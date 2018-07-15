Проживающий в США Виталий Писецкий, бывший игрок в американский футбол, выступавший за университет Висконсина и клуб НФЛ «Чикаго Беарз», делится впечатлениями от чемпионата мира, на который он прилетал в Россию вместе с женой и семилетним сыном.

Писецкому сейчас 40. В Штаты он эмигрировал в 1992 году. А до американского футбола Виталий пробовал себя в традиционном европейском, как говорят за океаном, соккере, играя за юношескую команду ЦСКА. Предыдущие разы он приезжал в Россию в 2001 и 2007 годах. По его словам, наша страна с тех пор преобразилась. Впрочем, слово самому Писецкому.

«МОСКОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ - ПРЕКРАСНА»

«В Нью-Джерси мы заставляем сына Диму дома говорить по-русски. А как иначе? Ведь его назвали в честь моего деда, который видел, как я одиннадцатилетним пацаном играю в «Лужниках» в финале чемпионата Москвы! Я тогда забил победный мяч с передачи Игоря Семшова… Футбол я полюбил на всю жизнь. Но о чемпионате мира потом мог только мечтать. Игорь-то сыграл на нем за сборную России в 2002 году в Японии, а я тогда болел за него у телевизора в компании с Йоханом Кройфом, находясь в Барселоне в качестве игрока европейского дивизиона НФЛ…

О поездке на чемпионат мира в Россию я задумался в 2010-м, когда было объявлено, что турнир пройдет у меня на Родине. В первую очередь я хотел показать страну сыну… Прилетели мы в день открытия и сразу окунулись в атмосферу праздника. Матч против Саудовской Аравии смотрели в компании старых друзей в пяти минутах от Кремля. И вот мой Димка, после очередного гола наших закричал во весь голос: «Россия! Россия!». На нас все обернулись. Было так приятно!

Тогда возникло сразу два ощущения. Первое - сопричастности событию, которого в твоем родном городе не было и, скорее всего, уже никогда не будет. Второе - что не зря я все эти годы планировал путешествие. Когда мы после победы оказались на Никольской, второе ощущение усилилось многократно.

Мы увидели тысячи абсолютно счастливых людей из разных стран. Мы увидели российскую молодежь - озорную, веселую, гордую за Россию и победу своих футболистов. Эта молодежь была точно такой же, как и в любой другой стране (а я посетил порядка 40), и она была прекрасна! По идее, мы должны были падать с ног после многочасового перелета из Нью-Йорка. Однако усталость куда-то улетучилась, хотелось продолжать гулять и впитывать в себя всю эту фантастическую атмосферу.

«ДАЖЕ ОХРАННИКИ НАУЧИЛИСЬ УЛЫБАТЬСЯ»

В последующие дни мы продолжали влюбляться в новую Москву, отдаваясь этому чувству до конца. Удивительное дело, нигде больше я не видел такой чистоты! И это не была показуха. Москва была чистой не только в центре «для туристов», а везде. За 11 лет, которые я отсутствовал, город изменился до неузнаваемости.

Современная архитектура отлично дополняла приведенные в порядок старые постройки. Дороги - в отличном состоянии. Общественный транспорт - тоже. А какая красивая подсветка у зданий. Какой роскошный парк «Зарядье», из которого не хотелось уходить…

Поразили и рестораны - разнообразной и вкусной едой, приемлемыми ценами, высочайшим уровнем сервиса. Зашли как-то в кафе напротив театра Образцова, так бариста несколько раз переспросил, нравится ли нам капучино и не нужно ли переделать… Здесь в Штатах принято говорить: «сервис умер». Так вот Москва убедила, что сервис умер не везде. А как здорово, что в московском метро до сих пор уступают место ребенку!

Менталитет россиян, по крайней мере - москвичей, сильно поменялся. В 2001-м все еще чувствовался «совок», в 2007-м его уже почти не было, но лица стали по-европейски холодными и неприветливыми. А сейчас москвичи научились улыбаться, даже общаясь с незнакомыми людьми. И это касалось абсолютно всех - от сотрудников метро до молодых охранников из Президентского полка.

Не могу не отметить очень высокий уровень организации турнира. Мы были на матче Полши и Сенегала на стадионе «Спартака». Польские фанаты тогда попытались накалить атмосферу не всегда приличными выкриками. Но представители правопорядка очень грамотно и ненавязчиво погасили конфликт. Смотреть футбол было очень удобно, все прекрасно видно - хотя мы купили билеты третьей категории. А потом - без проблем и быстро добрались до метро. Еще понравилась официальная фан-зона возле МГУ. Она напомнила молодежные тусовки на матчах по американскому футболу, когда народ мирно гуляет, пьет пиво и играет в любимую игру.

«ЗАБЕРИТЕ У КАТАРА СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА!»

В Питере мы посетили матч костариканцев с бразильцами. Не совсем понятно, почему для того, чтобы попасть на арену, пришлось обойти ее кругом. Учитывая размеры стадиона, мы реально устали. Ведь потом таким же замысловатым путем надо было добираться до метро… Впрочем, настроение подняли бразильские болельщики. Оказавшись внутри желто-синего карнавала, мы сразу забыли об усталости. И, кстати, познакомились с тем самым знаменитым уже бразильцем, который так красноречиво побратался с Россией и ее жителями. Это было прекрасно!

Торсида не замолкала ни на секунду. Бразильцы играли на следующие сутки после разгромного поражения Аргентины от Хорватии. Поэтому вокруг неслось «Чао, Месси, чао, чао!». Простояв в живой очереди с этими ребятами, было невозможно не полюбить и футболистов из этой страны. Надо было видеть ошарашенный взгляд Димки, наблюдавшего за этим весельем, и его детское счастье, когда Коутиньо наконец распечатал ворота Коста-Рики! Такое не забудется никогда.

…Вот уже 20 дней, как мы вернулись в Штаты. За матчами плей-офф чемпионата мира следить было легче, ведь, находясь в России, я старался показать сыну не столько футбол, сколько саму страну. И как же грустно осознавать, что наша поездка после стольких лет ее планирования осталась в прошлом.

Но мы все равно многое успели! Дима увидел Москву, нашел новых друзей, сходил на могилу своего прадеда, познакомился с Игорем Семшовым…Кстати, Игорь подарил Диме майку сборной с того самого Евро-2008. Сын в ней смотрел обе игры российской команды в плей-офф. И против испанцев она сработала!

Здорово, что Дима запомнит Москву и Россию такими прекрасными, теплыми и гостеприимными, какими они нас приняли. Да и сам я был тронут до глубины души. Встретиться спустя годы со старыми друзьями, нашим тренером по ЦСКА - бесценно. Прощаясь, мы обещали вернуться побыстрее. И в следующий раз привезти в Россию нашего малыша Максика, чтобы он тоже мог так близко познакомиться со своими корнями, как это сделал его старший брат.

Жаль, что следующий чемпионат мира пройдет в Катаре. Было бы здорово забрать его опять в Россию».