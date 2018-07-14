Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и капитан команды Уго Льорис дали пресс-конференцию перед финальным матчем чемпионата мира против Хорватии.

ДИДЬЕ ДЕШАМ: МОДРИЧ НИЧУТЬ НЕ МЕДЛЕННЕЕ МЕССИ И АЗАРА

- Два года вы готовились к этому моменту. В каком состоянии вы подходите к финалу?

- Это уже огромная привилегия – играть такой матч. Нет ничего лучше, чем выходить на поле в финале чемпионата мира. Мы должны сделать все необходимое, чтобы подготовиться к матчу наилучшим образом. Спокойствие, уверенность и концентрация – три важнейших аспекта в этом смысле. Они нам нужны, чтобы подготовиться к матчу.

- Килиан Мбаппе – лучший молодой игрок турнира. Можно ли сказать, что вы относитесь к нему по-особенному?

- Килиан – молодой игрок, который обладает огромным талантом. Он это и раньше показывал, а теперь продемонстрировал на ЧМ. Я не поддерживаю с ним особые отношения. Он один и 2-х игроков, которые выполняют одинаковую работу. Исходя из своего опыта, я уделяю немного больше внимания молодым игрокам. Он умный парень, внимательно слушает. Это помогает ему прогрессировать.

- Насколько эта команда отличается от той, что два года назад уступила в финале Евро-2016?

- Эта команда отличается от той, что была два года назад. У нас 14 новых игроков. Завтра нас ждет важнейший матч против очень сильного соперника. Качество игроков у него очень высокое. Хорватская команда обладает большим клубным опытом, их футболисты показывали высокие результаты в своих клубах. И тут мы уступаем. Но с этой ситуацией мы сталкивались в каждом из наших матчей. Моя команда очень молодая, так что это логично. В то же время у нас есть девять игроков, выступавших на Евро-2016, которые прекрасно знают, как все может закончиться. Это нам помогает нам, ведь они знают, что ждать от завтрашнего дня. Они понимают, что завтра надо будет делать все немного по-другому. Мы изменили отношение к решающему матчу, надо сыграть более внимательно и прагматично, потому что знаем, что в финале все может сложиться неожиданным образом.

- Вы были капитаном сборной 20 лет назад. Есть ли разница между победами игроком и тренером?

- Различий много. Когда мы игроки, мы - актеры. А когда ты тренер, то переживаешь все через футболистов. С одной стороны, это мой успех, но на поле все исполняют и добиваются успеха игроки. Тренер же отвечает за психологический настрой и ментальность.

- В Африке считают, что вы шестая африканская команда на чемпионате мира, потому что у вас в составе 15 игроков африканского происхождения. Что вы об этом думаете? При это результаты остальных африканских команд оставляют желать лучшего. Чего им не хватает?

- Да, во французской команде есть игроки африканского происхождения. Это обогащает французский футбол и в целом мир спорта. У нас есть представители разных стран. Безусловно, люди из африканских республик, болеющие за нас, могут гордиться тем, что их соотечественники выступают в финале чемпионата мира. Африканские команды показали не самый лучший результат, это правда. Но это не ставит под сомнение уровень отдельных игроков из Африки. Некоторые тренеры столкнулись со сложностями в построении команды. Индивидуальность – это хорошо, но главная сила на таких турнирах – коллективная.

- Как вы справляетесь с давлением перед финалом? Что вы говорите игрокам?

- Здесь есть масса всего. У каждого матча свой контекст. Это финал ЧМ, мы это понимаем. У нас есть стандартные вещи, которые мы обсуждаем, связанные с дневным расписанием. У нас весь день расписан от начала и до конца. Игрокам даю советы, исходя из того, что я вижу. Но я работаю не один - весь мой штаб. У нас работают три скаута, которые нам очень помогают. Они проанализировали три последних матча сборной Хорватии. Это очень важно, ведь большая часть работы тренеров заключается в анализе. Мы делаем упор на это, чтобы не упустить ни одной детали.

- Как избежать эйфории перед финалом?

- У нас нет эйфории. Есть удовлетворение. Это будет самый важный матч в этом году. Результат покажет, правильно ли мы все сделали или нет. Мой коллега – Златко Далич и я стараемся расслабить команду, чтобы завтра был баланс. Впрочем, есть и иррациональные аспекты, которые не тренируются, и их надо учитывать, как, например, гол Бенжамена Павара. В финале может произойти все, что угодно.

- Модрича сравнивали с Месси и Азаром. Скажите, вам легче готовить команду к игре против менее скоростного игрока.

