Мы решили подвести итоги чемпионата мира, задав одинаковые вопросы знаменитому ветерану, авторитетному арбитру, опытному функционеру, спортсмену в политике и волонтеру ЧМ-2018.

– Что для вас стало главным событием турнира?

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

– Весь мир теперь будет смотреть на Россию другими глазами. Теперь все знают, что русские гостеприимны и приветливы, а не такие, как нас малюют американцы и англичане. А кто победил, уже не столь важно.

Александр ЕГОРОВ, глава департамента судейства и инспектирования РФС:

– Мы провели умопомрачительный чемпионат мира. Ни до, ни после ничего подобного не было и уже не будет.

Григорий ИВАНОВ, президент клуба премьер-лиги «Урал»:

– Игра нашей сборной. Ребята здорово проявили себя. Может, не всегда хватало техники, были ошибки, но то, как они выкладывались, сколько радости принесли людям – надо отдать им должное. Для меня самым большим открытием стало то, что у нас, оказывается, есть сборная, способная своей игрой влюбить в себя всю страну.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Государственной думы:

– Мы стали свидетелем одного из главных событий в жизни страны за последние пять лет. Прекрасный турнир стал визитной карточкой России – это очень важно. Внутри страны за последнее время чемпионат мира перекрывает по значимости даже открытие Крымского моста. Не меньше меня впечатлило, что люди, ранее к футболу интерес не проявлявшие, вдруг стали ярыми болельщиками.

Игорь ТОЛУБАЕВ, волонтер чемпионата мира:

– Я был из той категории волонтеров, которые работают с командами. Когда мне выпала сборная России, многие друзья смеялись, что не увижу звезд мирового футбола, турнир для меня закончится после групповой стадии. Я же, наоборот, был настроен более оптимистично и в итоге оказался прав. Еще важно, что волонтер не должен быть навязчив, поэтому с зарубежными футболистами вряд ли получилось бы пообщаться или сфотографироваться, а наши ребята в этом плане оказались проще. У них всегда находилась возможность перекинуться парой фраз, пошутить, пообщаться. И главным открытием турнира я бы назвал открытость наших футболистов: простые в общении, никакой звездной болезни. Дзюба, Смолов, Миранчуки смеялись вместе с нами, рассказывали интересные истории. Такие же люди, как мы все.

– Ваша версия лучшего матча?

Андреев: – В Ростове-на-Дону, Япония – Бельгия. Сам на стадионе не был, смотрел по телевизору – самый захватывающий матч турнира. Проигрывать по ходу второго тайма 0:2 и победить 3:2 – невероятный сценарий! Обилие моментов, игра без середины поля, интрига, что еще надо зрителю?

Егоров: – Я очень переживал как болельщик в матчах России с Испанией и Хорватией, но остальные игры смотрел с профессиональной точки зрения, больше следил за судейскими решениями. Лучший матч с точки зрения арбитража не назову – в ФИФА есть, кому ставить оценки. Но после этого чемпионата мира останется очень много материала для обучения арбитров, примеров, как нужно судить и как не нужно.

Иванов: – Четвертьфинал Бельгия – Бразилия. Думаю, в пояснениях ответ не нуждается.

Валуев: – Интересных матчей было немало. Удивительно было видеть, как признанные всеми фавориты уезжали домой на ранних стадиях. Чемпионат получился очень богатым на сенсации, что, конечно, добавляло интриги. И тут дело даже не в слабости фаворитов, а в силе претендентов на места в топе.

Толубаев: – Дания – Хорватия. Мой друг поставил очень большую сумму на проход хорватов, и мы были уверены, что матч станет для них легкой прогулкой. Смотрели на большом экране в торговом центре, причем по соседству сидели датчане. Когда Модрич в дополнительное время не забил пенальти, я чуть не умер прямо там. В серии пенальти уже пошла небольшая конфронтация с датчанами – в общем, адреналинчика в тот вечер хлебнули.

– Какая сборная вам понравилась больше всех, не считая российской?

Андреев: – Ни за кого не болел, но самой симпатичной сборной, которая показала красивый футбол, для меня является Бельгия. Играют в фантастически, да, чуть-чуть не повезло, что уступили Франции, но золотые медали бельгийцы вполне заслуживали.

Егоров: – Мне нравились хорваты, своим желанием, боевитостью, борьбой с первой до последней минуты. Очень симпатичная сборная была у Бельгии, показалось, что свой потенциал они не реализовали. Франция – заслуженный чемпион мира, футбольный бог благоволит сильнейшим.

Иванов: – Бельгия. Красивый, комбинационный футбол впечатлил.

Валуев: – Болел только за Россию. Был, допустим, на полуфинале Англия – Хорватия, вообще не зацепило.

Толубаев: – Я стараюсь придерживаться принципа: пусть дальше идет не тот, кому повезет, а тот, кто заслужил. Очень понравилась Бельгия, но Франция, считаю, и у бельгийцев, и в финале выиграла заслуженно, действуя очень прагматично.

– Согласны с организаторами, что Лука Модрич – лучший игрок турнира?

Андреев: – С моей точки зрения, претендентов было трое, и поставил бы их в таком порядке: Азар, Мбаппе и Модрич. Но раз ФИФА выбрала хорвата – у меня вопросов нет.

