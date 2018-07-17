«Спартак» обездолили. ФИФА выплатит 8 млн евро клубам РФПЛ
За участие своих футболистов в чемпионате мира футбольные клубы получают компенсацию.
С 14 июня по 15 июля 2018 года многие клубы лишились своих ведущих футболистов – те отправились в Россию на чемпионат мира. На протяжении всего этого месяца игроки продолжали получать в своих клубах зарплату, а команды рисковали потерять своих ведущих исполнителей из-за травмы, полученной в матче за национальную команду.
Чтобы клубы с большей готовностью расставались с футболистами на период чемпионата мира, ФИФА придумала специальную систему компенсации. Сумма в размере 180 миллионов евро распределялась между командами, которым принадлежали футболисты, отправившиеся в Россию.
Англия и тут заработала
Весь этот фонд делился на общее число футболистов-участников ЧМ-2018 и общее количество дней, которое каждый из них мог провести на турнире. В итоге получилось что за каждый день на ЧМ-2018, который игрок проводил на чемпионате мира клуб получал по 7 236 долларов.
Больше остальных заработали команды английской премьер-лиги. По итогам турнира ФИФА выплатит английским клубам 34,8 млн евро или 19,6% от общего фонда. Второй стала испанская примера – 18,7 млн евро. Третье место заняла немецкая бундеслига – 15,9 млн евро. Участвуй в чемпионате мира сборная Италии, бронза была бы за итальянским чемпионатом. А так серия А совсем немного отстала от немцев – 15,7 млн евро.
Российская футбольная премьер-лига, как и в таблице коэффициентов УЕФА, разместилась на шестой строчке. Игроки отечественных клубов, задержавшись на чемпионате мира смогли принести своим работодателям прибыль в размере 8 млн евро, или 4,5% от общего фонда выплат.
Вот – десятка самый выигравших от чемпионата мира футбольных лиг:
|
|
Страна
|
Сумма в млн евро
|
% от общего фонда
|
1
|
Англия
|
34,8
|
19,6
|
2
|
Испания
|
18,7
|
10,5
|
3
|
Германия
|
15,9
|
8,9
|
4
|
Италия
|
15,7
|
8,8
|
5
|
Франция
|
13,1
|
7,3
|
6
|
Россия
|
8
|
4,5
|
7
|
Португалия
|
5,7
|
3,2
|
8
|
Саудовская Аравия
|
5,5
|
3,1
|
9
|
Мексика
|
5,1
|
2,9
|
10
|
Япония
|
3,4
|
1,9
«Манчестер Сити» – самый богатый
Больше остальных на чемпионате мира заработал чемпион Англии – «Манчестер Сити». ФИФА перечислит клубу сумму в размере 4,42 млн евро. Вторым стал победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» – 4,32 млн евро. Третий клуб – лондонский «Челси» Романа Абрамовича, который получит от ФИФА 3,96 млн евро. В десятку также вошли «Тоттенхэм», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Атлетико», «Ювентус».
|
|
Клуб
|
Выплаты в млн евро
|
1
|
«Манчестер Сити»
|
4,42
|
2
|
«Реал»
|
4,32
|
3
|
«Челси»
|
3,96
|
4
|
«Тоттенхэм»
|
3,84
|
5
|
«Барселона»
|
3,66
|
6
|
«ПСЖ»
|
3,61
|
7
|
«Манчестер Юнайтед»
|
3,35
|
8
|
«Монако»
|
3
|
9
|
«Атлетико»
|
2,67
|
10
|
«Ювентус»
|
2,49
Получат компенсации и российские клубы. Больше остальных на чемпионате мира заработал московский «Локомотив» – 1,71 млн евро. Футболист железнодорожников, защитник Ведран Чорлука, принял участие в финальном матче, чем слегка помог своему клубу.
Вторым в списке российских команд стал питерский «Зенит», в котором сосредоточилось больше всего футболистов из сборной России, дошедшей до четвертьфинала ЧМ-2018. Сине-бело-голубым ФИФА должна 1,22 млн евро. Третьим стал «Краснодар». Четвертым в списке оказался столичный ЦСКА – 1,14 млн евро.
Больше ни один клуб из России не вошел в топ-50 команд, которым ФИФА выплатит компенсацию. «Спартак», делегировавший на ЧМ-2018 всего трех футболистов, может рассчитывать на компенсацию в размере 0,52 млн евро. Также компенсации получат «Ростов» и «Арсенал» – по 0,25 и 0,24 млн евро соответственно.
Кроме того ФИФА выплачивает национальным футбольным федерациям призовые в зависимости от места, которое на ЧМ-2018 заняла команда. Чемпион получает 38 млн долларов, серебряный призер – 28 млн долларов, а бронзовая команда – 22 млн долларов.
Сборная России, пробившись в четвертьфинал домашнего турнира, тоже получит немалые призовые – 16 млн долларов. Соответствующую сумму получит каждый из неудачников четвертьфинальной стадии.
Призовые получают даже команды, вылетевшие на групповом этапе – по 8 млн долларов каждая.