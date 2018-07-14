Правило проигравшего фаворита

С первых матчей чемпионатов мира за третье место установилось негласное правило, которое нарушалось не особо часто. Если фаворит мундиаля проигрывал полуфинал, то зачастую терпел неудачу и в следующей игре.

В 1934 году (в первом розыгрыше ЧМ такой матч предусмотрен не был) эту традицию установила сборная Австрии, которую даже называли «вундертим», проиграв медали команде Германии со счетом 2:3. Так, за некоторым исключением, и повелось. В 1954 году фавориты турнира уругвайцы не стерпели поражения в полуфинале от Венгрии (2:4) и с досады проиграли все тем же австрийцам – 1:3.

Вообще в матчах за третье место нет того груза ответственности, что лежит на плечах футболистов в полуфиналах и финале, поэтому и голов в этих играх забивается немало. Что весьма кстати для тех же Кейна и Лукаку, которые могут улучшить свою бомбардирскую статистику. Как это сделал, например, в 1958 году француз Жюст Фонтен, оформивший покер в матче с ФРГ (6:3). В результате у него на счету оказались рекордные до сих пор 13 голов.

А в 1966 году единственную попытку завоевать бронзу мундиаля предприняла сборная Советского Союза. Однако ей, ослабленной потерей лидеров в каждой линии – Шестернева (в защите), Сабо (в полузащите) и Численко (в нападении) – не удалось одолеть команду Португалии во главе с великим Эйсебио (1:2). Роковой удар Торриш нанес на 89-й минуте встречи.

Без полуфиналов

Примечательно минимальное поражение бразильцев с Ривелино и Жаирзиньо в составе от сборной Польши на ЧМ-1974. В первую очередь тем, как они вообще оказались на матче за третье место. Дело в том, что в тот раз формулу розыгрыша изменили, и после первого группового этапа (из четырех групп) следовал второй групповой этап (из двух), и по его итогам определялись финалисты и претенденты на бронзу. Бразилия пропустила в финал голландцев, а Польша уступила это право сборной ФРГ. И выиграла медали благодаря точному удару Гжегожа Лято за 15 минут до финального свистка.

Аналогичная история развернулась спустя четыре года, но на сей раз бразильцы сумели взять реванш у Европы, обыграв итальянцев – 2:1. Это был последний раз, когда финалисты определялись в группах. Спустя четыре года плей-офф вернули, и в матче за третье место сошлись неудачники полуфиналов Франция и Польша. И вновь победа досталась полякам (3:2).

В 1990 году победа получилась в налетом грусти. Итальянцы явно рассчитывали на домашнем первенстве мира на большее и были буквально ошарашены поражением в серии послематчевых пенальти от Аргентины (1:1, 3:4). В матче за третье место им, к слову, встретилась команда Англии, также испытавшая горечь неудачи в серии пенальти. На сей раз оступиться хозяева не имели права и выиграли 2:1, но особой радости по этому поводу не испытывали.

Неудачник Хиддинк

О том, как эффектно завершить турнир, нам поведали в 1994 году шведы, разбившие команду-сенсацию мундиаля сборную Болгарии с Христо Стоичковым во главе со счетом 4:0. По мячу забили Томас Бролин, Хокан Мильд, Хенрик Ларссон и Кеннет Андерсон.

А вот ЧМ-1998 внесен отдельной главой в историю хорватского футбола. Проиграв в полуфинале хозяевам французам (1:2), они смогли взять себя в руки и в зрелищном и ярком матче забить голландцам два мяча (2:1).

Голландец Гус Хиддинк, приведший нашу сборную к бронзе на Евро-2008, причастен сразу к двум матчам за третье место. В 1998 году он руководил оранжевыми, а спустя четыре года вывел на решающий бой команду Южной Кореи, показавшей на домашнем чемпионате мира лучший результат в своей истории. И вновь Хиддинк проиграл (2:3 от Турции).

Немецкая машина Клинсманна и Лева

Встретится мало команд, столь же мотивированных как сборная Германии в 2006 году. Команда Юргена Клинсманна собиралась с нуля на протяжении нескольких лет и показала на домашнем чемпионате мира яркий привлекательный футбол, запустив для немцев целую цепочку полуфиналов на крупных международных турнирах, которая прервалась только в России.

Спустя четыре года они повторили успех, обыграв в заключительном матче Уругвай (3:2) с Луисом Суаресом, Диего Форланом и Эдинсоном Кавани в составе, но уже без былого энтузиазма. Напротив, южноамериканцы были сильнее мотивированы, но им не хватило класса, чтобы тягаться с уже разогнавшейся немецкой машиной.

В 2014 году бразильцы были хозяевами и фаворитами чемпионата мира, но не смогли прийти в себя после оплеухи от Германии в полуфинале (1:7) и получили второй разгром за четыре дня, на сей раз от Голландии (0:3).

Отметим, что на чемпионатах Европы, в отличие от мировых первенств, матчи за третье место перестали проводиться с 1988 года. Сборные ФРГ и Италии стали первыми, получившими бронзовые медали на пару. Считается, что в отличие от чемпионатов мира, в этих матчах редко встречаются достаточно мотивированные команды, в результате чего накал борьбы в этих матчах сравнительно невелик. Да и зрительский интерес уже не так высок.