Как рождаются глоры. После ЧМ сборную России резко начали любить (видео)
Корреспонденты «Советского спорта» вновь вышли на улицы столицы, чтобы узнать, как триумф нашей футбольной сборной повлиял на домашнем ЧМ повлиял на ее узнаваемость.
Еще каких-то три-четыре недели назад москвичи смело отвечали на вопросы корреспондентов «Советского спорта»: «Я не знаю футболистов сборной России». И ведь это было не зазорно. С 2008 года россияне не только изголодались по победам национальной команды, но и потеряли в нее всякую веру. «Тренер? Газзаев, конечно», – парировал вопрос мужчина перед чемпионатом мира. Что поделать, «лузеры» не интересны никому.
Но все изменилось после неожиданного успеха сборной России на домашнем чемпионате мира. О российских футболистах говорили из каждого телевизора, холодильника и микроволновки. Корреспонденты «Советского спорта» решили вновь выйти на улицы Москвы, чтобы проверить, насколько же успех сборной России повлиял на ее узнаваемость. Оказалось, что победителей любят все. И знают практически все. Правда, еще остались проблемы со Станиславом Черчесовым. Мы так и не смогли выяснить, как же именно зовут наставника сборной России: «Черкесов», «хороший мужчина в усах» или «Стас, который космос». В любом случае, мы сделали вывод, что наши сограждане любят и знают именно тех, кто побеждает. На сей раз это сборная России по футболу.