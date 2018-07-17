Отшумели футбольные баталии в стране. Экономический эффект и прочие бонусы еще предстоит подсчитать и проанализировать. Пока же ясно одно – дан однозначный ответ на вопрос, поставленный Леонидом Слуцким: «Футбольная ли мы страна»? Ответ – однозначно да.

Можно ли считать футбол спортом номер один в России? Думаю, если даже сомнения на этот счет у кого-то и были, чемпионат мира развеял их окончательно. И лучше всего это можно увидеть в тех уголках страны, где, в силу самых разных причин, популярность футбола до последнего времени была не столь велика.

Россия блестяще справилась с ролью страны-хозяйки чемпионата. Звезды мирового футбола получили возможность сыграть на прекрасных современных полях, а многочисленные гости со всех континентов – окунуться в незабываемую атмосферу тепла, дружелюбия и гостеприимства. Не подвела и сборная, от которой болельщики за многие годы разочарований перестали ждать чего-либо. Но наша команда смогла удивить многочисленных скептиков крупными победами, порадовать всех поклонников выходом из группы, сотворить настоящее чудо на глазах всей страны и всего мира, одолев испанцев, и в итоге уступить в четвертьфинале серебряным хорватам только в серии пенальти.

Смотрели и праздновали везде – на новых стадионах, возведенных специально к чемпионату, на знаменитых аренах, в спорт-барах, кафе и фан-зонах. Для традиционно футбольных регионов страны такой ажиотаж неудивителен. Однако, стоит обратить внимание и на такие места, где до чемпионата футболом не сказать, чтобы сильно увлекались и интересовались на массовом уровне.

Взять хотя бы Магадан. Тут все осложнялось еще и разницей во времени. Когда в Санкт-Петербурге прозвучал стартовый свисток матча сборных России и Египта, в столице Колымского края было пять часов утра. Наиболее фанатичные футбольные болельщики из числа тех, кто может себе это позволить, на время чемпионата отправились наслаждаться зрелищем на стадионы и в фан-зоны «на материк». Тем не менее, спорт-бары Магадана были заполнены под завязку, а после победы праздник продолжался на улицах в окружении сопок, с которых к концу июня еще не везде сошел снег.

Магнитогорск заслужено считается хоккейной Меккой России. Весной город вместе с Челябинском принимал юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой. Посещаемость отдельных матчей достигала семи с половиной тысяч зрителей. При этом местный футбольный клуб «Металлург», играющий в третьем дивизионе зоны «Урал и Западная Сибирь», подобным вниманием публики похвастать не мог. На третий день после открытия Чемпионата мира магнитогорцы на своем поле принимали лидера турнирной таблицы своей зоны и одержали победу со счетом 3:0. С трибун за матчем наблюдали чуть больше ста человек. И это при том, что вход на стадион, недавно открытый после реконструкции, был бесплатным.

А вот уже в день противостояния Франции с Аргентиной «Металлург» на своей арене собрал зрителей в десятки раз больше. Увидев футбол в исполнении лучших игроков мира, уральцы вспомнили и о своей команде. И у магнитогорских футболистов из хоккейного края появился стимул выхода во второй дивизион зоны «Урал-Поволжье».

А вот Крым не назовешь нефутбольным регионом. И за Россию здесь болели всегда. А нынешний чемпионат – уже второй по счету, когда крымчане поддерживают российскую сборную, как команду своей страны. В летние месяцы армия футбольных болельщиков Крыма и Севастополя значительно возрастает за счет многочисленных отдыхающих. В дни матчей Чемпионата мира все крымское побережье можно назвать одной большой фан-зоной. К тому же открытие автомобильного движения по Крымскому мосту существенно упростило для местных поклонников футбола поездки, как говорят крымчане, «на континент». А значит, проще стало добираться на матчи, проходившие в Сочи, Краснодаре, Ростове и более удаленных от полуострова городах России. Санкции обрубили крымским футбольным клубам возможность принимать участие в общероссийском первенстве. Но в Крыму и Севастополе проводится свой собственный чемпионат, и в скором времени его лидеры смогут получить возможность выступать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Чемпионат позволяет говорить о возрождении массового интереса к футболу в Калмыкии. В конце девяностых и начале нулевых во времена амбициозного и эксцентричного калмыцкого президента Кирсана Илюмжинова клуб «Уралан» из столицы республики Элисты несколько раз пробивался в высший дивизион, однажды занимал там довольно высокое седьмое место и доходил до полуфинала Кубка России. В этой команде начиналась тренерская карьера Леонида Слуцкого и Игоря Шалимова, за нее выступали Александр Филимонов, Игорь Чугайнов, Денис Колодин. Но из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус.

Сейчас ставка в республике сделана на развитие любительского и детско-юношеского футбола. Ничто так не вдохновляет юных футболистов, как успехи сборной своей страны и возможность увидеть собственными глазами игру звезд мирового уровня. Поэтому на матчах в Волгограде и Ростове можно было увидеть довольно большой десант болельщиков из Калмыкии. А детский фольклорный коллектив «Тюльпанчик» благодаря победе на международной премии «ART-Open world» получил возможность осуществить свою мечту – выступить на чемпионате мира. Маленькие калмыцкие артисты удостоились своей порции бурных зрительских аплодисментов на матчах Бразилии со Швейцарией и Англии с Тунисом.

Не имеет собственной команды в российском футбольном первенстве и Хакасия, где среди игровых видов спорта по популярности лидирует хоккей с мячом. Резко континентальный климат с коротким, хоть и жарким, летом и долгой холодной зимой не способствует развитию футбола. Тем не менее, здесь опять можно увидеть мальчишек, гоняющих мяч во дворе или на спортивной площадке.

В Хакасии заметную роль в повышении интереса к футболу вообще и к Чемпионату мира в частности сыграл энтузиазм главы республики Виктора Зимина. Четырехчасовая разница во времени между Москвой и Абаканом не помешала массовым просмотрам матчей в спортивных барах и на центральной площади республиканской столицы. Причем Глава Республики сам переживал среди простых болельщиков на всех играх сборной России, и активно делился впечатлениями об играх в соцсетях.

За последние годы в столице Хакасии Абакане, а также в Саяногорске, Черногорске и Аскизе появились полноразмерные футбольные поля с искусственными газонами. Проект стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года предполагает строительство пятнадцати футбольных полей с искусственным покрытием, из которых три полноразмерных и двенадцать мини-футбольных.

И сейчас, по горячим следам оглядываясь на итоги чемпионата и выступление нашей сборной, хочется верить, что футбол в нашей стране ждет большое будущее. В том числе и в таких регионах, которые сейчас еще сложно назвать футбольными, но которые ими обязательно станут.