Завершившийся в России чемпионат мира в очередной раз напомнил нам о том, что деньги правят только в клубном футболе, когда как здесь, на национальном уровне и в рамках столь скоротечного турнира, куда важнее тактическая подготовка команд и сплоченность рядов.

Но как определить, кому удалось сыграть на своем уровне и даже более того, прыгнуть выше головы, а кто не смог оправдать справедливо возлагавшихся ожиданий? Мы исходим из того, что стоимость футболиста в среднем отражает уровень его мастерства. В этом есть некая условность, потому что цена на игрока зависит также от его позиции, возраста, срока контракта, финансовых возможностей его клуба и т.д. Тем не менее это самый объективный критерий, если выборка достаточно большая. И чемпионат мира отвечает этим критериям.

Перед стартом мундиаля международная футбольная обсерватория CIES оценила трансферную стоимость для всех команд-участниц, а мы сравнили их с итоговыми результатами сборных на турнире и удовольствием констатируем лидерство сборной России. Но обо всем по порядку.

Россия – восьмая на домашнем ЧМ

Сразу оговоримся, что официально ФИФА присуждает сборным на чемпионатах мира только первые четыре места, но таблица эта ведется давно. Например, четыре года назад под руководством Фабио Капелло сборная России заняла всего лишь 24-е место, а на домашнем мундиале стала восьмой.

Принцип распределения мест прост – первые четыре определила ФИФА, далее сборные, вышедшие в плей-офф, распределяются в зависимости от этапа, до которого им удалось добраться, а между собой – в зависимости от количества набранных очков. Аналогичный принцип и на групповом этапе – с 17-го по 24-е места заняли сборные, финишировавшие в группах третьими, с 25-го по 32-е – четвертыми. Также в зависимости от набранных на ЧМ очков.

Примечательно, что всего две команды завершили ЧМ-2018 на тех позициях, которые были им уготованы заранее, – сборная Франции (1,4 млрд евро), ставшая чемпионом мира, и команда Панамы (15 млн), изначально представлявшая абсолютным аутсайдером. То есть до старта мундиаля самая «дорогостоящая» команда была почти в 100 раз дороже самой «дешевой». А после победы трехцветных в финале, этот разрыв наверняка увеличится еще больше.

Первые 10 сборных по итогам ЧМ-2018

Команда Место по стоимости Стоимость, млн евро Разница* 1. Франция 1 1410 0 2. Хорватия 10 416 8 3. Бельгия 7 835 4 4. Англия 2 1386 -2 5. Уругвай 9 529 4 6. Бразилия 3 1269 -3 7. Швеция 20 152 13 8. Россия 22 132 14 9. Колумбия 15 279 6 10. Мексика 19 153 9

* - между трансферной стоимостью и итоговым местом.

Также стоит отметить успешные выступления сборных Бельгии и Уругвая, подтвердивших свой класс. А вот Бразилия и, что самое интересное, Англия могли выступить даже лучше. Британцы и вовсе имеют второй по стоимости состав, уступая только трехцветным.

Не смогли порадовать своих болельщиков футболисты сборных Австралии, Исландии, Марокко и Коста-Рики, хотя много от них особо и не ждали. А вот аравийцы, несмотря на третье место в группе, выступили даже лучше, чем можно было ожидать.

Последние 10 сборных по итогам ЧМ-2018

Команда Место по стоимости Стоимость, млн Разница 23. Тунис 27 58 4 24. Саудовская Аравия 31 21 7 25. Германия 6 895 -19 26. Польша 14 293 -12 27. Марокко 21 138 -6 28. Коста-Рика 29 49 1 29. Исландия 24 79 -5 30. Австралия 27 58 -3 31. Египет 17 232 -14 32. Панама 32 15 0

Герои – Россия и Швеция, неудачники – Германия и Египет

Главные сенсации на ЧМ-2018 преподнесли хозяева и шведы, приехавшие без Златана Ибрагимовича. По трансферной стоимости игроков обе команды располагались очень далеко от лидеров. Россия (132 млн) – и вовсе в третьем десятке. Однако самоотверженность характера и борьба до последней капли пота принесли свои плоды – и те, и другие добрались до четвертьфинала. И если шведы по делу проиграли англичанам, то россиянам не хватило для еще более высокого результата одного точного удара в серии послематчевых пенальти.

Также стоит отметить сборную Ирана (40 млн евро), которая здорово сражалась с Испанией и Португалией за выход из группы и местами смотрелась даже предпочтительнее. И это при том, что вся команда стоит дешевле, чем, например, Сауль (101 млн, по версии CIES). Совершенно чудесную команду Японии (61 млн), едва не выбившую Бельгию с Кевином де Брейне в составе (167 млн) в 1/8 финала.

Мощный футбол показали Мексика и Хорватия, совсем чуть-чуть не хватило колумбийцам, проигравшим по пенальти англичанам, чего не «удавалось» еще никому в истории. Понравилась своей заряженностью на ворота команда Перу, чей самый дорогой футболист – 33-летний Джефферсон Фарфан (9 млн). В общем, приятных открытий ЧМ-2018 подарил немало.

Превзошли ожидания

Команда Итоговое место Место по стоимости Стоимость, млн Разница 1. Россия 8 22 132 14 2. Швеция 7 20 152 13 3. Иран 18 30 40 12 4. Япония 15 25 61 10 5. Мексика 10 19 153 9 6. Хорватия 2 10 416 8 7. Саудовская Аравия 24 31 21 7 8. Колумбия 9 15 279 6 9. Перу 20 26 59 6

Звание главных неудачников немцы, не выйдя из группы, монополизировали и по степени шума и треска от провала никому не позволили к себе даже приблизиться. Иметь по меньшей мере шестой состав в мире и занять в группе последнее место, ниже даже Южной Кореи, которая в семь раз дешевле (895 млн против 123) – это надо умудриться!

Кошмарным сном этот турнир стал и для сборных Испании и Аргентины, с трудом выбравшихся даже из своих групп и бесславно завершивших путь в 1/8 финала. Среди неудачников и сборных одной звезды – Египет с так и успевшим по-настоящему прийти в себя Мохамедом Салахом и Польша с ни разу не забившим Робертом Левандовски. Да и сербы могли рассчитывать на большее.

Провалили ЧМ-2018

Команда Итоговое место Место по стоимости Стоимость, млн Разница 27. Испания 11 4 965 -7 28. Сербия 22 13 305 -9 29. Аргентина 16 5 925 -11 30. Польша 26 14 293 -12 31. Египет 31 17 232 -14 32. Германия 25 6 895 -19

Отдельно приведем рейтинг десяти самых дорогостоящих сборных мира к 1 июня, за две недели до старта чемпионата мира в России, подарившего нам столько удивительных историй и неожиданных исходов.

Самые дорогостоящие сборные ЧМ-2018