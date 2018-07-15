Воскресенье у Президента РФ Владимира Путина выдалось сверхнасыщенным. Для начала были пять встреч в Кремле. И все так или иначе были связаны с футболом, ведь 15 июля внимание всего футбольного мира было приковано к России и Москве в частности - в 18.00 в «Лужниках» начался финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия.

«ИНФАНТИНО ПРИЕХАЛ!»

Ровно в полдень Владимир Путин встретился с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встречу был приглашен и президент венгерской федерации футбола Шандор Чаньи. «Мы все знаем, как вы любите футбол и хорошо в него играете. Надеюсь, вам понравится финал», - отметил Владимир Путин в разговоре с Виктором Орбаном.

В 13.20 началась церемония символической передачи государству Катар права на проведение чемпионата мира ФИФА 2022 года.

Эстафетной палочкой стал футбольный мяч. Он был настоящий, назывался «Мечта» и имел яркую надпись RUSSIA 2018. Кажется, его готовили к четвертьфиналу нашего домашнего чемпионата мира. Мяч поставили на специальную круглую подставку. С таких его берут перед матчами.

Катарских журналистов было очень много. Точно больше, чем российских. Телевизионщики делали постоянные прямые включения. Вот мяч принесли, вот его положили на постамент, вот все желающие фотографируют…

Тут пошел шепот: «Инфантино приехал, сейчас начнут». И действительно, в следующую секунду в зал вошел Президент ФИФА Джанни Инфантино. До стартового свистка финала ЧМ-2018 оставалось чуть больше 4 часов.

НА ЧМ-2022 КАТАР НАДЕЕТСЯ ВЫСТУПИТЬ НЕ ХУЖЕ РОССИИ-2018

Справа, ближе к постаменту с мячом, расположился Владимир Путин, Джанни Инфантино выступил в роли «центрфорварда», по правую руку от него - Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани.

- Сегодня у нас приятное торжественное мероприятие, - начал Владимир Путин. – Россия передает эстафетную палочку проведения чемпионатов мира ФИФА по футболу Государству Катар. Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна, получили удовольствие от общения с футболом, от мира футбола. Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира в 2022 году на таком же высоком уровне (при этих словах Джанни Инфантино, стоявший между главами государств, повернулся к Эмиру Государства Катар и одобрительно поднял вверх большой палец). Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился. Мы сделаем все, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную миссию - объединять людей разных стран и континентов.

- Господин Эмир, господин Президент, сегодня я – счастливый человек, - отметил Джанни Инфантино. – Дорогие друзья (фразу Президент ФИФА сам перевел с английского на русский и арабский языки), эти слова, которые сопровождали нас в течении последнего месяца и будут сопровождать в следующие четыре года. Футбол – это страсть, эмоции, любовь. Их мы испытывали в России и хотим передать Катару. Позитивная энергия и позитивное влияние мы будем наблюдать и в Катаре через четыре года. Все здесь влюбились в Россию. Мы любим и Катар, но через четыре года будем любить еще больше. Спасибо большое (эту фразу по-русски Инфантино повторял уже десятки раз).

- Господин Президент, позвольте поздравить вас лично и весь российский народ с прекрасным проведением чемпионата мира, - Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани начал с поздравлений. - Мы надеемся, что у нас тоже получится. Оргкомитет «Катар-2022» уже перенимает опыт у российских коллег. Благодарю также господина Инфантино, поблагодарить за те усилия, которые были приложены для успешного проведения этого чемпионата мира и надеюсь на сотрудничество до 2022 года. Вспоминаю, как восемь лет назад наша страна получила право на проведения ЧМ-2022, это был праздник для всех арабов. Мы надеемся, что наша команда повторит успех России на домашнем чемпионате мира.

Позже в разговоре с Владимиром Путиным Тамим Бен Хамад Аль Тани сказал:

- Два года назад наша команда выграла у сборной России (2:1) и мы надеемся, что Катар на домашнем чемпионате мира выступит не хуже.

- Ну, это же был товарищеский матч, - с улыбкой парировал наш Президент. - Меня смутила в ходе сегодняшней церемонии ваша заявка на то, что команда Катара повторит успех российской сборной на этом чемпионате. Потому что после выступления нашей сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей сборной еще больших результатов. Что тогда будет при встрече двух команд?

ЖЕЛАТЬ ПОБЕДЫ ХОРВАТИИ ИЛИ ФРАНЦИИ БЫЛО БЫ НЕКОРРЕКТНО

- Прежде всего хочу поздравить вас и вашу сборную с успешным чемпионатом мира, - сказал Владимир Путин на встрече с Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. - Надеюсь, сегодня мы увидим красивую игру.

Также Путин вспомнил четвертьфинальный матч ЧМ-2018, в котором команда России проиграла Хорватии в серии пенальти: «Обе сборные играли очень хорошо — красиво, достойно, порадовали миллионы болельщиков».

- Хочу выразить благодарность от игроков и всех болельщиков, - ответила Колинда Грабар-Китарович. - Этот чемпионат мира для многих является примером, как нужно организовывать подобные мероприятия. Вы не только обеспечили болельщикам свободное передвижение, но и предотвратили какие-либо инциденты, которые могут расцениваться как проявление ненависти».

Также Президент Хорватии подарила российскому лидеру майку сборной своей страны по футболу с номером 9 и фамилией PUTIN.Путин принял подарок с улыбкой, поскольку Грабар-Китарович пояснила, что это «для сегодняшнего вечера».

Желать победы Хорватии было бы некорректно – через час Владимира Путина ждала встреча с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Разговор Владимира Путина с нимтакже не обошелся без футбольной темы. Напомним, Франция и Хорватия сыграют в финале ЧМ-2018.

- Хочу поздравить вас с Днем взятия Бастилии, который отмечался 14 июля и выходом вашей команды в финал чемпионата мира по футболу, - сказал Владимир Путин. - Уверен, сегодня вечером мы увидим напряженную интересную игру, которая порадует болельщиков во всем мире.

Макрон ответил, что хотел приехать в Россию на четвертьфинальный матч: «Зато приехал на финал, чтобы поддержать свою сборную. Хочу отметить хорошее выступление вашей команды. Это было вопреки всем прогнозам. И поздравляю всю страну-организатора этого прекрасного турнира. В Россию приехали болельщики со всего мира и чувствовали себя в безопасности».

Менее, чем за два часа до стартового свисткафинального матча чемпионата мира состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Ближе к 18.00 Президент РФ был уже в «Лужниках» на финальном матче ЧМ-2018 и по его окончанию принял участие в церемонии награждения.