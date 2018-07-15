То, что в финале Дидье Дешам не отступит от своего стандартного плана, который он использует на этом турнире, стало понятно после предматчевой пресс-конференции. Там он недвусмысленно намекнул, что проигранный Португалии финал Евро-2016 его многому научил и тактика на нынешний чемпионат мира разрабатывалась на основе анализа поражения двухгодичной давности. Тогда Франция пыталась играть с позиции силы, контролировала мяч и стремилась взломать оборону соперника за счет собственной атакующей мощи.

На этом турнире команда Дешама делает результат, используя ошибки оппонентов.Французы отдают мяч, плотно опекают лидеров противоборствующих им команд, а сами забивают либо со стандартов, либо после быстрых контратак с использованием лучших качеств своей атакующей группы.

У Франции два ключевых игрока: Нголо Канте - в обороне и Килиан Мбаппе – в атаке. Опорник «Челси» закрывает свою зону в одиночку и одновременно успевает персонально обороняться против главных игроков соперника, а Мбаппе лучше всех в мире использует свободное пространство. Как сказал Рио Фердинанд: его скорость – это незаконно.

Дешам это понимал, поэтому у него даже Антуан Гризманн участвовал в создании свободных зон для Килиана. При этом сам Антуан проводил фантастический турнир: до финала на его счету было три гола и две голевые передачи. Но самое главное – то, как он играет без мяча! В игре против Бельгии он отключил от начала атак Тоби Алдерверельда, а в 1/8 максимально затруднял жизнь Хавьеру Маскерано и эпизодами участвовал в опеке Лионеля Месси.

В финале команда Дешама ожидаемо встала 4-4-2 для более эффективной обороны против активных флангов Хорватии. Златко Далич также ничего не стал менять по сравнению с матчем против Англии. Тройка Лука Модрич-Марцело Брозович-Иван Ракитич для лучшего контроля центра поля, где полузащитник «Интера» - ответственный за начало атак.

В тех ситуациях, когда Модрич поднимался высокого на чужую половину поля, по нему персонально играл Канте, а пару Иван Перишич-Шиме Врсальско уверенно контролировали Люка Эрнандес и Блез Матюиди. В атаках хорватам оставалось уповать на работоспособность Марио Манджукича, который на этом турнире выиграл 57 процентов единоборств, и прозрения у Перишича. В «Интере» они у него случаются довольно часто. В финале одно из них помогло хорватам сравнять счет, но очень скоро Иван неловко сыграл в своей штрафной и привез пенальти.

Франция же грамотно реализовывала оборонительный план, забивала со стандартов и при первой же возможности выстреливала быстрыми контратаками через длинные передачи от Поля Погба в направлении Мбаппе.И если в первом тайме хорваты оставляли не так много свободных зон, то во втором игровом отрезке команда Далича утонула в атакующей эйфориии тут же получила гол от Погба. Даниэль Субашич этим вечером исполнил роль манекена в воротах. Все мячи, что пролетели мимо него, оказались в сетке.

Но и Уго Льорис был лишь немногим лучше. Он подарил Хорватии второй гол и позволил сопернику задуматься о камбэке. Проблема была в том, что Даличу по сути было некем усилить игру. Он выпустил Андрея Крамарича и Марко Пьяцу, но эти шаги напоминали стрельбу картечью по воробьям.

А вот Дешам лупил прицельно по слабым местам. Сначала он снял Канте, висевшего на карточке и выпустил вместо него Стивена Нзонзи, который отлично пасует под давлением, а Матюиди заменил на Корентена Толиссо – мастера проникающих передач. Все это – для того, чтобы пользоваться свободными зонами, которые появлялись у хорватов.

Главный тренер Франции провел идеальный турнир. Поражение в финале домашнего Евро сделало сильнее. Аналитическая группа Дешама разобрала каждого соперника до последнего винтика, нашла слабые стороны и помогла команде сыграть на них. Эта победа сборной Франции – торжество прагматизма и рационального подхода к игре. Кому-то это может не нравится, но лозунг «титулы выигрывает оборона» будет актуальным всегда. Браво, Дидье Дешам!