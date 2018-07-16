Обозреватель «Советского спорта» говорит «пока» чемпионату мира по футболу, который, может, и не пройдет никогда больше в России. Как жаль!

ЗА КОСИЧКУ ИЗ БОЛОТА

Вы когда-нибудь ходили по болоту? Я – да, когда выскочил на поле «Лужников» через пару часов после финала Франция – Хорватия (4:2).

«Хлюп-хлюп», - чавкало под ногами. Если бы хорваты опять дотянули до дополнительного времени, они бы утопили французов в этом болоте. Домагой Вида вытащил бы себя оттуда за косичку.

Хлюп-хлюп.

По полю метались взбудораженные люди. Тысячи волонтеров пели с трибуны что-то звериное: «Я ухожу, ухожу красиво!» Эти ребята отработали чемпионат мира великолепно. И знаете, иногда тоже хочется бросить все – и записаться в эту армию, чтобы носить красную куртку, обедать с ними в столовой и кричать «Дай пятеру волонтеру!», протягивая гигантскую поролоновую ладонь проходящим мимо людям.

«Лужники» никогда больше не проведут такой матч. Хотя… Италия, Франция, Бразилия, Германия, США получили право на два мундиаля, а Мексика – вообще на три. Чем мы хуже? Остановись, мгновение, ты прекрасно! Не уходи никогда, повторись еще.

СУПРУГИ- БИАТЛОНИСТЫ

Самое интересное – это VIP-выход, откуда стремительно выбегают звезды, чтобы их не узнали, не задержали на интервью. После финала у каждого был фирменный футбольный мяч, которые в официальных магазинах продаются по 10 тысяч рублей за штуку.

Александр Ревва купался в лучах славы, фотографируясь с фанатами. Актеры из фильма «О чем говорят мужчины» прошли ровно, никто их не трогал. Они перед мундиалем предлагали снять Станислава Черчесова – и не на мобильник. Мимо пробежал изрядно похудевший Федор Бондарчук, держа за руку девушку с большими глазами по имени Паулина.

Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. Это же Дарья Домрачева с намалеванным белорусским флагом на правой щеке и муж ее Уле-Эйнар Бьорндален с норвежским флагом тоже на правой щеке. Я живо представил, как супруги-биатлонисты друг другу их рисовали.

«Игра получилась фантастической. Настоящий финал чемпионата мира! – признался Бьорндален. – Шесть мячей было забито. Нисколько не жалеем, что сюда приехали».

«Потрясающая атмосфера. Борьба на поле шла до последних минут, - вторила Домрачева. – Хорватия не сдавалась, и было приятно наблюдать красивый футбол. Турнир организован замечательно, и мы счастливы, что попали на финал. Смотрели и матчи сборной России. Расстроились, когда вы не забили пенальти хорватам. Но были впечатлены игрой вашей команды. Никто не ожидал от нее такой собранности и командного духа».

«ПОКАЖИТЕ ИМ СТАЛИНГРАД!»

В темноте ночи мимо черной пантерой скользнула Наоми Кэмпбелл. Кого тут только не встретишь! Вот стоит Евгений Малкин, от интервью отказывается. Когда его просят поделиться впечатлениями об антураже, Джино замечает: «Посмотрите, рядом с вами Лысенков – у него спросите».

А что, спрашивайте, мне не жалко. Стоп, что за мужчина в круглых очках с усами надежды? Это же президент ИИХФ Рене Фазель! Знаете, как приятно в суете людской встретить родственную душу?

- Давайте сравним чемпионаты мира по футболу и по хоккею, - я ударил любя, но ниже пояса.

- Никак не можно сравнить! – воскликнул Фазель. – Посмотрите, какие тут гигантские стадионы. И вручение медалей прошло под проливным ливнем. У нас в хоккее такого никогда не было. Финал получился интригующим, у хорватов прекрасная команда, но я болел за Францию с ее отличной защитой.

- Но что мы в хоккее можем перенять из футбола?

- Футбол – наш большой братик, - заметил Фазель. – У него гораздо больше денег, зрителей, вообще всего. Будь у хоккея такие арены на 80 тысяч зрителей, собирай мы телеаудиторию в один миллиард болельщиков. Тут вообще все другое. И я очень люблю футбол. Но для меня хоккей остается спортом номер один.

…Это Фазель еще не слышал, что сказал президент ФИФА Джанни Инфантино на мероприятии в Большом театре в день финала: «Забудьте о хоккее и других видах спорта. Россия – это чисто футбольная страна!»

Да, конечно, так взяли и забыли. А репортеры уже бежали от Фазеля к глыбе в пестрых одеяниях. Это Стивен Сигал шел к парковке, как ледокол «Леонид Брежнев», раздвигая всех на своем пути. Делать селфи он не спешил.

Рядом скромно топтался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «На зимней Олимпиаде наши болельщики кричали своим спортсменам: «Ребята, покажите им Сталинград!» - травил байки Зюганов. – А рядом стоял пожилой немец и качал головой: «Граждане, тогда у вас был совсем другой тренер. Суровый, справедливый и очень эффективный».

Вообще Станислав Черчесов, как я понял, с уважением относится к Йосифу Сталину, отзывается о нем с теплотой.

«Черчесов – молодец, - добавил Зюганов. – Я смотрел первый матч чемпионата мира прямо на втором ряду, рядом с нашей скамейкой. И видел, как Стас руководил. Я много лет дружил с Анатолием Тарасовым. Помню, как он ходил вдоль бортика и создавал грозную атмосферу. Черчесов похож на Тарасова своим характером, неуемной страстью. Правда, Тарасов был пожестче. Надо заставить людей работать. Тогда они и на поле будут блестяще играть».

Это секрет успеха. Еще у Зюганова спросили, расстраивает ли его что-то в уходящем чемпионате мира. Тот ответил: «Плохо, что под шумок приняли закон о пенсионной реформе».

Вот почему в сборной России поспешили уйти на пенсию Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Александр Самедов. Затянешь – и вообще на нее не попадешь.

А чемпионат мира уже ушел в закат, и только тусклые силуэты метались в отблесках фонарей. Я думал найти среди них Усэйна Болта, но это как искать черную кошку в темной комнате, тем более если там ее нет.

Чао, мундиаль! Ты был прекрасен!