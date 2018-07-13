«В России организация лучше, чем в Бразилии»

Предматчевая пресс-конференция сборной Бельгии проходила в двух частях. Сначала петербургские журналисты радовались появлению экс-зенитовца Акселя Витселя.

– Насколько значимым событием для вас будет этот матч?

– Я бы предпочел не возвращаться в Петербург, но так получилось. Мы хотим быть на третьем месте. Мы серьезно готовились к этому матчу и хотим быть третьими. Для нас это важно.

– После поражения показалось, что накал в команде снизился. Что вам дали дни отдыха?

– Не каждый день можно побороться за третье место на чемпионате мира. Ночь после поражения была очень сложной, но нас поддержали семьи. У всей команды есть мотивы, чтобы завершить турнир на высокой ноте.

– Если бы все игроки сборной Бельгии выступали в Китае, как вы – смогла бы команда дойти до полуфинала?

– У нас есть команда, в которой выступают много замечательных игроков. Они играют за великолепные клубы. В течение чемпионата мира я не думал о себе, как об игроке, выступающем в Китае. Я был игроком сборной Бельгии. На поле ты забываешь о клубе. Это уже не важно.

– Вы играли в «Зените», когда стадион «Санкт-Петербург» только строился. Какие впечатления остались от арены?

– Стадион великолепен. У меня не было возможности сыграть на нем за «Зенит», потому что я уехал из клуба до того, как арену построили. Вообще все стадионы, на которых мы играли в России, были фантастическими.

– Сегодня в начале тренировки игроки необычно поздравляли Роберто Мартинеса. Как это помогает атмосфере команды?

– Это наш ритуал. Каждый раз на день рождения мы обязательно делаем тоннель. Сегодня через него прошел тренер. Завтра мы хотим поздравить его победой в матче за третье место.

– У вас есть фаворит в финале чемпионата мира?

– Не думаю, что я буду смотреть финал. Как только уйду в отпуск, то отключусь от футбола.

– Какова ваша оценка России и всей организации турнира?

– Здесь все было очень хорошо организовано, если говорить о гостиницах, стадионах. Я могу сравнивать с прошлым турниром в Бразилии и думаю, чемпионат мира в России был организован лучше. Для меня все было идеально.

«Важно сыграть по-бельгийски»

Перед каждым вопросом главный тренер Роберто Мартинес выслушивал от журналистов поздравления с днем рождения. Хорошо, что никто не затягивал с этим делом.

– Много говорят о будущем Эдена Азара. Как он впишется в мадридский «Реал», если перейдет туда?

– Для меня это очень простой вопрос. Это один из наиболее всесторонних игроков в футболе. Легко сказать, что Эден может сделать на поле. Он один из лучших по игре один в один, прекрасно знает, как взломать оборону. У него невероятная координация. Немногие люди знают, что это еще замечательный человек с прекрасным характером и замечательный лидер. Он ведет свою команду в атаке, ведет к забитым голам, не опускает свою планку – настоящий командный игрок. Азар владеет менталитетом победителя.

– Вы уже играли с Англией на групповом этапе. Как-то это повлияет на завтрашний матч?

– Тактически игра будет такой же. Для обеих сторон никаких секретов нет. Есть ясность, как Англия добилась успеха. Это очень быстрая и динамичная команда. Отличный уровень показывают Кейн, даже Варди, очень здорово действуют Лингард, Алли. Команда забила девять голов на турнире, и это станет для нас хорошим испытанием. Надо проявить свою концентрацию, следовать своим аспектам и не пропустить. Схема англичан прекрасно сработала на этом турнире. Не думаю, что в этом матче будут сюрпризы. Роли команд будут аналогичными, как и в прошлой нашей игре.

– После полуфиналов в социальных сетях появилась шутка, что бельгийцы и англичане снова сыграют неосновными составами. Каких игроков планируете выпустить завтра?

– Наш подход совершенно ясен. Все, кто выйдут на поле, должны быть в отличной форме. Это могут быть и игроки, проведшие на турнире массу минут. Думаю, мы будем это учитывать. Постараемся сделать все, чтобы выпустить лучший состав. Может, потребуется замены. Это все-таки седьмой матч за короткое время.

– Какой подарок на день рождения будет идеальным для вас?

– Только один. Это победа. Когда вы завершаете турнир, лучше всего сохраняются ощущения от последней игры. Мы провели здесь целый месяц. Для нас это невероятный опыт. Все, кто были частью сборной, поработали невероятно. Это касается не только игроков. Каждый бельгийский болельщик заслуживает победу в конце турнира. Мы сделаем для этого все возможное. Англия будет настроена аналогично. Для обеих стран сыграть семь матчей на чемпионате мира – фантастический сюжет, и мы постараемся добиться победы.

– Выйдет ли завтра Лукаку? Насколько для него важно побороться с Гарри Кейном за «Золотую бутсу» турнира?

– Мы не смотрим на личную статистику. Был момент в конце матча с Японией, когда Лукаку получил передачу в штрафной площади. 50 процентов форвардов попытались бы забить. Но Ромелу пропустил мяч, и это стало голевой передачей. Нам интересны другие награды. Завершить турнир на третьем месте будет лучшим результатом в истории бельгийской сборной. Это станет достижением, которое будет цениться выше индивидуальных наград.

– Лукаку – лучший нападающий на турнире?

– Я предвзято отношусь к нему. Я работал с ним и видел его невероятную карьеру. Это нападающий, который может делать все. Он прекрасно держит мяч, борется в воздухе. Его самое главное качество – забивать голы. Очень сложно показать такую статистику, как у него. Я люблю с ним работать. Этот футболист озабочен одной идеей – быть лучшим.

– Раз вы заговорили о наградах. Есть официальные призы вроде «Золотого мяча», «Золотой бутсы», но и неофициальные. Вашу сборную в прессе называют самой привлекательной командой турнира. Насколько это важно для вас?

– Ясно, как мы хотим играть. Бельгийский футбол очень силен, мы стараемся вдохновлять следующие поколения. Этот турнир очень важен для нас – особенно молодым игрокам, которые находятся только на пути становления. Нам важно не просто добиться хорошего результата, но и показать хорошую игру ради будущих поколений. Мы хотим работать с мячом, играть комбинационно. У нас динамичная команда, которая любит забивать. Мы должны продолжать развивать игроков таким путем. Поэтому нам важно завтра сыграть по-бельгийски.

– Вы можете гарантировать бельгийцам, что на следующий день рождения вы продолжите тренировать сборную?

– Я могу проиграть два матча, и меня отправят в отставку. Как я могу что-то гарантировать?