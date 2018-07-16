На протяжении всего мундиаля «Советский спорт» ставил игрокам оценки. Сегодня мы представляем вам символическую сборную турнира, которая получилась на основании средних оценок футболистов.

Вратарь:

Тибо Куртуа, Бельгия



Куртуа в семи матчах лишь трижды сыграл на ноль – против Панамы в первой игре и дважды с Англией. Но это не вина вратаря – Бельгия строила футбола так, чтобы раскрывать весь свой атакующий потенциал. В противостояниях с Бразилией и Англией тройка созидательных игроков Лукаку – Азар – Де Брюйне опускалась на свою половину поля лишь затем, чтобы забрать мяч на подборе и унестись к чужим воротам. Оборонялись «Красные дьяволы» всемером.

При таком положении дел работы у Куртуа было много. И он в каждом матче спасал свою команду. В игре с Бразилией и вовсе сотворил чудо, вытянув мяч из девятки после обводящего удара Неймара с линии штрафной. Кроме того голкипер существенно облегчал жизнь защитникам, смело действуя на выходах.

Действия в рамке – еще не все, чем отличился голкипер. Он мгновенно начинал атаки, в доли секунды окидывая взглядом все поляну. Благодаря ловкости и внимательности вратаря, начавшего атаку, в матче 1/8 финала с Японией Бельгия вырвала победу на второй компенсированной минуте!

Тибо Куртуа – настоящий герой ЧМ. В чем-то даже недооцененный.

Защитники:

Сергей Игнашевич, Россия



Надежно сыграл в центре обороны сборной России. Благодаря ему национальная команда безболезненная перешла на игру в три защитника в матче с Испанией, а Сергей занял позицию самого центрального. В весенних товарищеских встречах уверенно на этой позиции в команде Станислава Черчесова не выглядел никто. Поэтому возвращение Сергея было весьма кстати. Рядом с опытным защитником комфортно чувствовал себя Илья Кутепов.

Игнашевич сыграл классно. Это признают даже за пределами России. В том числе итальянский журналист, известный трансферный инсайдер – мировой Нобель Арустамян – Танкредо Палмери. Он успел признаться, что Игнашевич напоминает ему Андреа Барцальи.

Андреас Гранквист, Швеция



Безошибочно отыграл в центре обороны. Сразу три матча из пяти его сборная сыграла на ноль.

Но запомнился не только этим. Андреас классно начинал атаки. Своим традиционным методом – протаскиванием мяча вперед на силовом дриблинге. В игре с Южной Кореей хорошо нам знакомый защитник создал таким образом сразу три возможности для взятия ворот!

Также на счету Гранквиста два гола. Оба – с пенальти. Легко забить? Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрич с вами поспорят. Каждый из них не забивал с «точки» на ЧМ-2018.

Самуэль Умтити, Франция



Защитник, от которого никто так и не смог уйти. Все намерения соперников в финальном матче оборонец «Барсы» ликвидировал. В полуфинале ему удалось сдержать Ромелу Лукаку, а в четвертьфинале Луиса Суареса.

Однажды Жерар Пике сказал: «Мне матчи даются легко. А вот тренировки значительно труднее, ведь приходится противостоять лучшим игрокам мира – Лионелю Месси, Андресу Иньесте, Луису Суаресу». Умтити мог бы повторить его слова. На ЧМ-2018 его было ни кем не испугать.

Умтити был полезен не только в обороне, но и на стандартах у чужих ворот. На его счету победный гол в ворота Бельгии в полуфинале.

Полузащитники:

Поль Погба, Франция



Лучшую характеристику Полю Погба дал Александр Григорян: «Погба – конечно, разгильдяй. Но в самых важных матчах он выкладывает по полной. И сзади отрабатывает, и впереди успевает».

В полуфинальном матче с Бельгией Погба при обороне персоналил за Маруаном Феллайни. И ничего не позволил сделать партнеру по «МЮ».

Ярче всего в атаке Поль проявил себя в финале, поразив ворота Хорватии. Он забил ударом с линии штрафной. Но интересно другое: хавбек сам же начал атаку, быстро бросив мяч из глубины на набравшего скорость Килиана Мбаппе.

Разогнать контратаку – то, что Погба замечательно умеет. В игре с Австралией после его передачи Гризманн выходил на ударную позицию, но пробить ему не дали – сбили в штрафной. Подобная история повторилась в игре с Аргентиной, только вместо игрока «Атлетико» сбит был Мбаппе.

Лука Модрич, Хорватия



Организаторы турнира вручили ему «Золотой мяч». Как лучшему футболисту.