Егоров: – Модрич – великий футболист, и не собираюсь спорить со специалистами. Из судей назвал бы иранца Алирезу Фагани. Мне вообще сложно представить, где он в Иране судит матчи такого накала, чтобы показывать такой высокий уровень понимания игры. Его работа на турнире меня восхитила. А лучшим арбитром чемпионата мира я бы назвал Сергея Карасева. Он был достоин большего.

Иванов: – Очень много игроков хорошо проявили себя, но мне больше всех понравился Эден Азар.

Валуев: – Он команду, во многом, до финала и дотащил. Три раза подряд хорваты играли дополнительное время, а маленький, жилистый Модрич все равно оставался самым полезным.

Толубаев: – Логичнее был бы выбор Гризманна, но и с кандидатурой Модрича абсолютно согласен. В нескольких матчах он тащил свою команду. Но отдельно хочу отметить человека, который много в России не жил, но полностью отдается за нее душой и сердцем. Говорю о Денисе Черышеве. Лучший бомбардир нашей команды, как раз был одним из первых, с кем я попытался заговорить, попросить о фото. Он сразу подошел, пожал нам с товарищем руки, сказал: «Да какие вопросы. Конечно, можно». Мы еще немножко поговорили, и остались впечатления, что общался с другом из своего двора. Очень симпатичен, как игрок и как человек. Такой непростой карьерный путь, столько жил в чужой стороне… Кстати, рассказывал нам, какие слал утешительные эсэмэски своим друзьям из испанской сборной после нашей победы. Было удивительно все это узнать.

– Как вам новый полноправный участник футбольного действа – VAR?

Андреев: – Система VAR себя полностью оправдывала до финала. А в финале, конечно, как сказал Модрич, такие пенальти не назначают. Я тоже, в принципе, против этой системы. Обязательно должен быть человеческий фактор, ошибки, главное – без предвзятости.

Егоров: – Я могу дать вам телефон Роберто Розетти, который отвечал за VAR на чемпионате мира. Хотите? Сам же просто понимаю, что это уже часть футбола, но пока больше вопросов, чем ответов.

Иванов: – Мне система не нравится. Ошибки есть у всех: футболистов, тренеров, судей, и по мне пять минут рассматривать один эпизод – перебор. Сторонников тоже хватает, но мне кажется, что VAR убивает футбол.

Валуев: – В финале VAR помог. Значит, его должны были ввести раньше, так как система с привлечением видеоарбитров снимает все вопросы и позволяет либо исправить ошибку, либо убедиться в верности принятого решения. Хотя, понятно, что все равно останутся недовольные.

Толубаев: – На тему VAR много консервативных взглядов, но от прогресса не уйдешь. Уверен, вскоре система будет использоваться во всех лигах.

– После такого шикарного выступления сборной футбол вошел в жизни чуть ли не всей страны. Как не упустить волну народной любви и не допустить повторения ситуации десятилетней давности, когда после Евро-2008 Россия сходила с ума по сборной, а через полтора года проклинала этих же игроков за поражение в Мариборе и кальяны?

Андреев: – Все останется так, как было до чемпионата мира. Стадион за 18-19 миллиардов в Ростове не будет использоваться командой, так как аренда на один матч 12 миллионов. Кому платятся эти деньги? Сегодня прочитал, что ливневые дожди чуть не смыли стадион в Волгограде. Это что за строительство такое? Никакого всплеска не будет, чемпионат мира завершился в воскресенье, в понедельник о нем уже все забудут.

Егоров: – Все зависит от людей, которые будут командовать инфраструктурой, оставшейся после чемпионата мира. Им светлой головы и разума, чтобы все досталось детям. А то читаешь интернет: здесь дорого, там еще дороже арендовать. Мы построили красавцы-стадионы, базы… Была бы такая инфраструктура в моем детстве – поверьте, наше поколение стало бы чемпионом мира. Поэтому Христом Богом прошу руководителей регионов: «Пустите туда детей!». Будут расти дети – будет результат.

Иванов: – История 2008-го не повторится. Сейчас ребята уже понимают больше, в частности, и благодаря опыту прошлого поколения. Уверен, теперь вся страна будет болеть за сборную, а это многое меняет. Да, от поражений никто не застрахован, и совсем не факт, что мы будем всех громить, но ребята, помня летний турнир, будут биться за сборную с той же яростью. Главное, чтобы это не пропало.

Валуев: – Все зависит от взаимодействия футболистов и клубов с российским обществом. Игрокам нужно помнить, что к публичному человеку приковано огромное количество внимания, сейчас у каждого есть телефон, а то и два, и все кругом снимают и выкладывают что только могут. Вот, например, фотографы могут делать сотни кадров в минуту, и в какой-то момент кто-то моргнет, а представят так, что спал на заседании. Это все понимают, но люди верят и обсуждают. Вот и футболистам надо быть примерами, думать, что говоришь и что делаешь. У публичного человека нет личной жизни, стал известным и популярным – будь готов. Мы все гордились игрой сборной, все болели, и так хочется, чтобы команда и своей игрой, и своим поведением удержала эти эмоции как можно дольше.

Толубаев: – Будут результаты – все будет в порядке. Главное, чтобы детские школы давали подпитку, но для этого необходимо достойное финансирование, и, еще важнее, чтобы оно доходило до нужных мест.