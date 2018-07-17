Авторы «Советского спорта» пытаются понять, где Александру Головину лучше начинать свою европейскую карьеру, в Лондоне или в Монако.

Александр Головин находится на распутье. За ним ведут охоту ведущие клубы Европы, но лишь от 22-летнего футболиста зависит, в какой команде он начнет предстоящий сезон.

Главных претендентов двое – оба принадлежат российским олигархам: лондонский «Челси» Романа Абрамовича и «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Есть, конечно, и третий вариант – остаться в ЦСКА, но мы его рассматривать не будем, как, надеемся, и Александр.

В такой клуб как «Челси» Александру вряд ли стоит соваться в самом начале европейской карьеры. Почему? Мы объясним.

Фабрика звезд

Килиан Мбаппе (135 млн евро), Тома Лемар (70 млн евро), Антони Марсьяль (60 млн евро), Бенджамен Менди (57,5 млн евро), Фабиньо (50 млн евро), Бернарду Силва (50 млн евро)… Это – лишь немногие из громких трансферов молодых футболистов из «Монако» в топ-клубы Европы за последние пару лет.

Понятно, что Головину наплевать, сколько на его трансфере заработает какой-то там клуб и какой-то там очередной российский олигарх. Не наплевать ему должно быть на другое – все эти молодые футболисты стали звездами мирового масштаба именно в «Монако», позже отправившись в топ-клубы уже в новом статусе. До приезда в клуб они были молодыми и перспективными игроками, каким сейчас является и Александр. Через 1-2 года после переезда в «Монако», кода огранка алмазов закончилась, ценник на них подскочил до 60-70 миллионов.

Лучшего места, чтобы начать европейскую карьеру сейчас просто нет. Это понимают и в самом княжеском клубе, пытаясь этими же доводами склонить выбор Головина в свою пользу.

Английская мясорубка

Вы только вспомните, сколько у нас есть примеров, когда сверкнувший на крупном турнире российский футболист перебирался в европейский топ-чемпионат, прельщенный славой, и губил свою карьеру.

Взять хотя бы самого дорогого на данный момент российского игрока, когда либо проданного за рубеж – Юрия Жиркова. В свое время все тот же «Челси» Романа Абрамовича приобрел его у все того же московского ЦСКА за 21 млн евро. В Англии Юрий не выдержал конкуренции и наглухо присел на скамейку запасных. В Россию он вернулся всего через два года. Где гарантии, что с Головиным не произойдет то же самое в сборной мира, которую из себя сейчас представляет любой топ-клуб Англии, такой как «Челси»?

Можно вспомнить примеры Динияра Билялетдинова и Романа Павлюченко… С тех пор, как они стали европейскими звездами на Евро-2008 прошло всего 10 лет. Головин рос на их историях – сам видел, что с нашими игроками сделала Англия. Да, каждый случай можно назвать частным, как с Павлюченко, который пришелся не по нутру Гарри Реднаппу. Но где Гарантии, что такой же частный случай не произойдет и с Головиным?

Путь свободен

Конкуренция есть и в «Монако», можете сказать вы. И будете правы. В «Монако» есть конкуренция – на позиции Александра играет бельгийский вундеркинд Юри Тилеманс, которого не сегодня-завтра тоже купят в Англию, и уже отгремевший свое Жоао Моутиньо, рядом с которым было бы полезно поиграть любому молодому футболисту.

Нынешнее трансферное окно уже расчистило дорогу для нового центрального полузащитника «Монако» вне зависимости от того, кто это будет, Головин или кто-то другой. Из клуба ушел опорник Фабиньо. На Британские острова сбежал Лемар, которого в «Монако» последнее время использовали больше не как флангового игрока, а как футболиста центральной оси. Так что на игрока, купленного за 15-20 млн евро «Монако» будет рассчитывать, как на основного. Есть гарантия, что условного Головина никто не сгнобит в запасе, как это может запросто произойти в «Челси».

Еще один плюс «Монако» – тренер, Леандро Жардим, который воспитал уже не одну плеяду молодых звезд. Он трудится в «Монако» вот уже на протяжении четырех лет и никуда не собирается. В «Челси» же приходит новая «метла» Маурицио Сарри, которая будет мести по-новому. Что ждет новобранцев? Никто так и не скажет.

Начинать плавать, как и запускать европейскую футбольную карьеру, можно по разному. Можно окунуться в омут с головой, надеясь выплыть, а можно начать с учебного бассейна под надзором специалистов. Но выбирать, как это будет, по прежнему – Головину.