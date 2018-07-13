На итоговую пресс-конференцию главный человек спорта №1 пришел в красной толстовке, которую на ЧМ-2018 носят волонтеры и отвечал на вопросы корреспондентов ровно 77 минут.

ВСЕ УВИДЕЛИ ПРЕКРАСНУЮ СТРАНУ

– Это невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от того, что были здесь, а через два дня будет финал – вершина всего этого. Пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с еще большей степенью убежденности. Главные актеры у нас, конечно, были на поле, – игроки, тренеры и судьи. Поздравляю все 32 команды-участницы. Они вновь позволили нам помечтать. Особенно рад за Францию и Хорватию, которые дошли до большого финала. Хорватия и Бельгия доказали, что понятия большие и маленькие страны не существует. Все решают качество игры на поле.

Я хочу поблагодарить и тех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира: всех россиян, российский народ, правительство, оргкомитет, Российский футбольный союз, Президента Владимира Путина, конечно.

Все, кто здесь работал являются сердцем и улыбкой всего турнира. Мы жили и дышали футболом.

Добавлю еще несколько важных моментов. Россия, страна-хозяйка сильно изменилась. Она стала настоящей футбольной державой, страной, где футбол стал частью ДНК. Стадионы, инфраструктура – все невероятно красиво. Надеюсь, наследие чемпионата мира позволит России забраться на вершину. У россиян есть дальнейшие планы на использование наследия ЧМ-2018, и ФИФА поддерживает эти идеи РФС.

Еще этот чемпионат мира поменял восприятие остальным миром России. Все, кто был здесь в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде и других городах, увидели прекрасную страну с очень хорошими жителями. Их я тоже хочу поблагодарить – перуанцев, аргентинцев, поляков, да всех, кто сюда приезжал.

Россия богата своей историей. Это можно было обнаружить во всех городах, где проходили матчи. Сотни тысяч людей почувствовали особую атмосферу чемпионата мира. И многие предубеждения изменились, благодаря этому турниру.

Добрых моментов было очень много. Сразу вспоминаются японцы, которые после себя почистили трибуны.

«НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРНИРА»

– Вы сказали, что чемпионат мира в России – самый лучший. Можете привести аргументы?

– Стадионы заполнялись на 98 процентов. Миллион болельщиков приехали из других стран. Более 3 миллиардов телезрителей предположительно будут наблюдать за финалом ЧМ-2018. Наш цифровой контент был просмотрен 11 миллиардов раз. Стучу по дереву, но пока не было ниодной положительной допинг-пробы. Только одна игра закончилась без забитых голов со счетом 0:0. Я в футболе более 20 лет и ни разу не видел такой великолепной организации: аэропорты, стадионы, безопасность. Атмосфера была очеь хорошей и дружеской. И это – не только мое мнение.

– Перед чемпионатом имра вы встречались с президентом России Владимиром Путиным, а сейчас утверждаете, что весь мир влюбился в эту страну. Как на все это должны смотреть жертвы допинга и других репрессий? Где проходит красная черта? – вопросы представителя АР.

– В мире очень много несправедливости. Некоторые процессы работают не так, как хочется. Есть вещи, которыми мы недовольны и хотим изменить. И это – не в отдельно взятой стране, а во всем мире. Нам нужно разговаривать, чтобы что-то менять, именно диалог – основа правильных решений. Но здесь мы на чемпионате мира по футболу. И наш вклад в решение вопросов – через эту популярную игру. С помощью футбола мы не можем изменить прошлое, но готовы менять будущее. Люди, принимающие на нашей планете важные решения, могли бы прислушаться. Может быть то, что мы делаем в футболе, их как-то вдохновит? И нужно пользоваться тем вкладом, который мы делаем на этом чемпионате мира.

«В РАЗГОВОРАХ С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ ВЫСТУПАЮ В РОЛИ СУДЬИ»

– На этом чемпионате мира доминируют европейские страны – в полуфиналах были только представители этого континента. Что может предпринять ФИФА?

– У нас были чемпионы мира и из Европы, и из Южной Америки. Совсем недавно побеждали Бразилия и Аргентина. Давайте считать Хорватию локомотивом развития футбола. Успех зависит от подготовки игроков, от отношения к футболу в той или иной стране. Такие примеры должны стать мотивирующими для других команд.

– Как оцените игру Неймара, которого многие критиковали? – вопрос бразильского журналиста.

– Прежде всего отмечу, что это – великий игрок, даже легенда футбола. Ничего плохого про него сказать не могу. Думаю, что в дальнейшем он будет еще ярче проявлять свои футбольные навыки.

– Что скажете по игре сборной Аргентины и конкретно Лео Месси?

– Весь мир ждал от Аргентины многого. Но они проиграли в очень интересном матче 1/8 финала Франции. Убежден, что на следующем чемпионате мира мы увидим более мощную сборную Аргентины. Месси играл фантастически. Уверен, что он будет еще десять лет играть на высочайшем уровне.

– Вы на матчах сидите рядом с главами государств. О чем с ними говорите?

– Они все – живые люди. Хотят поболеть за свои команды, порадоваться. Говорим о футболе, конечно же. Эмоционально. Приходится выступать в роли судьи – кого-то успокаивать, других поздравлять.

– Какие выводы сделала ФИФА от работы системы видеоассистента арбитра (VAR)?

