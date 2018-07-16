«Если у тебя хватит смелости, чтобы сказать «прощай», жизнь наградит тебя новым «привет». Пауло Коэльо

В воскресенье в «Лужниках» завершился самый грандиозный праздник в истории России. Ничего сопоставимого по масштабу, стоимости и вниманию всего мира, у нас еще не проводилось. Чемпионат мира по футболу – это рок-фестиваль длиною в месяц, а в наших условиях еще в масштабах одной шестой части суши.

Никогда в России не было столько гостей из других стран и никогда не было так весело и безбашенно. Когда можно выйти на улицу со стаканом пива и станцевать с представителями всех народов мира. А их невероятные костюмы? А восхитительные и трогательные истории о взаимопомощи и новых друзьях, украденных, а затем возвращенных вещах, об осуществленных мечтах и горьких разочарованиях? А улыбающиеся полицейские и проводницы в бесплатных для болельщиков поездах? Такое вообще можно было себе вообразить?

Помню, как ехал в метро из редакции после победы над Испанией, а на экранах в вагонах показывали в прямой трансляции серию пенальти между датчанами и хорватами. На эти семь минут дороги (пришлось выйти до победного удара Ивана Ракитича) шестеро незнакомых людей (кавказец в рабочей робе, молодая пара, дядечка профессорского вида, мужчина в деловом костюме и ваш покорный слуга) стали маленьким социумом и прощались, выходя, как с родными.

В это время на Чистых Прудах несколько человек досматривали серию пенальти по мобильному телефону, а за их спиной стоял сотрудник полиции и тоже очень переживал. Сеть была слабой, поэтому картинка все время зависала, и он бегал к останавливавшимся поездам посмотреть на экране в вагоне, как Даниэль Субашич парирует ногами удар Йоргенсена. «Вот так и весь матч с Испанией, – пожаловался он и показал на группу коллег чуть поодаль. – По очереди бегали наверх, чтобы посмотреть, как там наши».

Это была сказка.

***

Сейчас, сразу после завершения мундиаля, много говорится о том, как Россия здорово его организовала, и о том, как изменился ее облик в мире. О том, что мир, по-настоящему узнав нашу страну, открыл ее для себя заново и полюбил. И даже английский писатель и бывший футбольный хулиган Дуги Бримсон отмечает, что главным победителем мундиаля стала страна-хозяйка.

Но для нас, простых жителей страны, главное даже не это. Главное, что Россия открыла для себя мир заново. Чемпионат мира раскрыл в нас лучшее – мы были искренни и дружелюбны, гостеприимны и внимательны к окружающим. А еще вновь вспомнили о том, что между обычными людьми разных стран нет никаких принципиальных противоречий и конфликтов. Мы умеем жить вместе и все делать сообща. Проблемы могут быть у политиков, но это их проблемы, а не наши.

А еще мы открыли друг другу нас самих. Мы были восхитительны на протяжении этого месяца и доказали, что достойны столь потрясающего праздника. Но что теперь, когда праздник закончился? Неужели закончится и все остальное – наше дружелюбие и внимание к окружающим, наша открытость и умение веселиться? Неужели полицейские вновь наденут непроницаемые маски безразличия, а проводницы вспомнят свои хамские манеры?

Очень хочется, чтобы то лучшее, что открыл в нас чемпионат мира, мы сохранили. Не только инфраструктуру – стадионы, дороги, парки, вокзалы и проч., – но и те качества, которые в нас заложены, но мы почему-то скрываем в нашей повседневности.

А еще стоит вспомнить о том, что у нас есть свой футбольный чемпионат. Достойный, уступающий только ведущей европейской пятерке, составляющей костяк элитного футбола. И здесь мы можем возвращаться к чемпионату мира хоть в каждом туре. Тем более, что суперсовременные и комфортные стадионы никуда не делись, они остались нам. И нам достаточно приходить туда раз в неделю-другую в правильном расположении духа, чтобы вернуть себе атмосферу праздника.

Этот чемпионат мира был маяком, событием, ради которого хотелось свернуть горы и совершить невозможное. Он завершен, и больше ничего столь глобального в спортивном плане на нашей земле мы уже не увидим. Но это не повод отчаиваться – напротив, это повод сделать каждый последующий день нашей жизни праздничным и ярким. И тогда на смену этому «прощай» придет ежедневное «привет».