Такого игрока нельзя упускать ни в одном эпизоде. Казалось бы, Россия смогла сдержать его. Во многом благодаря Александру Головину, который накрывал лидера балканской сборной на приеме мяча. Или вовсе не позволял получать снаряд, перекрывая линию передач. Но в концовке матча Модрич нашел свой момент, когда Головин и Смолов задержались в атаке: Лука на разряженном пространстве обыграл Романа Зобнина и выкатил мяч забежавшему по флангу Дамагою Виде, после прострела которого был заработан результативный угловой.

Модрича отличает решительность. В овертайме игры с Данией в 1/8 финала он не реализовал пенальти. Но отправился бить в послематчевой перестрелке и послал мяч в ворота. «Лука сам вызвался. Не смотря на промах. Он – великий», – сказал после игры наставник Хорватии Златко Далич.

Кевин Де Брюйне, Бельгия



Самый тонкий игрок всего чемпионата мира. В значении мысли, а не конструкции тела. В матче за третье место трижды выводил партнеров один на один с вратарем Англии! И если Ромелу Лукаку две попытки запорол, то Эден Азар своим шансом воспользовался.

Де Брюйне начинал турнир в опорной зоне. Но по ходу турнира Роберто Мартинес переместил его ближе к атаке, на позицию, с которой легче изобретать шансы для взятия ворот. Тренер и партнеры фантазера признаются, что тот может сыграть везде, за исключением ворот.

Антуан Гризманн, Франция



Стал самым результативным футболистом в составе чемпионов мира – на его счету четыре гола и два результативных паса. Да, три мяча Антуан забил с пенальти. Но их еще нужно было реализовать.

Лидер «Атлетико» исполнял угловые и штрафные удары. Подачи были настолько хороши, что таили опасность даже тогда, когда партнеры до них не добирались. Хорватия познала на себе это сразу дважды: Манджукич после подачи Гризманна срезал мяч в свои ворота, а Иван Перишич сыграл рукой, за что его команда получила пенальти.

Гризманн играл одну из важнейших ролей в контратаках. Он опускался глубоко в оборону, чтобы их разгонять. В этой роли он отлично себя чувствует, так как умеет быстро избавляться от мяча.

На ЧМ-2018 Гризманн не только ярко играл, но и проявил себя джентльменом – не праздновал гол в ворота Уругвая. Почему? «Там играют мои друзья (очевидно, партнеры по «Атлетико» – Хосе Хименес и Диего Годин – прим. «Советского спорта»)! А еще на заре карьеры я пересекся с одним уругвайцем, который дал мне много советов», – сказал герой.

Нападающие:

Эден Азар, Бельгия



Как создавал моменты партнерам, так и сам оказывался на ударных позициях. Вот и забил три гола, а также дважды ассистировал партнерам. По статистике «гол+пас» уступил лишь Гарри Кейну (шесть голов) и Антуану Гризманну (четыре гола и две передачи).

Азар забил гол, который гарантировал его команде бронзовые медали: в матче с Англией игрок интегрировал в результативный балл проникающий пас Де Брюйне.

Килиан Мбаппе, Франция



Забил четыре гола. Из игроков края атаки такое удалось лишь Денису Черышеву.

В каждом матче терзал соперников скоростными рывками и дриблингом.

Считается, что Мбаппе разрешают не дорабатывать в обороне. Но он пашет. В финале 19-летний юнец несколько раз срывал атакующие порывы левого защитника Хорватии Ивана Стринича. Один раз – в собственной штрафной площади. Так делают у Франции все, молодое дарование не исключение.

Артем Дзюба, Россия

Как и Азар, набрал пять результативных действий – три гола и два результативных паса.

Особенность Дзюбы в том, что в матчах плей-офф он совершил два результативных действия – забил гол в игре с Испанией и отдал передачу против Хорватии. В отличие от именитых Гарри Кейна и Ромелу Лукаку, наш форвард не потерялся в важных матчах.

Гарри забил шесть голов, но пять из них в группе! Причем все в ворота Туниса и Панамы, три – с пенальти! Голевых передач британец не делал. Лукаку все свои мячи (их набралось четыре) отправил в ворота этих соперников! В плей-офф он сделал результативную передачу в противостоянии с Бразилии, на этом и все. Наш-то боец круче!

Гораздо лучше Дзюбы в плей-офф из центрфорвардов выступил лишь Марио Манджукич – три гола и один пас. Но он проспал групповой этап – ни одной отметки на табло.

Дзюба провел ровно весь турнир, чего не скажешь о его визави. Без голевого балла он ушел с поля лишь с битвы с Уругваем. Но ее провалила вся наша команда. Артем, кстати, тогда стал лидером дружины Черчесова по количеству ТТД.