– Мы начали тестировать систему два года назад. Сначала я к ней относился скептически, но подумал: как мы ее можем оценить, если не проверить? Потом единогласно приняли решение, что систему нужно испытать на чемпионата мира. Результаты – положительные. В 62 матчах было 19 просмотров VAR 16 раз система помогла изменить решения арбитра на правильные. Это – прогресс! VAR не меняет реалии футбола, а делает игру более честной и понятной. Как раз с помощью системы мы вышли на 99,32 правильных решений! Если раньше арбитры могли не заметить, что гол забивается из оффсайда, то теперь такого не будет. Точка! Есть еще положительный момент от использование VAR. Если раньше было много красных карточек за умышленную грубость, то сейчас их число резко снизилось. Игроки понимают, если ударишь соперника локтем в лицо, то это точно увидят. Если не судья в поле, то видеоарбитры. Помниет случай с Роналдо в матче против Ирана? После видеоповтора арбитр вынес португальцу предупреждение. Но если бы он увидел, что Роналдо ударил соперника в лицо, то точно был бы удален с поля.

Подитожу: мы рады, что ввели VAR на чемпионате мира и теперь сложно представить любой крупнейший турнир без этой системы. Справедливости стало больше. Мы к этому стремились и добились.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВОЛОНТЕРАМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ФИФА

– Как вы относитесь к увеличению числа таких травм, как сотрясение мозга?

– Такого никогда не было. Здоровье спортсмена – очень важный вопрос, и к нему мы относимся очень серьезно. Наши медицинские эксперты все проанализировали. И только врачи команд принимают решение, сможет ли игрок вернуться на поле. Мы еще не раз все посмотрим и постараемся улучшить ситуацию.

– Весь мир следил за юными футболистами из Таиланда, которые попали в сложную ситуацию в пещере. Знаю, что вы приглашали их на финальный матч в Москву, но их не отпустили врачи. Они смогут приехать на финал ЧМ-2022 в Катар?

– Эта история тронула наши сердца. Команда же футбольная. Идея с приглашением в Катар хорошая. Мы подумаем над этим.

– Как ФИФА планирует помогать развивающимся государствам, таким, как Бангладеш? – вопрос корреспондента из этой страны.

– У нас много планов. Лично у меня появляется около 10 идей ежедневно, и это осложняет жизнь моим подчиненным (улыбается). Правда, 99 процентов идей остается там, откуда появились. Мы хотим поднять качество футбола во всем мире и инвестировать средства в юношеские соревнования. Мы думаем и о новом клубном Кубке мира и не забывать про женский футбол. Женщин же на планете Земля – 50 процентов! И к ним нужно относиться справедливо.

– На этом чемпионате мира многие получают деньги: вы, я , коллеги, футболисты, тренеры. И только волонтеры работают бесплатно, причем – с раннего утра до позднего вечера. Считаю, это несправедливо. Можете сделать так, чтобы на ЧМ-2022 в Катаре этот труд как-то оплачивался? – вопрос от ВВС.

– Спортивные мероприятия во всем мире организовываются с помощью волонтеров. Смотрите, на мне – красная волонтерская куртка. Они заслужили огромную благодарность и уважение от президента ФИФА и от всех, кому они помогали.

ЧМ-2022 В КАТАРЕ НАЧНЕТСЯ 21 НОЯБРЯ И ЗАКОНЧИТСЯ 18 ДЕКАБРЯ

– Почему было принято решение увеличить с 2026 года число участников чемпионата мира до 48? Вы думаете, что это улучшит качество футбола?

– Мы тщательно изучили этот вопрос, и совет ФИФА решил увеличить число команд с 32 до 48. Как вы помните, на первых чемпионатах мира было 12 команд-участниц. Потом их стало 16, затем – 32. Теперь будет 48. Это меньше 25 процентов от общего числа членов ФИФА. Вы же знаете, что в финальную часть ЧМ-2018 не пробились такие команды, как Чили, Италия, США, чемпион Африки Камерун, Турция… Вот вам и ответ. А качество остается высоким. Кто мог предположить, что в финал выйдет Хорватия? Панама забила свой первый гол на чемпионатах мира, и там дети пошли записываться в футбольные школы.

– Поздравляю, господин президент. Мы здесь действительно увидели другую Россию. В Южной Америке представляли эту страну немного иначе. Когда будут известны точные даты чемпионата мира в Катаре-2022?

– Он начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. Надеемся, игроки будут в хорошей форме, поскольку это – начало сезона. Европейские и другие лиги информированы об этом.

– Когда будет окончательное решение по числу команд на ЧМ-2022 в Катаре?

– После переговоров с представителями этой страны. Мы рассмотрим все варианты – и 32 участников, и 48.

– ЧМ-2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Сможет ли ФИФА решить все организационные вопросы?

– Не сомневаюсь. Эти три страны будут готовы к проведения чемпионата мира.

– Может быть, стоит изменить число квот для разных континентов? – вопрос корреспондента из Камеруна.

– Вы хотите, чтобы было 30 африканских команд и две европейские? Тогда африканцы наверняка дошли бы до финала. На ЧМ-2018 африканские команды Сенегал, Нигерия показывали блестящий футбол. Но у нас есть определенное количество участников и исторически сложившиеся квоты. Совсем скоро число команд возрастет до 48 и многое изменится. И тогда от Африки будет от 5 до 9 сборных. А если чемпионат мира будет проводить Африка, то возможно и 10 участников!

– Я согласен с вами: с 1998 года приезжаю на все чемпионаты мира и это – самый лучший. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Не снижает этот факт шансы на проведение ЧМ-2030 совместной заявки Уругвая, Парагвая и Аргентины? – вопрос корреспондента из Чили.

– Заявок будет очень много, но на окончательное решение это не повлияет.