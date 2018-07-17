Корреспонденты «Советского спорта» вновь вышли на улицы столицы, чтобы узнать, как триумф нашей футбольной сборной повлиял на домашнем ЧМ повлиял на ее узнаваемость.

Еще каких-то три-четыре недели назад москвичи смело отвечали на вопросы корреспондентов «Советского спорта»: «Я не знаю футболистов сборной России». И ведь это было не зазорно. С 2008 года россияне не только изголодались по победам национальной команды, но и потеряли в нее всякую веру. «Тренер? Газзаев, конечно», – парировал вопрос мужчина перед чемпионатом мира. Что поделать, «лузеры» не интересны никому.

Но все изменилось после неожиданного успеха сборной России на домашнем чемпионате мира. О российских футболистах говорили из каждого телевизора, холодильника и микроволновки. Корреспонденты «Советского спорта» решили вновь выйти на улицы Москвы, чтобы проверить, насколько же успех сборной России повлиял на ее узнаваемость. Оказалось, что победителей любят все. И знают практически все. Правда, еще остались проблемы со Станиславом Черчесовым. Мы так и не смогли выяснить, как же именно зовут наставника сборной России: «Черкесов», «хороший мужчина в усах» или «Стас, который космос». В любом случае, мы сделали вывод, что наши сограждане любят и знают именно тех, кто побеждает. На сей раз это сборная России по футболу.