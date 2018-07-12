Но крута она не только этим.

Тенденции, установленные хорватами на этом турнире - поистине, уникальны. После трех побед на групповом этапе, они сыграли три овертайма в плей-офф. При этом всякий раз пропуская первыми. Нечто похожее было в 1990-м с Англией, но тогда против Бельгии в 1/8 финала отыгрываться ей не пришлось.

По сути, в сравнении с своим соперником по финалу Францией, хорваты уже сыграли на турнире лишний матч. Сами игроки, правда, уверяют, что сил у них достаточно и на их выступлении лишние 90 игровых минут никак не скажутся. Похоже, это не бравада - современные средства восстановления действительно позволяют не обращать особенного внимания на отыгранные минуты. Куда важнее общий уровень подготовки - а он у Хорватии очень высокий. Видно, что Златко Далич сумел, с одной стороны, вывести команду на хороший уровень, а с другой - сбалансировать уровень подготовки. Изначально он был очень разным - Лука Модрич, например, играет в футбол почти год без перерыва, а Ведран Чорлука за “Локомотив” в весенней стадии чемпионата России (после отпуска почти в 3 месяца) провел только 6 встреч.

Кстати, готовность хорватов, добавлявших и добавлявших по ходу встречи с Англией, была особенно контрастна на фоне их соперника. Англичане почти все матчи начинали в ураганном темпе, но потом резко сдавали, порой еще до перерыва. Очевидно, вопрос подготовки Далич решил намного лучше Саутгейта.

Всегдашняя прелесть подобных команд из “маленьких” стран - в их ограниченном по выбору, но очень крепко сбитом составе. Хорватия - не Бразилия, не Германия, и даже не Аргентина, у Далича и было-то максимум 35 кандидатов в сборную. Среди которых есть и мировые звезды (о том, что Лука Модрич заслужил “ Золотой мяч” сейчас не говорит только ленивый), так и игроки вообще без контракта. 29-летний Милан Бадель закончил свои отношения с “Фиорентиной”, его новый клуб пока неизвестен. Есть у Хорватии игроки “Реала”, “Барселоны”, “Интера” и “Ювентуса”, а есть - “Локомотива”, киевского и загребского “Динамо”, и “Риеки”. Вечная проблема тренеров подобных команд - срастить не только единый коллектив, но и соорудить игровой скелет, из которого никто не должен явно выпадать. Поляки, к примеру, с этим не справились, и Адаму Навалке не удалось собрать свой конструктор “Лего”.

Понятно, что абсолютно ключевые для Хорватии игроки - Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич и Марио Манджукич. Именно они ведут команду за собой, и создают необходимый эмоциональный фон. При этом только у Манджукича игровая позиция определена на 100% (хотя и он порой смещается во фланг, как действует обычно в “Юве”). Модрич и Ракитич - совершенно блуждающие полузащитники, выстроить против них контригру практически невозможно. Вчера Модрич появлялся на обоих флангах, и не просто участвовал в игре, а именно вел ее. Про него смело можно сказать - он играет там, где и проходит игра. И определяет ее.

Еще одно крайне неприятное для любого соперника качество этой пары - умение и любовь к игре “между зонами”. Модрич и Ракитич великолепно находят пространство между оборонительными построениями соперника, уходя и от защитников, и от ориентированных на оборону хавбеков. Перишич тоже это умеет, но использует подобные маневры реже. Не знаю, как закончится финал против Франции, но уверен, понервничать Дешама и компанию эта группа заставит.

Игроки так называемого “второго эшелона” у Хорватии - все крепкие профессионалы, которые отдают себе отчет - лидеров нельзя подвести. Таковы Крамарич, Ребич, Вида, Стринич, Брозович. Каждый из них не является суперзвездой, но будучи объединенными определенной игровой (и, что очень немаловажно - национальной) идеей, они создают команду-мечту. Во всяком случае, для своей страны. Отдельно тут нужно упомянуть Шиме Врсалько. Бывший игрок “Дженоа” и “Сассуоло” у Диего Симеоне вырос в одного из лучших правых защитников планеты. Сейчас он так же становится важнейшей фигурой в сборной, во втором тайме против Англии он просто разорвал фланг и сделал голевой навес на Перишича.

Я прекрасно помню предшественницу команды Далича, ибо очень внимательно следил за этой отборочной группой (где конкуренцию хорватам пыталась навязать Украина Андрея Шевченко). Игроки у Анте Чатича были практически те же (про кадровый выбор мы уже говорили). Но сама игра была другой. Чатич требовал от звезд большего подчинения их личных игровых преференций интересам команды, Далич же дал лидерам волю, и сделал их не просто проводниками своих идей, но и союзниками. Чатича изгнали из сборной после домашней ничьей с финнами (всего за три дня до ключевого матча с Украиной в Киеве). Перед этим он проиграл Турции. Но в столице Украины Хорватия предстала совершенно другой, и как раз лидеры, летавшие над полем, обеспечили нужный итоговый результат. Хотя оба мяча тогда забил Крамарич.

Уже после окончания отборочного цикла в сборной появился Ивица Олич, ставший помощником главного тренера. Два других ассистента - известные в прошлом вратари Дражен Ладич и Марьян Мрмич. Далич с первого дня говорил о том, что ему нужен коллектив единомышленников. И бывшие хорватские звезды помогают ему найти общий язык с звездами нынешними. Сам Далич до ЧМ-2018 не считался большим авторитетом, и наличие в штабе тех, кто выступал в сборной ранее, позволяет ему найти нужные нити управления командой.

И, конечно, невозможно пройти мимо хорватского духа, которым они будто питаются из воздуха. Уверенная победа над Нигерией “на классе”, разгром Аргентины, напряженные и эмоциональные битвы с Данией и Россией, и как вершина этого - перелом в игре с Англией, который вполне мог случиться и в основное время. Здоровая уверенность в себе при этом ни разу не переросла в нездоровую. Это черта очень сильных коллективов.

Был бы он таким, не выгони Далич из команды отказавшегося выходить на замену в первой игре Николу Калинича? Этого не знает никто, но ехидные вопросы вроде “как там его спина?” слышны из социальных сетей не только хорватской прессы. Кстати, подобный поступок 20 лет назад совершал и учитель Далича Мирослав Блажевич. Тогда он отчислил из сборной Игоря Цвитановича, и не вернул его даже после звонка президента страны Франьо Туджмана. Передав определенный “месседж” команде.

Хорватия-2018 подлинно прекрасна. Возможно, она проиграет финал, но большое дело она уже сделала. И дома их будут встречать как героев. Но есть еще один шаг, который мечтает сделать каждый. Даже Далич, еще год назад не думавший ни о какой сборной и чемпионате мира. Сказка пишется на наших глазах? У Франции есть свои игровые аргументы. Но “маленькая” Хорватия заражает своим романтизмом. И показывает, что в футболе есть место самым разным подвигам. Полезное для очень многих (включая нас) знание. Подробнее об этом - поговорим завтра.