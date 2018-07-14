Тренер сборной России по физподготовке трех последних лет рассказывает о причинах хорошей готовности команды Станислава Черчесова к ЧМ-2018.

48-летний испанский тренер по физподготовке Паулино Гранеро восемь лет проработал в России. В 2010 году он вошел в тренерский штаб ЦСКА, где стал трехкратным чемпионом России, а с 2015 года появился и в национальной сборной, отработав в ней три года. По окончании чемпионата мира оставил обе должности. Испанские журналисты Marca дозвонились до него и задали несколько вопросов. Самое интересное из разговора – в нашем материале.

О безупречной «физике» сборной России

- Это не новость. Показатели, которые мы продемонстрировали на чемпионате мира, такие же, что и в товарищеских матчах. Это результат многолетней работы, умения справиться с индивидуальной нагрузкой. РФПЛ требует в среднем 114 км пробега на команду за матч. И это то, что мы показывали на Кубке мира.

О тактике против Испании

- В матче с Испанией россияне пробежали много, потому что много времени провели без мяча, но еще больше они пробежали в матче с Хорватией.

Испания всегда играла одинаково и была хорошо изучена. Мы знали, что треугольник на левом фланге Хорди Альба – Иско – Андрес Иньеста был более атакующим, чем на правом, где играют Даниэль Карвахаль – Тьяго Алькантара – Давид Сильва. Вот почему мы сформировали квадрат из трех центральных защитников и правого латераля. Мы добились преимущества – четыре защитника против троих атакующих. Мы знали, кто будет активно играть в защите, а кто – нет.

О гипотетическом овертайме в полуфинале ЧМ-2018

Сборная России прекрасно перенесла бы дополнительное время в полуфинале. Показатели восстановления после Хорватии были лучше, чем после Испании.

О неудачных пенальти Смолова и Фернандеса

Могли ли они не забить в серии послематчевых пенальти из-за физического истощения? Нет, неудачно исполнить удар Паненки – это не вопрос усталости. Этот вопрос скорее из области психологии, нежели физики. Все мы терпим неудачи, но Смолов – отличный футболист.

О ставке на физику на ЧМ-2018

Все четыре полуфиналиста очень сильны физически. У них отличные показатели, особенно в скорости и объеме бега.

О скорости сборной Испании

Испания заставляет вас бегать, потому что контролирует игру, но разница в игре на последних 40 метрах. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Ромелу Лукаку совершают ускорение не только с мячом, как Эден Азар и Иньеста, но и в целом поддерживают скорость игры на этом отрезке.

О допинге в сборной России

Я не понимаю, что вы имеете в виду. Да, я слышал что-то об аммиаке, но это придумал идиот. Аммиак не входит в список запрещенных веществ, и не доказано, что его вдыхание улучшает показатели. Напротив, это может только ухудшить ситуацию. Он используется с XIII века, но это не допинг. С точки зрения физиологии его применение абсурдно и абсолютно бесполезно.