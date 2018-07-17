За участие своих футболистов в чемпионате мира футбольные клубы получают компенсацию.

С 14 июня по 15 июля 2018 года многие клубы лишились своих ведущих футболистов – те отправились в Россию на чемпионат мира. На протяжении всего этого месяца игроки продолжали получать в своих клубах зарплату, а команды рисковали потерять своих ведущих исполнителей из-за травмы, полученной в матче за национальную команду.

Чтобы клубы с большей готовностью расставались с футболистами на период чемпионата мира, ФИФА придумала специальную систему компенсации. Сумма в размере 180 миллионов евро распределялась между командами, которым принадлежали футболисты, отправившиеся в Россию.

Англия и тут заработала

Весь этот фонд делился на общее число футболистов-участников ЧМ-2018 и общее количество дней, которое каждый из них мог провести на турнире. В итоге получилось что за каждый день на ЧМ-2018, который игрок проводил на чемпионате мира клуб получал по 7 236 долларов.

Больше остальных заработали команды английской премьер-лиги. По итогам турнира ФИФА выплатит английским клубам 34,8 млн евро или 19,6% от общего фонда. Второй стала испанская примера – 18,7 млн евро. Третье место заняла немецкая бундеслига – 15,9 млн евро. Участвуй в чемпионате мира сборная Италии, бронза была бы за итальянским чемпионатом. А так серия А совсем немного отстала от немцев – 15,7 млн евро.

Российская футбольная премьер-лига, как и в таблице коэффициентов УЕФА, разместилась на шестой строчке. Игроки отечественных клубов, задержавшись на чемпионате мира смогли принести своим работодателям прибыль в размере 8 млн евро, или 4,5% от общего фонда выплат.

Вот – десятка самый выигравших от чемпионата мира футбольных лиг:

Страна Сумма в млн евро % от общего фонда 1 Англия 34,8 19,6 2 Испания 18,7 10,5 3 Германия 15,9 8,9 4 Италия 15,7 8,8 5 Франция 13,1 7,3 6 Россия 8 4,5 7 Португалия 5,7 3,2 8 Саудовская Аравия 5,5 3,1 9 Мексика 5,1 2,9 10 Япония 3,4 1,9

«Манчестер Сити» – самый богатый

Больше остальных на чемпионате мира заработал чемпион Англии – «Манчестер Сити». ФИФА перечислит клубу сумму в размере 4,42 млн евро. Вторым стал победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» – 4,32 млн евро. Третий клуб – лондонский «Челси» Романа Абрамовича, который получит от ФИФА 3,96 млн евро. В десятку также вошли «Тоттенхэм», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Атлетико», «Ювентус».

Клуб Выплаты в млн евро 1 «Манчестер Сити» 4,42 2 «Реал» 4,32 3 «Челси» 3,96 4 «Тоттенхэм» 3,84 5 «Барселона» 3,66 6 «ПСЖ» 3,61 7 «Манчестер Юнайтед» 3,35 8 «Монако» 3 9 «Атлетико» 2,67 10 «Ювентус» 2,49

Получат компенсации и российские клубы. Больше остальных на чемпионате мира заработал московский «Локомотив» – 1,71 млн евро. Футболист железнодорожников, защитник Ведран Чорлука, принял участие в финальном матче, чем слегка помог своему клубу.

Вторым в списке российских команд стал питерский «Зенит», в котором сосредоточилось больше всего футболистов из сборной России, дошедшей до четвертьфинала ЧМ-2018. Сине-бело-голубым ФИФА должна 1,22 млн евро. Третьим стал «Краснодар». Четвертым в списке оказался столичный ЦСКА – 1,14 млн евро.

Больше ни один клуб из России не вошел в топ-50 команд, которым ФИФА выплатит компенсацию. «Спартак», делегировавший на ЧМ-2018 всего трех футболистов, может рассчитывать на компенсацию в размере 0,52 млн евро. Также компенсации получат «Ростов» и «Арсенал» – по 0,25 и 0,24 млн евро соответственно.

Кроме того ФИФА выплачивает национальным футбольным федерациям призовые в зависимости от места, которое на ЧМ-2018 заняла команда. Чемпион получает 38 млн долларов, серебряный призер – 28 млн долларов, а бронзовая команда – 22 млн долларов.

Сборная России, пробившись в четвертьфинал домашнего турнира, тоже получит немалые призовые – 16 млн долларов. Соответствующую сумму получит каждый из неудачников четвертьфинальной стадии.

Призовые получают даже команды, вылетевшие на групповом этапе – по 8 млн долларов каждая.