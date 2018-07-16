Большинство – 1273 ребенка – конечно, из России. Именно эти ребятишки выходили на стадионы российских городов перед матчами турнира, держа за руки футболистов национальных команд.

- Ребята, вам сегодня предстоит появиться на поле перед началом одного из матчей Чемпионата мира по футболу, и это очень почетно и ответственно. Но не переживайте и не волнуйтесь – судьба сегодняшней игры в буквальном смысле в ваших руках - ведь вы будете держать за руки лучших игроков национальных сборных! Поверьте, футболистам ваше сопровождение тоже придает дополнительных сил, дает мотивацию – играть еще лучше и красивее, - напутствовал Александр Кержаков ребятишек, которые выходили на поле арены в Санкт-Петербурге вместе со сборными Швеции и Швейцарии. Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир нашей главной национальной команды знал, о чем говорил.

И, конечно, этот день стал особенным для мальчишек и девчонок, державших за руки участников мирового футбольного первенства!

Специальная программа компании действует с 2002 года (то есть уже на протяжении пяти мундиалей!) и предоставляет детям в возрасте от 6 до 10 лет возможность воплотить свою мечту – выйти на поле в главных матчах Чемпионатов мира, держа за руки самых ярких футбольных звезд. В этот раз около 100 мест было предоставлено воспитанникам детских домов, детям из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. В частности, перед началом уже упомянутого матча 1/8 финала в Санкт-Петербурге было 9 таких мальчиков и девочек. А например, в матчах Чемпионата мира, проводимых в Казани, приняли участие 8 подопечных благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» из Татарстана.

Разумеется, пообщаться дети успевают не только с самими футболистами, но и с другими звездами. Наставление от Кержакова – не единственное в своем роде. В частности, в Нижнем Новгороде ребят перед отъездом на матч Дания – Хорватия напутствовала олимпийская чемпионка Афин в метании диска Наталья Садова (кстати, Наталья «для вдохновения» привезла ребятам свои олимпийские медали), а, например, а в Самаре перед матчем Россия - Уругвай футбольные «кричалки» с детьми азартно разучивали телекомментаторы Евгений Савин и Павел Занозин...

И, конечно, среди ребят есть свои, отдельные герои. Герои самые настоящие. Точнее – их целая символическая сборная, 11 человек. Это дети, получившие награды в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который с 2014 года осуществляется Советом Федерации при участии Российского Союза Спасателей. Все эти мальчики и девочки, несмотря на юный возраст, уже успели проявить невероятную волю и силу характера и помогли другим людям в страшных, экстремальных ситуациях. Например, в Санкт-Петербурге на поле вместе с игроками сборных Швеции и Швейцарии вышел 6-летний Спартак Задумин из Мурманска - летом 2016 года, отдыхая в Курской области с бабушкой, он помог предотвратить распространение пожара. В Сочи, на игре 1/8 финала Уругвай – Португалия, была 10-летняя Милана Юсупова из Дагестана, которая в сентябре 2017-го вывела из горящего здания двух девочек 6 и 7 лет.

Можно утверждать с полной уверенностью, что для сопровождения звезд мирового футбола на игры мундиаля была организована самая настоящая «детская сборная» «Макдоналдс». В нее вошли самые разные мальчишки и девчонки – и со всех концов России, и из-за рубежа. И есть вполне обоснованная надежда, что для этих детей участие в Чемпионате станет не только праздником и приятным воспоминанием, но и «трамплином» в новую, более спортивную и активную жизнь!