфинальном матче с англичанами. Добровольцы батальона «Азов» даже записывают видео в поддержку сборной Хорватии. На видео, естественно, не обошлось ни без фразы «Слава Украине!», которую использовали во времена Бандеры на Украине во время Второй мировой войны, ни без слов «Za dom spremni!», фразы хорватских националистов, которые были во главе страны с 1941 по 1945 год и несут ответственность за геноцид сербов.

Последняя фраза переводится, как «За родину готовы!» За использование этой фразы экс-игрок сборной Хорватии, а ныне тренер сборной Хорватии Йосип Шимунич был дисквалифицирован ФИФА на 10 матчей, а Хорватским футбольным союзом оштрафован на огромную сумму.

Интересно, помнят ли на Украине, что именно поражение от Хорватии в последнем туре отборочной группы, в Киеве со счетом 0:2, не позволило сборной Украины попасть на чемпионат мира в Россию и лишило украинских политиков большой радости – возможности объявить бойкот ЧМ-2018.