- Хочу сразу возразить. Модрич ничуть не медленнее Месси с Азаром. У него прекрасная скорость. Месси и Азар – очень быстрые и мобильные игроки, обладающие огромным мастерством. Все в той же мере относится к Луке. На поле он эквивалент Ивана Ракитича, который читает игру и оказывает большое влияние на игру команды. У Хорватии другой стиль игры – более командный, и Модрич в нем ключевая фигура. В то время как Месси и Азар больше играют в атаку.

УГО ЛЬОРИС: ХОРВАТИЯ В ХОРОШЕМ МОРАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

- Ваша команда изменила тактику в начале турнира – вы стали делать акцент на обороне. Как этом может помочь вам в финале?

- Тактика команды – ответственность тренера. Судя по результату, он сделал чудо. Дешам поменял игроков и нашу игру. Вместе мы смогли найти наилучшее решение. Талант игроков и правильная тактика – все это сделало наш успех возможным. Была проделана огромная работа и надеюсь, что завтра нам представится возможность показать хороший результат.

- Во Франции вас все считают фаворитами. Что нужно сделать, чтобы избежать эйфории?

- Мы не знаем, что происходит во Франции. Мы понимаем, что завтра соперник будет играть очень хорошо. Сборная Хорватии продемонстрировала, что все игроки у них физически и морально прекрасно подготовлены. Завтра Франция должна быть великой командой, чтобы победить.

- Вы играли против некоторых игроков Хорватии на клубном уровне. Что вы о них думаете?

- Хорватия показала, что они в хорошем моральном состоянии. Три последних матча им пришлось играть дополнительное время. Там много талантливых игроков и отличный коллектив. Я отношусь к ним с большим уважением. Они показали прекрасную игру. Мы постараемся подготовиться и выиграть.

- Что нужно сделать, чтобы справиться с давлением перед финалом?

- Команда сейчас достаточно спокойна. Я не знаю отдаем ли мы себе отчет, какой путь прошли. То, что сказали тренер и президент федерации перед финалом – это важно. Мы постараемся выйти на поле с максимальным настроем. На протяжении всего турнира у нас было все необходимое, чтобы победить. Завтра мы будем физически и психологически готовы. Это финал ЧМ, нам необходимо сосредоточиться на последней задаче.

- Считаете ли вы, что это лучший момент в вашей карьере?

- Каждым моментом в карьере надо наслаждаться. Играть здесь – привилегия и большое удовольствие для меня. Уровень ЧМ очень высокий. Нам - игрокам -нравятся такие соревнования. Мы можем показывать на этом ЧМ все свои возможности. Сложно ответить на ваш вопрос. Остается один матч. Самый важный в карьере.

- Вратарь соперников Даниэль Субашич очень силен в сериях пенальти. Если игра дойдет до этого момента, кто может победить?

- Необходимо сосредоточиться на основной задаче – отработать 90 минут матча. Если будут пенальти, значит что ж, пусть будут. Субашич провел отличный турнир. Нам надо изучить соперника. Завтра нас ждет серьезный бой, придется потратить много энергии. Психологический настрой – важный аспект. Тренерский штаб это знает и они напомнят нам обо всех усилиях, которые мы затратили с самого начала турнира. Мы должны навязать сопернику свой стиль игры, действовать уверенно с самого начала и выложиться по максимуму.

- Вы проиграли Португалии дома два года назад. Вы извлекли уроки из того поражения?

- Большинство игроков в нашей команде не участвовали в Евро-2016. Тем, кто там был, было сложно справляться с поражением. Два года спустя мы не думаем о том, что это новая возможность перелистнуть страницу. С тех пор многое изменилось. Сейчас мы стараемся изо всех реализовать ту возможность, которая есть, чтобы не осталось никаких сожалений.

- Погба сказал, что когда вы обыграли действующих чемпионов мира в полуфинале Евро, то слишком рано поверили в победу. Как сейчас этого избежать?

- Я не думаю, что нынешнюю ситуацию можно связать с Евро. Да, мы тогда обыграли немцев, это был важный момент. У нас была эйфория. Но после матча с Бельгией мы предприняли усилия, чтобы преодолеть это. Все наши мысли связаны с финалом.

- Вы много говорили о настрое. Как вы представляете себе это финал?

- Это последний матч чемпионата. Задача у нас одна. Всей команде надо сосредоточиться на цели. У каждого из нас есть свои вызовы, мы понимаем, что это за игра, что стоит на кону. Мы играем против сильного соперника, уровень концентрации очень важен. Но есть и удовольствие от игры. Это важный элемент финала. Улыбки, позитив – все это позволит нам найти необходимые ресурсы. У нас в команде хорошая атмосфера. Все это приведет нас к успеху.